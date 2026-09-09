Konec noční můry: NFL startuje odvetou Super Bowlu. Premiéra v Austrálii, co skandály?
Naše národní noční můra končí. Oficiální stránky NFL oslavily touto úlevnou větou fakt, že se slavná liga po 212 dní dlouhé pauze v noci na čtvrtek opět rozjede. Na úvod se v noci na čtvrtek utkají Seattle a New England, soupeři z únorového Super Bowlu. Léto přineslo i skandály mocných mužů a očekává se návrat hvězdného quarterbacka.
Velká odveta
Střet dvou protivníků ze zimního Super Bowlu v prvním kole soutěže je poměrně unikátní věc. Týmy z různých konferencí se v NFL potkávají jen jednou za čtyři roky, ale tentokrát to vyšlo. Seattle Seahawks v úvodním mači sezony hostí New England Patriots, které v titulovém zápasu seřezali 29:13.
První zápas je odvetou Super Bowlu teprve potřetí v historii. Doma jsou ve svém hlasitém chrámu obhájci Seahawks. Patriots půjdou zahladit bolavé vzpomínky a poprvé představí hvězdného receivera AJ Browna, který přišel z Philadelphie. „Hodně jsme se naučili. Myslím, že tentokrát to bude jiný zápas,“ věří Josh McDaniels, ofenzivní koordinátor Patriots.
Nevěrný kouč
Příběh Mikea Vrabela byl pohádkou minulého ročníku. Jeden z důležitých členů někdejšího Bradyho království se vrátil do New Englandu jako hlavní kouč a překvapivě dostal jeden z nejhorších týmů předchozí sezony NFL až do Super Bowlu. V dubnu ale bulvár odhalil jeho aférku s novinářkou Diannou Russiniovou z ESPN. V důsledku nepříjemné kauzy Vrabel odjel z jarního draftu a vyhledal odbornou pomoc. Před prvním zápasem otázku na dané téma ignoroval, místo toho se rozpovídal o ofenzivní lajně Patriots.
Majitel v lochu
Svůj skandál si během léta prožil i Jed York, majitel San Francisco 49ers. Byl zatčen při policejním zátahu proti prostituci za to, že za sexuální aktivitu se ženou zaplatil 140 dolarů. Dohodl se na přiznání viny a zaplacení pokuty 1 150 dolarů (asi 24 000 korun), strávil dva dny ve vězení a uvedl svou organizaci do zmatku. York je synovcem bývalého vlastníka klubu Edwarda DeBartola Jr., za jehož vlády získali 49ers pět Super Bowlů mezi lety 1981 a 1994, a v klubu působí už téměř dvacet let. V rodině je teď podle NFL insidera Jasona La Canfory hustá atmosféra.
Poprvé v Austrálii
V noci na pátek se hraje další z úvodních hitů prvního kola. Los Angeles Rams se postaví San Francisco 49ers v Melbourne ve vůbec prvním zápase NFL na australské půdě. Mocní Rams jsou všeobecně považováni za letošního favorita na zisk Super Bowlu, zvlášť poté, co jejich tým nedávno posílil comeback obrovitého defenzivního enda Aarona Donalda, ačkoli ten bude na startu chybět.
Před prvním zápasem zvolily oba týmy odlišnou taktiku. 49ers v Austrálii přistáli už minulý pátek, téměř týden před výkopem. Rams naopak sednou po šestnáctihodinovém letu až ve čtvrtek ráno australského času. Druhý den po půl jedenácté ráno tamního času už se hraje. „Vyspíme se v noci a budeme mít čas se dostat do rytmu,“ Sean McVay, kouč Rams. Obři z NFL pochopitelně neletí ekonomickou třídou, každý si poleží na plnohodnotné posteli.
Mahomesův návrat
V posledním zápase úvodního kola se v noci na úterý vrátí do hry hvězdný Patrick Mahomes. Kansas City Chiefs se s ním jako svým startujícím quarterbackem dostali mezi lety 2018 – 2024 sedmkrát za sebou do konferenčního finále, hráli pět Super Bowlů a tři z nich vyhráli. Vloni ale poprvé nepostoupili do play off a během klíčové prosincové porážky s Los Angeles Chargers si Mahomes vážně poranil koleno. Návrat hlavní tváře ligy ale proběhl podle plánu. „Pravděpodobně bude hrát,“ řekl kouč Chiefs Andy Reid před úvodním zápasem proti Denveru.
Odměna pro losery
Letos se fanouškům vyplatí pořádně sledovat i sobotní zápasy univerzitního šampionátu NCAA. Věční loseři typu New York Jets a Cleveland Browns nebo týmy v přestavbě jako Miami Dolphins doufají, že si vyberou svého quarterbacka na jarním draftu, který má být výjimečný.
Osvědčený guru Mel Kiper Jr. zatím vidí z bohatého stolu nejvýš Danteho Moorea z Oregonu, který mohl jít do NFL už letos, ale rozhodl se zůstat na škole. Dalším v pořadí je Arch Manning z Texasu, synovec legendárních quarterbacků Peytona a Eliho Manningů. Darian Mensah z Miami na úvod sezony nasázel pět touchdownů v zápase proti Stanfordu. Dalšími velkými jmény jsou CJ Carr z Notre Dame, Jayden Maiava z USC či Julian Sayin z univerzity Ohio State.
Televizni bonanza
V Česku zájem o NFL stále roste a letos fanoušky čeká rekordní festival přenosů na kanále Nova Sport 1, která z každého kola nabídne pět přímých přenosů. Zde je program prvních dvou týdnů.
|DATUM
|ČAS
|ZÁPAS
|Čt 10. září
|2:20
|Seattle Seahawks–New England Patriots
|Ne 13. září
|19:00
|Houston Texans–Buffalo Bills
|Ne 13. září
|22:25
|Minnesota Vikings–Green Bay Packers
|Po 14. září
|2:20
|New York Giants–Dallas Cowboys
|Út 15. září
|2:15
|Kansas City Chiefs–Denver Broncos
|Pá 18. září
|2:15
|Buffalo Bills–Detroit Lions
|Ne 20. září
|19:00
|New England Patriots–Pittsburgh Steelers
|Ne 20. září
|22:25
|Dallas Cowboys–Washington Commanders
|Po 21. září
|2:20
|Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts
|Út 22. září
|2:15
|Los Angeles Rams–New York Giants