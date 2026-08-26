Kvůli Rusům nikam nejedeme. Česká reprezentace bojkotuje ME v americkém fotbalu
České týmy v americkém fotbalu nebudou kvůli účasti Ruska startovat na zářijovém mistrovství Evropy do 15 a 17 let. Předseda České asociace amerického fotbalu (ČAAF) Radim Kroulík na svazovém webu uvedl, že mezinárodní federace IFAF o navrácení ruských týmů do soutěží ostatní členské země předem neinformovala.
Na ME ve flag fotbalu, což je olympijská bezkontaktní verze amerického fotbalu, tak neodcestuje smíšený výběr do 15 let ani chlapci do 17 let. Ti měli v Itálii obhajovat loňský bronz z Innsbrucku.
„V průběhu roku IFAF interně zveřejnila účastníky a s překvapením jsme zjistili, že v kategoriích U15 Mix a U17 chlapci jsou zařazeny také týmy Ruska. IFAF o navrácení ruských týmů do soutěží neinformovala ani na prosincovém kongresu, ani později jakoukoliv jinou formou,“ uvedl Kroulík.
Federace to vysvětlila doporučením Mezinárodního olympijského výboru, který letos umožnil návrat ruských týmů do soutěží. „V současné situaci není možné, aby se naše týmy utkávaly na hřišti s Ruskem. Tento názor sdílí i drtivá většina našich klubů, které nám daly doporučení na turnaj v této podobě neodcestovat,“ doplnil předseda ČAAF.
Prohlásil, že se stydí za to, že se americký fotbal do této situace dostal. „Poškozuje to veškerou snahu, jak dostat americký fotbal pozitivním způsobem do popředí sportovní veřejnosti. Stydím se i za to, jak rychle se mí kolegové z ostatních států otočili zády k Ukrajině. Věřím, že zachování morální integrity je hodnotnější než jakýkoliv sportovní výsledek,“ dodal Kroulík.