Češi s Tchaj-wanem zapsali rekordní prohru, přijdou o přímou účast v dalším ročníku
Chtěli se prát o výhru, která by jim zajistila kvalifikační výhru pro příští ročník, Češi ale v dalším zápasem World Baseball Classic krutě prohráli s Tchajwanem. Zápas při skóre 0:14 končil už po sedmé směně, takzvaně o rozdíl. „Nechtěl jsem to zažít nikdy, ale stalo se,“ litoval kouč Pavel Chadim. Soupeř vytvořil osmi ukradenými metami rekord šampionátu.
Byl to kolotoč, a když skončil, vnitřního polaře Martina Červinku přemohly emoce. Posadil se na hranu českého dugoutu a smutně se díval na zelenou hrací plochu Tokio Domu.
„Jde o to, že vím, jaký baseball umíme hrát, a hrozně mě mrzí, že s takovouhle kulisou se nám to dneska nepodařilo,“ vysvětloval Červinka, když se trochu nadýchnul. „Všichni, kdo nám fandili, si zaslouží, aby nás viděli v tom nejlepším, co umíme. A to jsme dneska nepodali.“
Český tým měl proti Tchaj-wanu poslední reálnou šanci zabojovat o výhru, která by jim mohla zajistit přímý postup na další ročník World Baseball Classic. Věřili si i přesto, že proti nim stál Tchaj-wan, což je mistr světa konkurenčního turnaje Premier12, v němž však nenastupují hráči z MLB. Tokio Dome byl narvaný po střechu a většina z víc než čtyřiceti tisíc diváků fandila Tchaj-wanu. A hned od prvních chvil měla proč bouřit.
Soupeř Čechy šokoval několika chytrými tahy hned na úvod zápasu. První pálkař, takzvaný leadoff, Tsung-Che Cheng nastavil pálku na ulívku a doběhl k první metě. Za okamžik míč českého nadhazovače Jana Nováka ulil i Stuar Fairchild z Atlanty Braves, který má z Tchaj-wanu maminku. Cheng pak ukradl třetí metu a doběhl pro bod poté, co na třetí metě Červinka nezpracoval příhoz catchera Martina Červenky. Chvilku poté přišel další singl a Fairchild přidal druhý bod.
„Já osobně jsem byl dost překvapený. Asi jsme to nikdo z nás úplně nečekali,“ líčil vnitřní polař Martin Mužík. „Hráli dneska velice dobře, trestali každou chybu, kterou jsme udělali, ať už to bylo v poli nebo na pálce. Využili všechno, co mohli.“
Česko přijde o přímou účast na dalším ročníku
Češi se ještě krátce zvedli. V druhé směně odpálil nový leadoff Terrin Vavra double, dostal se na druhou metu. Marek Chlup pak dostal metu zdarma, ale za šance nebylo nic a pak přišla rozhodující rána. Tchaj-wanci i díky další krádeži a nezachycenému nadhozu zaplnili tři mety a Fairchild na pálce doručil grandslam – čtyřbodový homerun.
„Byl to velký tlak, oni na nás vlítli. Měli za sebou třicet tisíc jejich Tchaj-wanců, kteří se sem přiletěli podívat. Tohle se jen tak nezažije. My jsme to nezvládli,“ řekl Červinka.
Tchaj-wanu se na World Basebal Classic nedařilo. V prvním zápase prohrál s Austrálií a v pátek večer inkasovali s Japonskem debakl 0:13, přičemž ve druhé směně dostali rovnou desítku, což bylo v historii turnaje nové maximum. Druhý den ráno ale byli v opačné pozici. Čechy drtili nejen na pálce, ale i chytrou hrou v poli. Nakonec nasbírali osm ukradených met, nový rekord WBC.
„Těch ukradených met dneska bylo hodně. Nadhazovači běžce nedrželi správně na metách a potom pro catchera to je neřešitelné,“ povzdechl si trenér Chadim. „Když zahrajete dva dobré zápasy proti skvělým týmům, automaticky se vám do hlavy vkrádá, že máte šanci. Vlastně málokdo si uvědomí, jak jsou na této úrovni nůžky rozevřené. A já jsem zažíval to samé, co zažíval tchajwanský trenér včera proti Japonsku.“
Porážka znamená, že Česko má v podstatě nulové šance vyhnout se v tokijské základní skupině poslednímu místu. To znamená, že o účast na příštím World Baseball Classic bude muset bojovat v kvalifikaci. Teď hráče čekají dva dny volna a v úterý sváteční zápas proti domácím Samurajům.
„Já to beru jako dar. Jestli se máme loučit z World Baseball Classic a jdeme do kvalifikace, ty dva dny jsou přesně to, aby si člověk trošku resetoval mozek a užil si zápas s Shoheiem Ohtanim,“ uvedl Chadim.