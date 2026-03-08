Předplatné

Češi potkali v Tokiu krále homerunů. Legenda Oh přesekával šátky samurajským mečem

Legendární Sadaharu Oh navštívil český tým
Čeští baseballisté prohráli 1:5 s Austrálií
Martin Hašek
Baseball
PŘÍMO Z JAPONSKA | Je jako fotbalový Pelé nebo hokejový Wayne Gretzky. Český tým se na turnaji World Baseball Classic potkal s živoucí legendou. Pětaosmdesátiletý Sadaharu Oh, světový rekordman v počtu homerunů, se vyfotil s celým mužstvem a osobně se krátce potkal s třemi hráči, kteří se kdysi účastnili jeho dětského baseballového kempu. „Vyrostli tak, že jsem je nepoznal,“ žertoval.

V zasklené schráně v muzeu Japonské baseballové síně slávy, která přiléhá k Tokio Domu, leží katana, druh samurajského meče, se kterým kdysi trénoval Sadaharu Oh.

„Házeli mu šátky a on je přesekával samurajským mečem. Koordinace ruka – oko je báječný trénink. Sekání samurajským mečem je japonskému stylu pálky hodně podobné,“ vysvětlil bývalý reprezentant Jakub Sládek.

Oh sice nikdy nehrál v Major League Baseball, ale během víc než dvacetileté kariéry za Yomiuri Giants, která trvala od roku 1959 do roku 1980, napálil 868 homerunů. To je o sto šest víc, než zvládnul Barry Bonds, jenž drží rekord v americké profesionální lize.

V sobotu ráno před zápasem českého týmu s Tchaj-wanem se tahle legenda stavila na hřišti Tokio Domu, aby pozdravila české hráče. Oh speciálně stál o

