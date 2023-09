Čerstvý táta Satoria vymazal Řecko: Nejsem pijec, snažil jsem se nezrušit

Ve čtvrtek se mu narodil syn Oliver. O čtyři dny později už český nadhazovač Ondřej Satoria pomohl k vítězství nad Řeckem (14:0) na mistrovství Evropy v Ostravě. Češi si připsali druhé vítězství ve skupině a zajistili si postup do čtvrtfinále. V úterý si to se Španělskem rozdají o první místo ve skupině A.

„Konečně vím, co je to taťkovská síla,“ usmíval se Satoria, který soupeři povolil pouze dva odpaly. Ve spolupráci s precizní obranou se mu na první metu dostali pouze dva běžci, dál ne. „Kluci, kteří už mají děcko, o tomto mluvili. Konečně jsem to také poznal a je to super pocit. Chtěl bych malému tohle vítězství věnovat.“

Oslavy narození syna byly střízlivé vzhledem k šampionátu?

„Já nejsem velký pijec, takže jsem to jen střízlivě zapil. Žádné stresy, protože jsem věděl, že mě čeká Evropa, tak jsem se snažil nezrušit.“ (usmívá se)

S koncentrací na zápas jste problémy neměl?

„Ne, úplně v pohodě. Nic horšího, než atmosféra v Tokiu na World Baseball Classic už mě potkat nemůže. Už to beru tak, že jsem asi připravený na všechno.“

Spíte doma? Nechá vás malý vyspat?

„Spím doma, protože to mám blíž na hřiště i do porodnice. Přítelkyně s malým tam pořád jsou, navštěvuju je. Domů by se měli přesunout až ve středu.“

Zápas proti Řecku se lámal ve čtvrté směně, kde jste nasbírali devět bodů. Do té doby se soupeř docela držel, je to tak?

„Trošku jsme se na začátku trápili na pálce, než jsme se chytili. Musím poděkovat klukům v obraně, zahráli pár důležitých her a hodně mi na kopci pomohli.“

Na první metu se vám za šest směn dostali jen dva běžci, takže super práce obrany?

„Jo, výborná! Dařilo si mi nadhozy dobře umisťovat, pálkaři s tím měli trošku problém. Hlavně s mojí rychlostí, protože nejsem žádný bomber. To jim asi dělalo trošku problém. Jsem rád.“

Se Španělskem se utkáte o první místo ve skupině, bude to ideální příprava na čtvrtfinále?

„Ano, opravdu nejlepší možná příprava. První cíl, postup ze skupiny, jsme splnili a teď můžeme vlítnout na Španěly.“

Jsou prý slušně vyhecovaní poté, co jim sebrali cestu na World Baseball Classic?

„Upřímně, nedivím se. Asi bych byl na jejich místě taky naštvaný. Těšíme se na dobrý zápas, Doufám, že nám to vyjde a vybereme si lepšího soupeře pro čtvrtfinále.“

Jak na vás zatím český tým působí?

„Já ten tým miluju! Těším se na každou reprezentační pauzu, která je. Mám tenhle tým opravdu hodně rád. Šance na medaili je vždy. Víme, co pro ni musíme udělat a půjdeme si za tím.“