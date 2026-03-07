Češi padli v duelu s Tchaj-wanem, nejspíše přijdou o jistou účast v dalším ročníku
Čeští baseballisté prohráli na World Baseball Classic klíčový duel s Tchaj-wanem vysoko 0:14, skončil už po sedmé směně. Výběr trenéra Pavla Chadima tak s největší pravděpodobností obsadí ve skupině C poslední páté místo, přijde o jistou účast v dalším ročníku a bude muset hrát kvalifikaci. Turnaj v Tokiu zakončí český tým v úterý proti domácímu Japonsku.
Bronzoví medailisté z loňského mistrovství Evropy neuspěli letos v Tokiu ani napotřetí. V prvním utkání podlehli Jižní Koreji 4:11, v pátek nestačili na Austrálii (1:5). Zápas s Tchaj-wanem dnes ztratili po nevydařeném úvodu, protože po dvou směnách prohrávali už 0:6. Výrazně k tomu přispěl čtyřbodový homerun Stuarta Fairchilda při obsazených metách
Tchaj-wan, šampion předloňského turnaje Premier 12, se dočkal první výhry. Předtím nebodoval proti Austrálii (0:3) ani proti Japonsku (0:13).