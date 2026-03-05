Chlupův návrat do Tokio Domu: Viděl své jméno na ručnících. Skvělý pocit, září
PŘÍMO Z JAPONSKA | Pro outfieldera Marka Chlupa měl premiérový český zápas na World Baseball Classic ještě větší význam než pro ostatní. Vloni měl blízko, aby si tu zahrál jako jeden z domácích hrdinů slavného klubu Yomiuri Giants. Těsně předtím se ale zranil a novou možnost už nedostal. Fanouškům se připomněl povedeným výkonem na pálce i na metách.
Uprostřed minulého léta se stal Marek Chlup prvním v Evropě narozeným hráčem, který nastoupil v japonské profesionální lize NPB. Právě když byl na vrcholu, z něho ale začal padat. Na výjezdu v Jokohamě si za elitní tým Giants zahrál dva zápasy. Ale pak musel na marodku kvůli zlomenině hákové kosti v ruce. Sen zahrát si v Tokiu Domu ligový zápas za svůj klub se mu nesplnil. Ve čtvrtek se ale vrátil s národním týmem.
„Bylo to úžasné. Byl jsem rád, že jsem tady viděl ručníky s mým jménem ještě z Giants na tribunách. To byl skvělý pocit,“ usmíval se Chlup. „Jsem rád, že jsem měl šanci. Minulý rok mi ta šance utekla. Mohl jsem být domácí hráč. Zahrát si před domácím publikem v Super Domu, na to jsem se hrozně těšil. Zlomil jsem si ruku a už jsem si nikdy nezahrál. Jsem rád, že jsem zpátky i se spoluhráči, s kterými se znám celou kariéru.“
Proti špičkovým korejským nadhazovačům se Chlup přidal k solidnímu představení českého útoku. Své první dva starty na pálce proměnil v odpaly. První poslal do pravého, druhý do levého pole. Za stavu 0:6 pak odvážným skokem ukradl druhou metu a na třetí metě se zdálo, že má šanci běžet až domů. Kouč Petr Stříbrcký ho ale zastavil.
„Já jsem to neviděl, byl jsem zády ke hře, ale spoluhráči říkali, že jsem to mohl zkusit. Hlavně, v tu dobu to bylo šest nula, neměli jsme co ztratit. Za mě těsné rozhodnutí. Našim trenérům věříme, za mě v pohodě,“ líčil Chlup. „Baseball je hrozně specifický, míč může skočit jakýmkoli směrem. Kdyby to skočilo naším směrem, je to minimálně do sedmé směny těsný zápas.“
Český tým si na posledním turnaji World Baseball Classic v roce 2023 v Tokiu vysloužil velkou přízeň japonských fanoušků. A bylo to znát i při jejich návratu. Na zápas s Koreou přišlo téměř dvacet tisíc lidí. Mezi nimi bylo několik stovek fanoušků z Česka, ale taky početné skupinky Japonců v českých proprietách.
„Co si vybavuju, minulý turnaj to nebylo tak intenzivní. Jsme hrozně rádi,“ pochvaloval si Chlup. „Korejští fanoušci byli hodně slyšet, ale na to, že Korea je nedaleko a naši fanoušci to mají dvacet hodin. Bylo to hodně silné. Jsem fakt rád, že máme takovou podporu od českých i japonských fanoušků.“
Hráči všem v hale po zápase zatleskali. A v dalších zápasech je chtějí potěšit i lepšími výsledky. Chlup si dělal naděje i před nočním zápasem s Austrálií.
„Myslím, že Australani to mají v hlavě tak, že přemýšlí už nad dalším zápasem: Ale věřím, že je zaskočíme,“ usmíval se Chlup. „Můžeme si s týmem říct, aby nám tak neutekl začátek. Mohlo by to být ponaučení pro nadhazovače, házet striky, nebát se toho.“