Skandál na sítích: Australan nepodal Prokopovi ruku, vtipná reakce Čechů
PŘÍMO Z JAPONSKA | Co mu přeletělo přes nos? Australský catcher Robbie Perkins na začátku zápasu World Baseball Classic odmítl podat ruku českému pálkaři Milanu Prokopovi a na sociálních sítích se z jeho podivného gesta stal virál. Češi zareagovali po svém a podle neobvyklé situace si vymysleli oslavu, jíž slaví úspěšné odpaly.
Zápas s Austrálií už měl právě začít. Milan Prokop se blížil k domácí metě jako český leadoff, první člen pálkařského kolečka, a v rutinním gestu podal ruku australskému catcherovi Robbiemu Perkinsovi. Ten se ale na něj jen podíval a odmítl.
Do světa vzájemné úcty a respektu, na kterém je filozofie baseballu postavená, takové chování na první pohled nepatří a Perkins to na sociálních sítích taky pěkně schytal.
„To bylo trochu přes čáru. Podle mě tohle už není jednání vysoce soutěživého hráče, ale idiota,“ zněl jeden z nich.
Podávání si rukou na začátku zápasu je v některých sportech běžné. Ve fotbale i americkém fotbale si hráči potřesou rukama jako gesto vzájemného respektu poté, co rozhodčí vylosuje první držení míče a rozdělí strany. V baseballu se oficiální ceremonie před zápasem účastní trenéři, před prvním nadhozem není takové gesto úplně běžné.
„Nebyl v tom žádný zlý úmysl. Jsme tady, abychom soupeřili. V okamžiku, kdy vstoupíme na hřiště, jsme tam proto, abychom je porazili. To je celé,“ vysvětlil Perkins pro The Athletic s tím, že nemá problém si s českými hráči poklábosit v hotelu, který obě výpravy v Tokiu sdílí.
Perkins se v zápase prezentoval jedním hitem, kterým zařídil poslední bod a pomohl tak Austrálii k vítězství 5:1. V českém táboře jeho gesto nezůstalo nepovšimnuto.
„Milanovi catcher nepodal ruku, což bylo divné, hodně divné…“ řekl Matouš Bubeník, který taky hraje na pozici catchera. „Když si chce podat ruku, tak si podám ruku. Nejsem ten, který by se s protihráči kamarádíčkoval, ale ruku bych mu podal. Není to tak, že bych to vyhledával.“
Vtipné gesto jako reakce
Čeští hráči zareagovali po svém. Vnitřní polař Terrin Vavra přišel s nápadem vytvořit z historky oslavné gesto po úspěšných odpalech, díky kterým se pálkař posune na mety. A sám šel příkladem. Do zápasu s Tchaj-wanem jako nový leadoff odpálil dvoumetový hit, a když doběhl na metu, vysunul do vzduchu pravou ruku k imaginárnímu potřesení rukou.
„Pro nás to bylo jako vtípek, nebylo to myšlené přímo na Australany. Terrin to udělal první. Jestli se něco povede v zápase s Japonskem, tak to uděláme zase. Mělo by se něco povést,“ řekl Bubeník.
Oslavy po odpalech jsou v baseballu populárním detailem. Korejci například napodobují oslavu jednoho z nejpamátnějších momentů historie MLB. Náhradník Brett Phillips v roce 2020 vyhrál pro Tampa Bay Rays čtvrtý zápas Světové série proti Los Angeles Dodgers, když na dva outy a dva striky odpálil a i díky dvěma chybám v poli Rays senzačně otočili zápas. Poté se v oslavě rozeběhl s roztaženýma rukama jako letadlo.
Korejci předvádí stejné gesto a navíc mezi prsty ukazují písmeno M, což značí jejich touhu postoupit na World Baseball Classic do play off v Miami.
Japonci při oslavách předstírají, že míchají šálek matcha. Vymyslel ho nadhazovač Koki Kitayama na popud hvězdného Shoheie Ohtaniho, který tak chtěl nováčka na velkém turnaji povzbudit a zapojit ho do týmu.
Italové předvádí popíjení espresa a Britové mají dokonce v dugoutu připravenou červenou tuniku a medvědí klobouk stráže před Buckinghamským palácem.