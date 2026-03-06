Červenka se Satoriou čarovali, ale baseballisté podruhé prohráli. S Tchaj-wanem půjde o všechno
PŘÍMO Z JAPONSKA | Několik výtečných individuálních výkonů zastínilo pár drobných chyb a český tým na šampionátu World Baseball Classic prohrál i druhý zápas. S Austrálií navzdory brzkému vedení padl 1:5 a v noci na sobotu ho čeká klíčové utkání s Tchaj-wanem, vítězství by mu nechalo šanci na příští kvalifikaci na příští ročník turnaje. „Bude to zápas do or die. Já se na to těším,“ řekl nadhazovač Ondřej Satoria.
Sám říká, že v Česku je „týpek z Ostravy“. V Japonsku je však vousatá tvář Ondřeje Satorii populární podobně jako globální hvězdy. Od chvíle, co na World Baseball Classic před třemi lety svými lenivými nadhozy zaskočil elitní japonské pálkaře a vystrikoval Shoheie Ohtaniho, z něj fanoušci šílí. Když se Satoria v pátek na hřiště v Tokiu Domu vrátil, proti Austrálii předvedl další povedenou show.
„Jsem rád, že se mi dařilo. Ale asi je mi jedno, jak jsem házel, když jsme koneckonců prohráli,“ hodnotil Satoria. „První body jsme dostali na to, že jsme nebyli schopní zahrát double play, což je prostě klasická smůla. Když se něco nepovede, tak potom přijde karma a takhle nám to vrátí.“
Češi brzy vedli, když v rozehrávce druhé směny zorganizovali týmový útok pálkařského kolečka. Martin Červenka ho začal dvoumetrovým odpalem a práce ostatních ho posunula až k bodu. Pak ale neklapnul klíčový detail. Rozehrávku třetí směny mohla ukončit double play mezi vnitřními polaři. Martin Mužík ale na první metě nezpracoval příhoz Vojtěcha Menšíka. Rozjelo se tak domino, na jehož konci napálil Curtis Mead tříbodový homerun.
„Samozřejmě mě to mrzí. Ale mohlo se stát cokoliv, mohli dát homerun i v další směně,“ hodnotil startující nadhazovač Tomáš Ondra, který body inkasoval. „Bohužel se to takhle seběhlo a možná jsem trošku ztratil koncentraci. Pak jeden špatný nadhoz a stálo nás to tři body. Myslím, že to byl takový game changer, zvláště poté, co jsme my dali bod a hned jsme tři dostali.“
Kouč chválil Červenku: Neskutečný zákrok, ale...
Ondra vloni dominantním výkonem pomohl českému týmu k historickým bronzovým medailím na ME v Rotterdamu, když v zápase o třetí místo nastoupil v průběhu první směny a pustil španělské pálkaře k jedinému bodu ze sta nadhozů.
„Pro mě to byly dva úplně rozdílné zápasy. Tady jsem začínal, takže to bylo jiné. Byli i jiní soupeři, ale pořád je to baseball. Pro mě je to pořád úžasná zkušenost,“ řekl Ondra.
Satoria nastoupil v těžké chvíli. Přišel na hřiště a pouhými sedmi nadhozy vyčistil rozehrávku čtvrté směny. Pak přečkal chvilku, kdy netrefoval strike zónu a po čtyřech silných směnách odcházel s jediným odpalem a jednou metou zdarma. V Tokio Domu se opět ukázal a v sedmé směně byl stav stále 1:3.
„Já to miluju, abych řekl pravdu. Když jsme tady měli první trénink, přišlo mi, že Tokio Dome má takovou speciální auru. Já se tady cítím hrozně dobře a vždycky se těším, když můžu vlézt na kopec a házet tady před těmi lidmi,“ usmíval se Satoria, který během turnaje znovu zažívá reakce svých japonských fanoušků. „Není jich málo. Tím, že je to moje poslední reprezentační akce, tak je to taková pěkná odměna. Pokusím se je nezklamat, aby na mě vzpomínali v dobrém.“
V útoku se Češi nedostávali do tolika nadějných pozic jako ve čtvrtečním zápase s Koreou. Martin Červinka v dohrávce třetí směny trefil double, jeho jmenovec Červenka ve čtvrté směně odpálil singl a pak odvážným skokem po nohou ukradl druhou metu. V sedmé směně se Mužík odpalem do mezery mezi levého a středního polaře dostal na druhou metu, ale Češi z toho nic nevytěžili.
Místo Satorii na kopec přišel rodilý Kanaďan Ryan Johnson a zvládl čistou osmou směnu. V deváté ale jeho nadhoz vrátil Alex Hall jako jednobodový homerun. Kouč Chadim poslal do hry osvědčeného closera Martina Minaříka, série australských odpalů ale neustávala. Jeden z nich ve vnějším poli netrefil Marek Chlup, další padl na kraj hřiště mezi vnitřní a vnější pole a Jarryd Dále doběhl pro pátý australský bod.
Tím to ale haslo, protože Češi uzavřeli směnu parádním kouskem. Outfielder Willie Escala nejdřív chytil Bazzanův odpal a vyslal bombu na domácí metu. Tam catcher Červenka v obtížné pozici balon zpracoval a rukavicí vyoutoval Robbieho Perkinse. Rozhodčí nejdřív zahlásili safe, což by znamenalo šestý bod pro Austrálii. Po české výzvě ale výrok změnili na out. Byl to další Červenkův kouzelný kousek. Krátce předtím nachytal Robbieho Glendinninga při pokusu ukrást druhou metu.
„Byl to parádní výkon. Ovšem musíme mít na paměti, že baseball je týmový sport. Ale ten zákrok byl neskutečný, pro oko diváka je to určitě dobré,“ usmíval se Chadim.
Češi jsou po porážkách s Koreou a Austrálií na hraně. Poslední reálnou šanci na vítězství, které potřebují k naději na přímou kvalifikaci pro příští World Baseball Classic, je zápas s Tchaj-wanem. S vítězem dalšího velkého turnaje Premier12 hrají v noci na sobotu.
„Hlavně chci zdůraznit, že je pro nás obrovská čest nastoupit proti týmu, který žije baseballem, v zemi, kde je baseball doslova náboženstvím,“ uvedl Chadim. „Nechci říct, že by se nás báli, ale to, že k nám mají respekt, je obrovská čest a probojovat si takovou pozici nás stálo spoustu úsilí.“
V úterý jeho tým zakončí základní skupinu proti japonským Samurajům. A Satoria v něm zřejmě dostane šanci na svou reprezentační rozlučku.
„Já si myslím, že Japonci se nenechají podruhé překvapit. A minule jsem měl výhodu právě v tom, že mě neznali, a měl jsem moment překvapení. Když to řeknu blbě, teďka mě zná celý svět a ví, co mám. Ale já to udělám, když to po mě Pavel bude chtít,“ slíbil Satoria.