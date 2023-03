Příběh strůjce české senzace: doktor i kouč. Chadim mluví o práci či baseballu

Loni v září se českým baseballistům povedl unikátní kousek. Poprvé se kvalifikovali na nejprestižnější světový turnaj a na reprezentačního kouče teď čeká další náročný úkol - dovést svěřence aspoň k jedné výhře nad profesionálními týmy z Japonska, Číny, Jižní Koreje a Austrálie. Pokud uspějí, podívají se na World Baseball Classic i příště. A kdo za senzací národního týmu stojí? Trenér Pavel Chadim, jenž se baseballu věnuje už 35 let. Pracuje však především jako neurolog. Jak zvládá kombinovat dvě náročné aktivity a chtěl by, aby se v Česku baseball profesionalizoval? Podívejte se ve VIDEU.

Chadim začal s trénováním v devatenácti letech, když byl zároveň na začátku vrcholu své hráčské kariéry. Má tedy bohaté zkušenosti. Když dnes 51letý neurolog o své cestě na trenérskou pozici mluví, je jasné, že se v ní našel. „Bylo to ve mně, s tím jsem se asi narodil. Vždycky mě to k tomu táhlo. Bavily mě věci, které dávaly smysl, jak zlepšit výkon a aby všechno dávalo jasný směr.”

Ale vzápětí dodal: „Vždycky bych to vyměnil za hraní, ale když už vám je přes padesát, tak nemůžete a je to jediná možnost být blízko toho, co vás tak hrozně bavilo. Z hraní jsem měl větší radost.”

To připomíná i svým svěřencům. „Až nebudete moct být na hřišti a rozhodnout to, tak vám to bude chybět.”

Jeho profese mu pomáhá při zvládání stresových situací při zápasech. Zároveň si uvědomuje, jak je sport ve srovnání s životem a smrtí malicherná věc. „Když v ambulanci léčíte napůl ochrnutého člověka a je mu dvacet, pětadvacet, tak si vážíte každého dne.” A právě pocit, že dělá sport, který má rád a stále ho baví, mu dodává obrovskou energii.

Postup národního týmu na ten nejvrcholnější baseballový turnaj vyvolal velký ohlas a nabízí se tedy i otázka, zda takový úspěch povede v Česku k profesionalizaci tohoto sportu. V odpovědi je ale trenér opatrný a přidává vysvětlení. „Já bych si představoval poloprofesionalismus. Chtěl bych, aby hráči měli druhou nohu, na kterou se mohou spolehnout, když jsou zranění nebo jejich výkonnost není taková.”

V čem ze své pozice vidí největší sílu reprezentace? Rozhodně v soudržnosti, velké touze něco na mezinárodní scéně dokázat, ale i vzájemné hráčské důvěře. A doufá, že správně nastavenou chemii neovlivní američtí hráči, kteří tým na místě doplní.

