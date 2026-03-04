Češi opět mezi baseballovou elitou: další posila se zkušenostmi z MLB, po předcích sám pátral
PŘÍMO Z JAPONSKA | Budou hrát proti nejlepšímu hráči na světě jménem Shohei Ohtani a spoustě dalších hvězd. I český tým však na profesionálním mistrovství světa World Baseball Classic bude mít v sestavě borce se zkušenostmi ze zámořské ligy MLB. Terrin Vavra si v pátrání za svými českými kořeny dokonce najal genealoga. Velký turnaj začíná v Tokiu už ve čtvrtek zápasem proti Koreji.
Tohle je dlouhý příběh. Prapradědeček s praprababičkou Terrina Vavry přijeli z Čech do Ameriky koncem devatenáctého století. Krev ale nelže a reprezentačnímu trenérovi Pavlu Chadimovi se spojení s dávnými předky hodilo. Sám Vavra, chlapík s šedesáti osmi zápasy ve slavné Major League Baseball, navázal spolupráci s americkou genealogickou společností s cílem hrát za Česko na profesionálním mistrovství světa.
„Byla docela zábava pátrat po tom s mým tátou společně, protože jsme neznali spoustu odpovědí a nevěděli spoustu věcí. Takže možnost to zpětně dohledat a pospojovat si všechny souvislosti byla prostě skvělá,“ líčil Vavra v rozhovoru Baseball Czech a Radiožurnál v Mijazaki během přípravného kempu na World Baseball Classic. „V USA jsem hledal co nejdál do minulosti, získal jsem rodné a úmrtní listy. S tátou jsme dokonce jeli do okresu, kde se narodili a zemřeli naši prarodiče a praprarodiče, a získali jsme všechny tyto dokumenty. Rodné listy v Česku našla genealogická společnost, předci žili někde kousek za Prahou, takže všechno do sebe zapadlo. Pak se to celé zkompletovalo, poslalo do Major League Baseball a jsem tady.“
Zkušenosti importů se hodí
Národní baseballový program historicky stojí především na rozvoji hráčů narozených v Česku. Přínosu importů se však nebrání. Už v kvalifikaci na World Baseball Classic 2016 hráli za český tým vnitřní polař Mike Cervenak a nadhazovač Alex Sogard. Před třemi lety při premiérové účasti na elitním turnaji pak mužstvo posílil jeho bratr Eric, veterán jedenácti sezon v MLB a svého času jeden z nejpopulárnějších hráčů Major League. Český pas tenkrát získal koncem zimy 2022 ve Washingtonu v předvečer ruského vpádu na Ukrajinu. Reprezentaci pomohl na minulém WBC i na dvou evropských šampionátech, včetně loňského bronzového turnaje v Rotterdamu. Letos ale schází kvůli zranění.
„Je to jediný hráč, který má desetileté major league zkušenosti. Je to jediný český hráč s českým pasem, který ty zkušenosti může předávat ostatním hráčům. Na druhou stranu, už jsme s ním tři roky strávili, hráči mají vlastní zkušenosti. Věřím, že jich využijeme,“ říká kouč Chadim. „Jako trenér nemůžu myslet na to, co všechno jsme s Erikem ztratili. Musíme se dívat dopředu.“
S Vavrou se vedení českého týmu spojilo přes sociální sítě před loňským jarním tréninkovým kempem na Floridě. A všechno se stihlo včas. Český tým tak při Sogardově neúčasti získal posilu přesně na místo, které potřeboval zaplnit.
„S trochou nadsázky je to o deset let mladší klon Erika, vnitřní polař, odpaluje zleva, létá po metách,“ pochvaluje si Chadim. „Máme štěstí, že jsme narazili na kluka, který si váží možnosti hrát v českém dresu.“
Sogard před třemi lety přinesl mužstvu své zkušenosti, stále aktuální hbitost ve vnitřním poli a taky spolehlivé výkony na pálce. Většinu turnaje strávil na druhé metě, kde tehdy vystřídal končící legendu Jakuba Hajtmara. Vavra teď vplul na místo, které kvůli zranění uvolnil.
„V nižších soutěžích jsem hrál snad na všech pozicích – od nadhazovače, přes catchera, první metu až po všechny posty v poli. Draftovali mě jako spojku, ale v poslední době hraji nejvíc na druhé metě. To je pro mě asi nejlepší, ale cítím se docela dobře kdekoli ve vnitřním poli,“ vysvětluje Vavra. „Eric je někdo, na kom jsem vyrůstal a koho jsem sledoval. Doufal jsem, že si s ním někdy zahraju, ještě by se to v budoucnu mohlo podařit. Určitě byl obrovskou inspirací. Bylo skvělé vidět ho v této partě a sledovat, jak se tým kolem něj semkl. To v mém rozhodování určitě hrálo roli.“
Základ týmu stále český
Chadim v měsících před turnajem vyjednával i s několika dalšími hráči. Ve hře byl slovenský nadhazovač Adam Macko, nadějný prospekt organizace Toronto Blue Jays, finalistů loňské Světové série. Pravidla WBC by s instalací slovenského hráče do českého týmu neměla problém. Macko se ale nakonec rozhodl reprezentovat Kanadu, kde už několik let na své kariéře pracuje.
Vavra, který je od roku 2022 ve strukturách Baltimore Orioles, je tak pro Tokio jedinou novou posilou. V českém týmu jsou ještě tři další importovaní hráči, kteří jsou však s českým baseballem spojení delší dobu.
Už na minulém World Baseball Classic reprezentoval nadhazovač Jeff Barto, Američan, který založil rodinu v Třebíči, s níž nedávno přesídlil zpět do USA. Maminka univerzálního polaře Willieho Escaly se narodila v Československu, s jeho tatínkem se potkala na Kubě a spolu přesídlili do USA. Escala se před třemi lety v Tokiu proslavil, když hrdinně vstal po strašlivé ráně do kolene od mladého japonského nadhazovače Rokiho Sasakiho, který mu pak jako bolestné přivezl do hotelu dvě tašky sladkostí.
V týmu je i rodilý Kanaďan Ryan Johnson, který na loňském mistrovství Evropy z nadhazovacího kopce zvládnul nervózní konec čtvrtfinále s Izraelem, a je schopen zaskočit i na první metě.
„Základ týmu musí zůstat český. Nechci, aby se český tým začal vydávat cestou jako španělský národní tým, kde je dvaadvacet ze čtyřiadvaceti hráčů narozených v Latinské Americe. Musí to být vybírané citlivě,“ upozorňuje týmový lídr Martin Červenka. „Když je to top hráč, který nám na takovém turnaji pomůže vyhrát jeden dva zápasy, pro český baseball je to dobře. Nemůžu říct, že bychom jako český nároďák dostali někoho, kdo by nedokázal zapadnout.“
Terrin Vavra vplul do týmu na soustředění v Mijazaki, kde podobně jako Eric Sogard před třemi lety nabízel pohled hráče s profesionálními zkušenostmi hráčům, kteří si z drtivé většiny vydělávají v civilních zaměstnáních. Pouze vnější polař Marek Chlup, který se vloni stal prvním Čechem v elitní japonské lize NPB, má pro letošní sezonu smlouvu v mexickém klubu Caliente de Durango.
„Nejvíc mě překvapilo jejich nasazení. Slýcháte příběhy o tom, jak mají kromě baseballu i jiná zaměstnání. Ale každý do své baseballové kariéry vložil spoustu času. Stále si cení každé vteřiny, kterou tu stráví, a každé příležitosti, kterou dostanou. Myslím, že to je opravdu skvělé, pro mě to byl rozhodně nový úhel pohledu,“ říká Vavra.
Český tým čeká na World Baseball Classic těžká práce. V Tokiu se jistě dočká mohutné podpory japonských fanoušků, kteří se do něj už před třemi lety zamilovali. Ve skupině smrti se však kromě favorizovaných Samurajů utká s Koreou, Tchaj-wanem a Austrálií, třemi špičkovými sestavami světového žebříčku.
„Všichni samozřejmě víme, že to bude těžké. Čeká nás opravdu náročná cesta, ne moc lidí od nás něco extra očekává. Ale z toho, co jsem měl možnost vidět, tým je velmi schopný,“ říká Vavra.
Česká nominace na WBC:
- Nadhazovači: Jeffrey Barto, Filip Čapka, Tomáš Duffek, Lukáš Ercoli, Lukáš Hlouch, Filip Kollmann, Michal Kovala, Marek Minařík, Jan Novák, Tomáš Ondra, Daniel Padyšák, Ondřej Satoria, Martin Schneider, Ondřej Vank, Boris Večerka.
- Catcheři: Matouš Bubeník, Martin Červenka, Martin Zelenka.
- Vnitřní polaři: Martin Červinka, Ryan Johnson, Vojtěch Menšík, Martin Mužík, Jan Pospíšil, Milan Prokop, Terrin Vavra.
- Vnější polaři: Marek Chlup, William Escala, Marek Krejčiřík, Max Prejda, Michal Šindelka.
World Baseball Classic 2026:
- 5. března: ČESKO - Korea (11.00)
- 6. března: ČESKO - Austrálie (4.00)
- 7. března: ČESKO - Tchaj-wan (4.00)
- 10. března: ČESKO - Japonsko (11.00)
- Pozn.: Všechny zápasy vysílá ČT sport přímým přenosem.
Co je World Baseball Classic?
Oficiální profesionální mistrovství světa v baseballu pod patronací americké ligy MLB, které je od roku 2013 uznávané jako světový šampionát i mezinárodní federací WBSC. Letos se hraje šestý ročník, Češi se poprvé účastnili v roce 2023, kdy si vítězstvím nad Čínou v základní skupině zajistili kvalifikaci i pro letošní turnaj. Obhájcem titulu je Japonsko.