Čeští baseballisti na MS: Proti profíkům jdou raketový inženýr i hlídač Dukovan
PŘÍMO Z JAPONSKA | Za tři roky od posledního turnaje World Baseball Classic ušli pořádný kus cesty a sami se nevidí jako amatéři s odkazem na svoji opravdovou vášeň pro hru. Čeští baseballisté nicméně na startu profesionálního mistrovství světa, v němž se dnes v Tokio Domu postaví Koreji (11:00, PP ČT sport), stále fascinují svými rozličnými civilními zaměstnáními.
Japonci český baseballový tým milují, protože nedokážou zcela pochopit, jak se proti nejlepším profíkům můžou postavit hráči, kteří trénují až po zaměstnání.
„U nás profesionální baseballisté jenom hrají baseball. Nepracují jako účetní, státní úředníci, doktoři a tak dále. V Česku je to normální. Hráči od pondělka do pátku pracují jako doktoři, právníci a pak o víkendu hrají baseball. To je fantastické,“ líčí Kansuke Nagaoka, japonský velvyslanec v Česku.
V roce 2023 Japonce šokoval například nadhazovač Ondřej Satoria, technik inženýringu energického gigantu ČEZ, který poctil strikeoutem nejlepšího světového hráče Shoheie Ohtaniho. O olomouckém hasiči Martinu Schneiderovi vyšel článek na titulní stránce The New York Times. A podobné je to i to na letošním turnaji. Jedinými hráči s profesionálními smlouvami pro letošní sezonu jsou Marek Chlup a Terrin Vavra.
Nadhazovač Filip Čapka například v civilu studuje program Space Applications na VUT v Brně a zároveň pracuje pro firmu SPACERACE.
Sotva přijel na kempu v Mijazaki z tréninku, otevřel si počítač, promítl jej do velké televizní obrazovky a pracoval na diplomové práci, která zkoumá termoregulaci vesmírného satelitu. Jeho obor totiž v angličtině nabízí magisterské studium návrhu a vývoje kosmických aplikací.
„I proto pracuju v malém startupu ve vesmírném průmyslu, soustředíme se na elektromechanické komponenty na satelity, případně na rakety,“ řekl Čapka, který zkoumá, jestli komponenty vesmírných aplikací vydrží extrémní teploty. „Je to reálný satelit, kde je vidět, jak se na jeho komponentech koriguje teplota. Vidím, jestli se přehřívá, nebo jestli tam je naopak moc velká zima, podle toho, jak se otáčí Země.“
Strojník v Dukovanech i rozvoz chlopní pro transplantace
Další nadhazovač Lukáš Hlouch zase pracuje jako strojník energetického zařízení sekundárního okruhu v jaderné elektrárně v Dukovanech.
„Starám se z provozního hlediska o všechna zařízení na sekundárním okruhu,“ vysvětlil. „Jednoduše řečeno, dochází tam k přeměně velmi teplé vody ze skupenství kapalného na páru, která pak roztáčí turbínu a generuje elektrickou energii. Moje činnost je kontrolovat, aby to bylo všechno v pořádku – trasy, potrubí, jestli není někde nějaká netěsnost nebo případný únik, aby se to včas vyřešilo.“
V úterním posledním přípravném zápase v Mijazaki proti japonskému profesionálnímu týmu Orix Buffaloes dostal Hlouch po jednom ze svém nadhozů ostrý odpal do ramene a do ucha, ale pro turnaj by měl být připraven.
I nadhazovač Tomáš Ondra má hodně zodpovědnou práci. Jezdí po republice a do nemocničních zařízení rozváží cenný náklad pro transplantace.
„Naše společnost se věnuje distribuci zdravotnických potřeb, můj obor je kardiologie,“ uvedl Ondra. „Primárně řeším chlopně pro intervenční operace, kdy se zavádí přes tříselnou tepnu do srdce. Já se starám o přípravu a dovoz toho produktu do nemocnice, s čímž se pojí i příprava na operaci a komunikace s doktory. V praxi to funguje tak, že si doktoři udělají potřebné měření a CT skeny, které se vyhodnotí a následný črnáctistránkový dokument se používá k detailnímu rozhodnutí, jakou velikost chlopně použít a na co si dát pozor. Já potom dodám potřebné zboží, pomáhám a dohlížím na celý proces operace.“
Hned v prvním zápase letošního World Baseball Classic se Češi postaví hvězdným korejským pálkařům Ahn Hyun-minovi či Kim Hye-seongovi, kteří v posledním přípravném zápase ve dvou rozsekali Orix Buffaloes. Za necelých čtyřiadvaceti hodin pak Čechy v pátek čekají Australané, za něž hraje i Travis Bazzana, předloňská jednička draftu MLB.
Proti Koreji zápas na nadhazovacím kopci rozjede Daniel Padyšák. Terrin Vavra se ve své oficiální premiéře za český národní tým postaví na pozici spojky mezi druhou a třetí metou.