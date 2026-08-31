Z důchodu pro půl miliardy. Donald je zpět, z Rams jde před startem sezony NFL strach
Aaron Donald je zpátky. Mohutný defenzivní end po víc než dvou letech přerušil svůj důchod a krátce před startem nové sezony NFL posílal už tak nadupanou soupisku Los Angeles Rams. Šance sázkových favoritů na vítězství v Super Bowlu se ještě zvýšily. Donald má v plánu terorizovat soupeře spolu s další obrannou hvězdou Mylesem Garrettem.
Byl to on, kdo v zimě 2022 poslal k zemi quarterbacka Joea Burrowa a v poslední akci tak pojistil Rams Super Bowl. Aaron Donald od té doby po deseti letech ukončil kariéru. Ale teď se vrací. V únoru se bude titulový zápas stejně jako před pěti lety konat na zánovním SoFi Stadium, kde hrají Rams domácí zápasy. Další Super Bowl je Donaldův cíl.
„Abych byl upřímný, chvíli jsem byl na vážkách. Ale už asi před dvěma, třemi týdny jsem se rozhodl,“ uvedl Donald.
Kariéru původně ukončil po sezoně 2023, letos na jaře se ale stalo veřejným tajemstvím, že plánuje comeback. Důležitým momentem byl příchod dalšího dominantního defenzivního hráče Mylese Garretta, kterého Rams začátkem června vytrejdrovali z Clevelandu.
Během srpna se Donald dvakrát objevil v tréninkovém centru Rams na zkoušce. Byl v pravidelném kontaktu s koučem Rams Seanem McVayem. A vše skončilo podpisem roční smlouvy na 20 milionů dolarů (asi 415 milionů korun). S prémiemi, které se pojí s výkony v play off, se může dostat až na 30 milionů dolarů (asi 620 milionů korun).
„Cítím, že můžu hrát na vysoké úrovni? Ano! Cítím, že stále můžu být sám sebou? Na sto procent!“ uvedl Donald.
Legendární hráč se připojil do děsivě silně defenzívy. Její hlavní hvězdou je Garrett, který v loňské sezoně třiadvaceti sacky překonal rekord NFL. Pětatřicetiletý Donald bude zřejmě využíván především jako pass rusher při třetích downech.
Rams měli v minulém ročníku NFL taky nejlepší ofenzívu, quarterback Matthew Stafford získal cenu MVP pro nejužitečnějšího hráče ligy. V play off skončili v konferenčním finále porážkou se Seattlem. Pro letošní sezonu jsou teď jasnými sázkovými favority.
NFL startuje příští týden v noci na čtvrtek odvetou únorového Super Bowlu mezi Seattle Seahawks a New England Patriots. Rams hrají první zápas o den později v Melbourne proti San Francisco 49ers.