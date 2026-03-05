Česko - Jižní Korea 4:11. Prohra baseballistů. Rozdali jsme si to tváří v tvář, říká kouč
PŘÍMO Z JAPONSKA | Český baseballový tým v úvodním zápase profesionálního světového šampionátu World Baseball Classic prohrál s Koreou 4:11, když nestihl zvrátit ztrátu po nevydařené první směně. V útoku předvedl odvážný výkon. Bonbonkem byl homerun Terrina Vavry v páté směně. Už v noci na pátek (4:00, PP ČT sport) hraje další zápas s Austrálií.
Terrin Vavra se narodil v Americe a v Česku zatím nikdy nebyl. Sám si ale oživil svůj rodokmen, až v devatenáctém století v něm našel české předky. A v páté směně zápasu proti Koreji svou parádní ránou pořádně rozředil depresi z nepovedeného úvodu zápasu.
Jeho bomba letěla nad pravé pole a přistála asi ve dvacáté řadě tribuny. Letěla rychlostí 167 kilometrů v hodině a vzduchem urazila 114,3 metru. A změnila ráz zápasu, jehož úvod se Česku nevydařil. Skóre bylo najednou jen 3:6.
„Mně ten homerun hrozně moc nakopnul. Během zápasu máte zvláštní pocit, když nemáte ještě bod. Bylo to velké, vrátilo nás to zpátky do zápasu. Bylo to šest tři. Pak stačí naplnit mety a jedním švihem vedeme,“ líčil outfielder Marek Chlup.
Vavra se proběhnul metami pro bod a stáhnul pro něj taky Martina Červinku, který byl ve hře díky jednometovému odpalu, a Maxe Prejdu, jenž byl postupem na metu odměněn za ošklivou pumelici do žeber od nadhazovače Kyun Eun Noh.
„Bylo to opravdu cool. Mám tady celou rozšířenou Vavra family. Mám z toho velkou radost. Reprezentujeme Českou republiku tak nejlíp, jak to jde,“ líčil Vavra.
Byla to nejzářivější chvilka českého týmu, který proti Koreji prožil velmi podobný příběh jako ve vzájemném zápase před třemi lety. Tehdy dostal v první směně pět bodů, tentokrát jen o jeden méně. Mohl za to čtyřbodový odpal Bo Gyeonga Moona, takzvaný grandslam, kdy pálkař bodově zhodnotí zaplněné mety.
Startující nadhazovač Daniel Padyšák procedil Do Yeong Kima a další dva pálkaře se slavnými přezdívkami. Jung Hoo Leeovi ze San Francisco Giants se říká Vnuk větru na základě příkladu jeho otce, který byl kvůli svistu svých nadhozů považován za Syna větru. Hyunu Minu Ahnovi se kvůli fyzické síle říká Muscle Man – Svalovec.
„Začátek prostě utekl, to se může stát každému. Mně se to stalo před třemi lety úplně stejně proti Koreji,“ připomněl Lukáš Ercoli, nadhazovač a zároveň PR manažer českého týmu. „Na takovéhle úrovni je baseball hrozně rychlý a během pěti minut se to může úplně vymknout kontrole a hrozně těžko se to zastavuje a vrací se do zápasu zpátky.“
Vedení na dobré odpaly
Padyšák šel po osmnácti nadhozech dolů a korejskou smršť zbrzdil Jeff Barto, který přišel na kopec v kritické chvíli stejně jako v roce 2023. Češi mohli se zápasem zatřást hned v rozehrávce druhé směny, kdy stáli na metách Escala, Mužík a Chlup. Teprve osmnáctiletý Max Prejda se dostal hluboko do souboje s nadhazovačem Hyeng Jun So, jeho odpal ale chytili v poli.
„Měl jsem tam scénáře, že se nemusí Danovi po zranění dařit. Samozřejmě jsme věřili, že prvních devět pálkařů dá. Nevypadalo to ze začátku tak špatně, ale po grandslamu je těžké se vrátit,“ hodnotil reprezentační trenér Pavel Chadim. „Měli jsme přichystaného Jeffa Barta, který byl hrdina před třemi lety. Díky jemu jsme se vrátili do zápasu. Jsem na kluky strašně hrdý. Je dobrý pocit si to s Koreou rozdat tváří v tvář. Vedli jsme celý zápas na dobré odpaly, na hity.“
Češi poctili elitní korejské nadhazovače devíti odpaly, soupeř nakonec nasbíral o jeden víc. Vavrova tříbodová bomba dala Čechům malou šanci. Whitcomb se ale už v dohrávce páté směny připomněl svým druhým homerunem a dvěma bodům dal Korejcům klid. Za stavu 3:11 v deváté směně ještě doběhl k bodu pinch runner Marek Krejčiřík díky sebeobětujícímu odpalu Jana Pospíšila.
Tým kouče Pavla Chadima byl značnou část zápasu utkání lepší ve statistice odpalů a několik dobrých šancí ke skórování nevyužil.
„Je to jedno z pozitiv, které si z tohohle zápasu můžeme vzít. Což je hrozně důležité, protože za pár hodin hrajeme s Austrálií,“ upozornil Chlup na další utkání turnaje, do kterého Češi jdou už v noci na pátek. „Řekli jsme si, že z dnešního zápasu si vezeme pozitiva a přeneseme je do zítřka. Je to zápas, který můžeme vyhrát, myslím, že máme proti Austrálií velkou šanci.“
Australané v prvním zápase turnaje porazili 3:0 Tchaj-wan, pro Čechy ale představují šanci, jak se poprat o své vítězství, které by jim mohlo zajistit účast i na příštím World Baseball Classic.
„Teď jsou pro nás dva nejdůležitější zápasy. Věřím, že Austrálie a Tchaj-wan jsou dva soupeři, s kterými dokážeme hrát vyrovnaněji než s Koreou,“ řekl Ercoli. „Teď musíme smazat tu porážku, vyspat se na to. Za čtrnáct hodin nás čeká důležitý zápas. Je to celkem kvapík, ale tak to tady prostě je.“
World Baseball Classic - skupina C v Tokiu:
Jižní Korea - Česko 11:4, Austrálie - Tchaj-wan 3:0.