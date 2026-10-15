Rekordmani i dravci v chráničích! Poznejte 10 nejlepších hráčů dnešní NFL
Nejtvrdší, nejbohatší a nejsledovanější sportovní show planety opět duní naplno. Seattle Seahawks hájí titul, za zády už jim funí smečka dravců a mimořádných individualit. Rekordmani, sprinteři v chráničích, lovci quarterbacků i taktičtí predátoři. Poznejte elitní desítku hráčů, kteří dnes určují, jak rychle, tvrdě a chytře se americký fotbal hraje.
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10. Patrick Surtain II
- cornerback
- Denver Broncos
O jeho nadvládě nejlépe vypovídá to, čemu se soupeři raději vyhýbali. V sezoně 2025 na něj letělo pouhých 63 pasů a povolil z nich jediný touchdown. Receiver, kterého hlídal, měl v okamžiku přihrávky v průměru jen 2,1 yardu prostoru, druhou nejnižší hodnotu mezi pravidelně vytěžovanými obránci v soutěži. Ačkoli ho zranění prsního svalu připravilo o tři utkání, počtvrté za sebou se prosmýkl do Pro Bowlu (utkání hvězd NFL). O rok dřív získal cenu pro nejlepšího obránce ligy.
9. Jahmyr Gibbs
- running back
- Detroit Lions
Statistiky vyšperkoval 1839 yardy od rozehrávky a 18 touchdowny. Po třech letech v lize mu na kontě svítí 3580 běhových yardů, 1449 vzdušných a 49 touchdownů. Vražedný není jen díky výbušnosti, spolehlivě funguje i jako přijímač neboli terč pro pasy, jichž v roce 2025 lapil 77. O jeho explozivnosti svědčí 490 běhových yardů urvaných ještě před prvním kontaktem s obráncem, druhý nejlepší výkon v NFL. Po odchodu Davida Montgomeryho přestal být jen polovinou věhlasného tandemu a stal se výhradním motorem Detroitu.
8. Micah Parsons
- obránce
- Green Bay Packers
V první sezoně za Green Bay stihl jen čtrnáct zápasů, přesto si připsal 12,5 sacku a vyvinul 83 tlaků na quarterbacka. V téhle disciplíně vládl celé NFL, byť závěrečná tři utkání vynechal. Druhého nejlepšího hráče Packers přeskočil o propastných čtyřicet tlaků. Ročník mu uťal přetržený vaz v levém koleni. I tak se zapsal do historie NFL jako první hráč, který v každé z úvodních pěti sezon nastřádal nejméně dvanáct sacků, tedy přišpendlení soupeřova rozehrávače k trávníku.
7. Puka Nacua
- wide receiver
- Los Angeles Rams
V draftu 2023 přišel na řadu až jako 177. O tři sezony později ho kolegové z ligy katapultovali na sedmé místo mezi absolutní elitou NFL. V roce 2025 udával tón se 129 ukradenými pasy, k nimž přidal 1715 yardů a deset touchdownů. S průměrem 107,2 yardu na zápas neměl v soutěži obdoby, hranici 150 yardů pokořil čtyřikrát. Není jen elegantním terčem pro quarterbacka Stafforda. V Rams si stejně vysoko cení jeho tvrdosti i ochoty odvést černou práci při blokování.
6. Christian McCaffrey
- running back
- San Francisco 49ers
Z období protkaného zraněními vletěl zpět přímo do srdce útoku San Franciska. V sezoně 2024 odehrál jen čtyři zápasy, o rok později zvládl plnou porci sedmnácti duelů a doma si vystavil cenu za comeback roku. Nakupil 2126 yardů od rozehrávky, 17 touchdownů a rekordních 413 doteků s míčem. Útoku vévodil nejen v běhových yardech, ale také v zachycených přihrávkách a vzdušném zisku. K exkluzivní kombinaci tisíce běhových a tisíce přijímacích yardů mu scházelo pouhých 76.
5. Jaxon Smith-Njigba
- wide receiver
- Seattle Seahawks
Názorná ukázka toho, co nastane, když tým vsadí všechno na jediného receivera. Seattle před sezonou pustil hvězdného DK Metcalfa do Pittsburghu a Smith-Njigba odpověděl famózní bilancí 119 lapených přihrávek, 1793 yardů a deseti touchdownů. V yardech panoval NFL a shrábl cenu pro nejlepšího ofenzivního hráče roku. Ještě víc než čísla vyrážel dech jeho přerod. Ze specialisty ve slotu (vnitřním prostoru formace) vyrostl v dominantní hrozbu i zvenčí. Seattle, vítěz Super Bowlu, ho odměnil luxusním čtyřletým kontraktem na 170 milionů dolarů.
4. Matthew Stafford
- quarterback
- Los Angeles Rams
Na svou první cenu MVP si počkal až do sedmnácté sezony, dorazila však v grandiózním balení. V 37 letech ovládl NFL se 4707 vzdušnými yardy a 46 touchdownovými pasy; soupeřům daroval jen osm interceptionů, tedy zachycených přihrávek. Uprostřed sezony ohromil 28 touchdownovými asistencemi v řadě bez jediného míče ukořistěného protivníkem. Natáhl tak nejdelší sérii od roku 1978, kdy se v lize začaly podrobně evidovat jednotlivé akce. Hlasování o MVP vyhrál o pět bodů a stal se nejstarším hráčem, který trofej získal poprvé.
3. Bijan Robinson
- running back
- Atlanta Falcons
Kraloval v yardech od rozehrávky, tedy v součtu běhů a chycených přihrávek. Vyždímal z nich 2298 yardů, dvanáctý nejlepší zápis v historii ligy: 1478 vydupal po zemi a 820 ze vzduchu. Ještě před 24. narozeninami posunul své kariérní konto na 5585 yardů od rozehrávky, v tomto věku nejvíc v dějinách NFL. Proti Rams vystřihl 93yardový touchdownový sprint, nejdelší v historii Falcons. O to víc bije do očí, že za celou sezonu doběhl jen pro sedm touchdownů.
2. Josh Allen
- quarterback
- Buffalo Bills
Znovu doložil, že quarterback v jeho podání není jen strojovým rozdělovačem míčů. V sezoně 2025 doručil vzduchem 3683 yardů a 25 touchdownů. Dalších 579 yardů a 14 touchdownů urval po zemi a mezi quarterbacky neměl konkurenci. Šestý rok po sobě proťal hranici 3500 přihrávkových yardů, potřetí v řadě k nim přibalil i 500 běhových. Herní projev razantně přestavěl a čtvrtinu přihrávek odhazoval nakrátko, i tak z nich vytřískal 723 yardů, nejvíc v celé NFL.
1. Myles Garrett
- obránce
- Los Angeles Rams
Minulou sezonu korunoval 23 sacky, tedy složeními quarterbacka za čárou rozehrávky, a přepsal rekord NFL. Navrch přidal 33 zákroků se ztrátou yardů a podruhé získal cenu pro nejlepšího obránce roku. Soupeři věděli, co umí; při lovu na quarterbacka musel 139krát prorážet pojistku dalšího blokaře a zdvojené krytí představovalo pro protivníky povinnou rutinu. Po osmi sezonách za sebou s dvouciferným počtem sacků opustil Cleveland, který nadmíru pozvedl (dvě účasti v play off a záplava individuálních cen). V Rams přebral tým s ambicí na Super Bowl.