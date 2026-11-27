Během porady chrápe! Quarterback v podcastu natřel trenéra, obratem dostal padáka
Quarterback Aaron Rodgers byl propuštěn z Pittsburghu Steelers poté, co veřejně zkritizoval hlavního trenéra Mikea McCarthyho.
Hráč v podcastu uvedl, že kouč doslova „chrápal na mítincích“ a o poločase duelu s Philadelphií zakončil proslov tím, že si při proslovu spletl týmy.
Pro třiačtyřicetiletého veterána, který byl v posledním zápase posazen na lavičku, může konec v týmu znamenat konec kariéry.
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Možná to byl poslední kousek geniálního quarterbacka s pověstí nekontrolovatelné primadony, ale stál za to. Quarterback Aaron Rodgers se během dvou divokých dní ocitl na lavičce a pak bez práce, když v reakci tvrdě zkritizoval svého kouče Mike McCarthyho. Prásknul na něj, že během pracovních mítinků opakovaně chrápal a během motivačního proslovu si spletl, který tým vede.
Tenhle zápas Pittsburgh Steelers neměli prohrát. Jenže o poločase na hřišti letos nebohých Philadelphia Eagles prohrávali 0:13 a hlavní trenér Mike McCarthy v kabině vystřihnul motivační proslov. Zakončil ho však jménem špatného týmu.
„1-2-3, Packers!“ zařval McCarthy do uší udivených hráčů Steelers.
Možná prostě převládla žlutozelená krev Green Bay Packers, které v minulosti trénoval dvanáct let a dovedl je k Super Bowlu. Možná ho spletla tvář quarterbacka Aarona Rodgerse, s kterým v Green Bay spolupracoval.
Hráči Pittsburghu se po sobě udiveně podívali. „Co se to, sakra, děje? Kam dal hlavu?,“ líčil sám Rodgers reakce spoluhráčů.
Byl to právě on, kdo bombu pustil do světa. Tradičně to udělal v podcastu svého kamaráda Pata McAfeeho v reakci na to, že ho McCarthy po smutné prohře ve Philadelphii pro příští zápas poslal na lavičku.
Rodgers tvrdil, že mu trenér o svém rozhodnutí osobně neřekl a dozvěděl se o něm od spoluhráče Pata Freiermutha z telefonního hovoru.
„Říkal mi: 'Nemůžu uvěřit, že to dělají.' A já na to - a co?,“ líčil Rodgers.
McCarthy pak pochybení přiznal. „V poločase ve Philadelphii to bylo hodně emocionální. Byl to trapný moment, ale pracovali jsme spoustu hodin,“ reagoval kouč.
Následovala další kritika
Slavný quarterback s kontroverzní pověstí pak ve středečním povídání s McAfeeem naprášil další detaily.
„Minulou středu jsme byli na schůzce quarterbacků. Mike přišel pozdě, sedl si a během deseti minut začal chrápat. Vzbudil se, zachrastil papíry, kouknul kolem sebe. A pět minut poté jsme ho zase slyšeli chrápat,“ líčil Rodgers.
Podle něj nebyli defenzivní hráči spokojení s koučovou komunikací.
„V jeden moment jsem mu řekl: Měl bys s těmi kluky trochu mluvit. A on odpověděl: Nemyslím si, že musím,“ uvedl Rodgers.
Neshody začaly už v minulém klubu
Reportéři napříč NFL přišli se zprávami, že Rodgersovy zprávy o událostech v kabině Steelers jsou pravdivé. Příběh je zajímavý už jen proto, že oba hlavní hrdinové spolu v minulosti dlouho spolupracovali v Green Bay. Už tehdy se ale proslýchalo, že se nerozcházeli v dobrém, mimo jiné proto, že Rodgers chtěl větší vliv na svou ofenzivu.
Třiačtyřicetiletý quarterback je známý kontroverzními činy. V jednom z předchozích angažmá u New York Jets místo na povinný tréninkový kemp vyrazil na dovolenou do Egypta, což ho stálo přes 50 000 dolarů za neomluvenou absenci.
Před letošní sezonou Rodgers oznámil, že bude jeho poslední. V základní části zatím hrál průměrně. V lize mučené zraněními hvězdných quarterbacků však není vyloučeno, že ještě někde dostane šanci jako volný agent. Propuštění v Pittsburghu však může znamenat i konec kariéry jednoho z nejlepších quarterbacků historie a čtyřnásobného držitele ceny MVP pro nejužitečnějšího hráče ligy.