NFL jako Hladové hry: Šokující statistiky zranění mozku. Hráči riskují i kvůli milionům
- Výzkumy Bostonské univerzity potvrdily chronickou traumatickou encefalopatii u 75 procent zemřelých hráčů NFL z let 2008 až 2023.
Onemocnění mozku vzniká z opakovaných úderů do hlavy a vědci jej prokázali i u bývalých fotbalistů, kteří spáchali sebevraždu.
Vedení soutěže vyplatilo na odškodněních přes 1,5 miliardy dolarů a upravilo pravidla, přesto řada současných hráčů nadále podstupuje zdravotní rizika kvůli vysokým finančním ziskům.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Žádný sport se tolik neblíží skutečné válce. Hráči NFL mají šanci vydělat jmění, které zabezpečí jejich rodiny na několik generací. Cenou jsou ale brutálně tvrdé zápasy a riziko dlouhodobých následků. Podle vědců z Bostonské univerzity trpělo 75 procent bývalých hráčů, kteří zemřeli v letech 2008 – 2023, onemocněním CTE, které poškozuje mozek.
Od chvíle, kdy se tvář Willa Smithe objevila na plátně ve filmu Diagnóza: Šampión (v originále The Concussion), už NFL nikdy nebude stejná. Slavný herec si ve filmu z roku 2015 zahrál doktora Benneta Omalua, který popsal tzv. chronickou traumatickou encefalopatii neboli CTE a prokázal souvislost s opakovanými údery do hlavy hráčů NFL.
Honička po dálnici skončila v plamenech
V době vzniku snímku už bylo známo mnoho případů sebevražd bývalých hráčů NFL. Samotný film ukazuje smrt někdejšího ofenzivního linemana Justina Strzelczyka, jehož šílená honička s policií po dálnici skončila nárazem do cisterny v plamenech.
Vliv CTE se potvrdil také po sebevraždách dalších hráčů – Juniora Seaua, Aarona Hernandeze či Jovana Belchera, který v roce 2012 po hádce zastřelil svou přítelkyni a v týmovém centru Kansas City Chiefs obrátil zbraň proti sobě.
NFL se už v roce 2013 dohodla na odstupném ve výši 765 milionu dolarů pro hráče, kteří po kariéře trpí dlouhodobými zdravotními problémy. Dnes už částka na tyto účely přesáhla miliardu a půl dolarů.
Letos byla v lékařském časopise BMJ publikována studie, podle níž měla CTE čtvrtina bývalých hráčů NFL, kteří zemřeli mezi lety 2016 – 2021.
Další studie Bostonské univerzity ale tvrdí, že z počtu 2362 bývalých hráčů zesnulých v letech 2008 – 2023, trpělo znaky CTE 75 procent z nich. Většina z nich se přesto dožila sedmdesátky, onemocnění bylo často v prvních fázích a postižení nemuseli pociťovat příznaky.
NFL změnila taktiku
CTE zatím nelze odhalit dřív než po smrti. I proto 396 bývalých hráčů z výzkumu věnovalo svůj mozek ke zkoumání. Z tohoto vzorku trpělo CTE 94 procent.
„I po zohlednění rozdílů v případech, kdy byl mozek darován, naše zjištění naznačují, že prevalence CTE u zemřelých hráčů NFL zůstává vysoká,“ uvádí studie.
NFL už dávno změnila taktiku. Zatímco kdysi se podobným varováním usilovně bránila, v současnosti existenci problému uznává, kromě peněz na odškodnění zraněných hráčů upravila i pravidla, v nichž jsou nebezpečné způsoby hry tvrději trestány. Třicet hráčů letos v NFL nastoupilo s tzv. Guardian Cap – pěnovou nástavbou na přilbu. Její tváří je vynikající receiver Chris Olave z New Orleans Saints, jehož kariéru poznamenaly mnohé otřesy mozku.
Problém ovšem nemizí. V létě se ukázalo, že CTE měl Marshawn Kneeland, nadějný defenzivní end Dallas Cowboys, který se před rokem v pouhých čtyřiadvaceti letech zastřelil. Jen den předtím absolvoval honičku s policií, při níž jel přes 250 kilometrů v hodině. Letos v červnu zemřel další bývalý defenzivní end Aldon Smith, jehož mozek rodina věnovala Bostonské univerzitě. Ta zkoumá, zda i v jeho smrti nehrálo roli CTE.
Mnohonásobné otřesy mozku ovlivnily například kariéru quarterbacka Tuy Tagovailoy. Miami Dolphins na něm ještě před pár lety stavěli budoucnost, před aktuální sezonou se ho ale vzdali, ačkoli mu musí doplatit ještě 99 milionů dolarů. Z Tagovailoy je luxusně placený náhradník v Atlantě.
Mrzačení s potleskem
Fyzická brutalita k americkému fotbalu patří odjakživa. Na začátku dvacátého století zemřelo na následky zranění v zápasech 45 hráčů a americký prezident Theodore Roosevelt vyvolal jednání se zástupci předních univerzit, z něhož vzešly zásadní úpravy pravidel.
Fyzický aspekt však hru nadále definoval. V roce 1976 posloužil v normalizačním Československu sportovnímu magazínu Stadion jako hlavní téma reportáže o americkém fotbale s vypovídajícím názvem – Mrzačení s potleskem.
„Při některých zákrocích naskakuje husí kůže, ale právě ty jsou odměňovány největším aplausem desetitisíců diváků na stadiónech. Největší a nejhrůzostrašnější srážky televize opakuje ve zpomaleném záběru a Amerika se baví. Má své novodobé gladiátorské hry – American football,“ konstatoval sarkasticky autor. „V prvních řadách fotbalových stadionů mají ti nejposedlejší Američané velikou šanci slyšet nefalšované výkřiky bolesti a nenahrané praskání kostí.“
V tomhle byl americký fotbal vždycky víc než hra. Zápasy jsou tak tvrdé a dynamické, že hráčům v každém okamžiku hrozí závažné zranění s trvalými následky. ESPN nedávno zveřejnila rozsáhlý článek, který svědčí o tom, že si hráči nebezpečí CTE uvědomují. Mají z něj strach.
Guard Will Fries z týmu Minnesota Vikings se podle ESPN snaží riziko poškození mozku zmírnit dietou bohatou na ryby a omega-3 mastné kyseliny, které přispívají k dobré paměti. Nosí taky brýle omezující modré světlo a dává si záležet, aby pravidelně aspoň osm hodin spal.
Musíte prožít ještě zbytek života
„Fotbalový život je krátký. Po něm musíte prožít ještě zbytek života,“ řekl Fries.
Situaci po konci kariéry mu usnadní pětiletá smlouva na 87,7 milionu dolarů, kterou podepsal vloni. Zdaleka ne všichni na takový životní kontrakt dosáhnou. Ale vyhlídka na podobnou výplatu, stejně jako osobní stopa v historii, mnohým hráčům stojí za riziko.
„Myslím, že to každému hráči bleskne hlavou,“ řekl pro ESPN receiver Michael Wilson z Arizona Cardinals o riziku poškození mozku. „Ale je to zároveň tak daleko, že to, co po sobě zanecháte, a finanční zisk převáží riziko. Pokud by z toho vyplynulo CTE, tak ať. Ale také bych mohl v noci klidně spát s vědomím, že jsem byl tím jediným členem rodiny Wilsonů, který nakonec změnil naši finanční a socioekonomickou situaci.“
Wilson aspoň patří k těm, kteří svou odměnu dostali. V září se s Cardinals dohodl na tříletém prodloužení smlouvy v hodnotě 75 milionů dolarů.
Nad hráči se však stále vznáší temný stín. Čelí mu i černým humorem. „Někdy máte prostě v hlavě prázdno, zapomenete na něco z minulého týdne. A řeknete si: Bože můj, to je CTE,“ řekl pro ESPN DeShon Elliott, safety Pittsburghu.