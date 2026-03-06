Červenka se Satoriou čarovali, ale baseballisté podruhé prohráli. S Austrálií padli 1:5
Čeští baseballisté prohráli i ve druhém zápase World Baseball Classic. S Austrálií brzy vedli díky bodu Martina Červenky a ve hře byli do posledních pasáží zápasu. Zápas pro ně však skončil porážkou 1:5. Další utkání hrají v noci na sobotu s Tchaj-wanem.
Martin Červenka v úvodu zápasu táhnul český útok. Díky svému prvnímu hitu se v dohrávce druhé směny posunul rovnou na druhou metu. Díky sebeobětujícím odpalům Martina Mužíka a Vojtěcha Menšíka pak doběhl pro první český bod.
Australané ale vzápětí kontrovali. Nadhazovač Tomáš Ondra ztratil úvodní jistotu s příchodem druhého kolečka soupeřových pálkařů. Chris Burke odpálil single, stál ale pořád jen na první metě a Austrálie měla už dva outy. Pak ale Ondra čtyřmi bally pustil na metu Travise Bazzanu, předloňskou jedničku draftu MLB. A zkázu dokončil Curtis Mead homerunem do levého středního pole.
V těžké chvíli nastoupil tradiční tokijský hrdina. Nadhazovač Ondřej Satoria se před třemi lety celosvětově proslavil, když svými pomalými míči šokoval elitní japonské pálkaře a připsal si i strikeout hvězdného Shohei Ohtaniho. Tentokrát přišel na hřiště a pouhými sedmi nadhozy vyčistil rozehrávku čtvrté směny.
Satoria dál pokračoval v uklidňujícím výkonu a ničil soupeřovy pálkaře. Povolil jeden odpal a jednu metu zdarma. Sedmou směnu dohazoval pod tlakem počítadla nadhozů, ale zvládl to včas. Dva nadhozy před chvílí, kdy by ho kouč Chadim musel stáhnout ze hry, aby o něj nepřišel do konce základní skupiny, ukončil sedmou směnu.
Satoria nasázel 27 striků a tři strikeouty. Stav byl stále 1:3.
V útoku se Češi nedostávali do tolika nadějných pozic jako ve čtvrtečním zápase s Koreou. Martin Červinka v dohrávce třetí směny trefil double, jeho jmenovec Červenka ve čtvrté směně odpálil singl a pak odvážný skokem po nohou ukradl druhou metu. V sedmé směně se Mužík odpalem do mezery mezi levého a středního polaře dostal na druhou metu, ale Češi z toho nic nevytěžili.
Místo Satorii na kopec přišel rodilý Kanaďan Ryan Johnson a zvládl čistou osmou směnu. V deváté ale jeho nadhoz vrátil Alex Hall jako jednobodový homerun. Kouč Chadim poslal do hry osvědčeného closera Martina Minaříka, série australských odpalů ale neustávala. Jeden z nich ve vnějším poli netrefil Marek Chlup, další padl na kraj hřiště mezi vnitřní a vnější pole a Jarryd Dale doběhl pro pátý australský bod.
Tím to ale haslo, protože Češi uzavřeli směnu parádním kouskem. Outfielder Willie Escala nejdřív chytil Bazzanův odpal a vyslal bombu na domácí metu. Tam catcher Červenka v obtížné pozici balon zpracoval a rukavicí vyoutoval Robbieho Perkinse. Rozhodčí nejdřív zahlásili safe, což by znamenalo šestý bod pro Austrálii. Po české výzvě ale výrok změnili na out. Byl to další Červenkův kouzelný kousek. Krátce předtím nachytal Robbieho Glendinninga při pokusu ukrást druhou metu.