Statečný boj se Samuraji, baseballisté nakonec drtivě padli. Zářil Padyšák

Čeští baseballisté dostali v prvním přátelském zápase v Nagoji školu od japonských Samurajů. Nejlepšímu týmu vzdorovali přes polovinu zápasu především díky skvělému výkonu nadhazovače Daniela Padyšáka. V posledních směnách se favoriti rozstříleli a Japonci zvítězili 7:1. Předzápasový bonmot reprezentačního kouče Pavla Chadima to docela trefil. „Pro sportovní fanoušky v Česku je to, jako když přijede Sparta na Manchester City,“ prohlásil trenér před prvním zápasem se Samuraji.

A zápas národního mužstva v Nagoji měl podobný průběh jako nedávný souboj sparťanů proti Guardiolovým hochům. V první polovině důstojný vzdor, nakonec výrazná porážka.

Češi na tom byli v Nagoji ještě o něco líp. Japonského startujícího nadhazovače Hirota Takahašiho hned od začátku rozhodili aktivním přístupem na pálce. Do zápasu vtrhnul hned první český pálkař, neboli lead off, Vojtěch Menšík. Svůj druhý odpal poslal do pravého vnějšího pole. Další hit trefil Marek Chlup, který se po ráně do levého pole dostal rovnou na druhou metu. Střelecký festival pokračoval, Červenka našel místo ve středu hřiště a Chlup doběhl na základní metu pro bod.

Podobně jako v loňském památném souboji na World Baseball Classic v Tokiu Češi senzačně proti Japoncům vedli. Takahaši se srovnal, ale ve třetí směně ho znovu nachytal Vojtěch Menšík parádním doublem na kraj pravého vnějšího pole. Z dobré pozice ale už nic nebylo.

Padyšák s 59 nadhozy, inkasoval jediný bod

V obraně mužstvo držel nadhazovač Daniel Padyšák, který letos navzdory očekáváním nebyl draftován do MLB a zápas proti Samurajům byl pro něj skvělou možností ukázat se skautům z japonské profesionální ligy NPB.

Během čtyř směn zvládnul Padyšák 59 nadhozů a inkasoval jediný bod. Doběhl pro něj Sakakura ze třetí mety po Kozonově odpalu poté, co Menšíkův příhoz nestačil doletět na první metu. Když rozesmátý Padyšák po působivém výkonu opouštěl nadhazovací kopec, kouč Chadim mu uctivě zatleskal.

V páté směně ještě udržel vyrovnané skóre jeho nástupce Jan Tomek, ale pak Japonci rozjeli střelnici. V šesté směně získali dva body, v sedmé směně hned čtyři, přičemž tři jim přinesl jediný homerun dne Rijosuke Tacumiho.

Odvetný zápas se v Nagoji hraje v neděli, přímý přenos vysílá ČT2 od 10.50.