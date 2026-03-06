Netflix streamuje baseballové MS. Japonce to děsí, nemůžou se dívat v hospodě!
PŘÍMO Z JAPONSKA | Světový šampionát World Baseball Classic je další globální akce, kterou si vzal do parády Netflix. Streamovací gigant utratil údajně skoro sto milionů dolarů za exkluzivní vysílací práva pro japonský trh. I český tým je teď v pozici Maxe Verstappena a spol. z hitu Drive To Survive. Pro Japonce je to však nezvyk, a navíc se práva nevztahují na sportovní bary a hospody.
Pár týdnů před Vánoci se reprezentační kouč Pavel Chadim v hotelu Signia by Hilton ve floridském Orlandu poprvé potkal s týmem Netlixu. A ohromilo ho to.
„Netflix tam pro nás připravil ohromnou mediální místnost a hned po Američanech se hnal k nám. Reportéři byli strašně sympatičtí, strašně pokorní. Ještě než začal rozhovor, tak se mně pětkrát omluvili, že Netflix to nikdy nedělal. Ještě abych já vytýkal Netflixu, že si dovolují koupit práva pro japonský trh…“ usmívá se Chadim.
Český tým se svým příběhem outsiderů ze země, která jako jediná na velkolepém turnaji World Baseball Classic má tým složeny z drtivé většiny z amatérských hráčů, může být pro streamovací společnost zajímavý.
„Upozorňovali nás, že s námi kromě záchodů můžou být všude. Že to je jejich právo, že si můžou udělat příběh s kýmkoli a z čehokoli. Byla by velká čest, kdyby si na něco vybrali i nás,“ říká Chadim. „Ale jestli nebudou zápasy Japonska ve státní televizi, ani v TV Asahi… Japonec chce vidět Ohtaniho, chce vidět Yamamota, chce vidět japonský nároďák.“
A přesně to je malý zádrhel ve velkém byznysovém plánu. Angažmá Netflixu má pro baseball velký význam. Legendární dokumentární série Drive To Survive změnila budoucnost Formule 1 a odstartovala nový fenomén. Baseball by rád zažil něco podobného.
Pro Japonce jde ale o obrovskou změnu. Baseball je v zemi suverénně nejpopulárnějším sportem. Během světového šampionátu je Tokio oblepené obřími reklamními plakáty superhvězdy Shoheie Ohtaniho. Kdo ho však v Japonsku bude chtít vidět, musí si předplatit streamovací službu.
Netflix v Japonsku není drahý. S reklamami stojí v přepočtu 125 korun a klasické předplatné je přibližně za dvě stovky. Když vloni přijeli Los Angeles Dodgers s japonskými hvězdami Ohtanim, Yamamotem a Sasakim do Tokia na dvouzápasovou sérii proti Chicago Cubs, lístky se prodávaly pod rukou za tisíc dolarů a merche se prodalo za čtyřicet milionů dolarů.
Bary a pivnice vymýšlí nový režim
V penězích tedy problém není. Hráči národního týmu, kterým se od roku 2012 oficiálně přezdívá Samurajové, jsou pro Japonce jako Bozi.
„Myslím, že by bylo dobré vytvořit prostředí, v němž by se normální lidi mohli dívat na zápasy na pozemním vysílání,“ řekl novinářům Sadayuki Sakakibara komisionář japonské profesionální ligy NPB.
Jenže to se nestane. Netflix za svých circa sto milionů dolarů na japonském trhu trvá na exkluzivitě na všech 47 utkáních turnaje. A je tu další problém. Fanoušci sice mají možnost si koupit levný osobní přístup, ale nabídku pro komerční využití přenosů nemají. Sportovní bary a pivnice v Tokiu, které jsou během zápasů Samurajů běžně plné k prasknutí, by tak oficiálně baseball z WBC neměly vysílat.
Na dotaz serveru The Japan Times reagoval Netflix výzvou, aby zákazníci upustili od jeho využívání pro komerční účely. Japonci si však zřejmě poradí. Hospody plánují privátní promítání nebo povolit zákazníkům, aby se připojili přes své soukromé účty a propojili je do obrazovek. Podobné večírky připravují i karaoke bary.
Češi tyhle problémy řešit nemusí. Je to pro ně naopak šance, jak se znovu přiblížit publiku. Podobně jako v roce 2023, kdy si řekli o pozornost několika památnými momenty, například senzačním vedením proti samotným Samurajům.
„Já věřím, že jsme pro ně důležití. Jsme jiná tvář toho, co je zajímá. My jsme něco, co v Japonsku není úplně obvyklé, že člověk může svou vášní hrát s Goliášem,“ říká Chadim. „Pro ně před třemi lety bylo vůbec nemyslitelné, že by David mohl přijít na hřiště s Goliášem. Japonský divák, co si ve třetině zapnul náš zápas s Japonskem a viděl stav jedna nula pro nás, to muselo způsobovat skoro infarkty… Nejdůležitější je, abychom si to nepokazili sami. Já bych si přál, abychom byli autentičtí, abychom zůstali sví.“