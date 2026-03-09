Češi se loučí proti Japoncům. Legenda končí kariéru: Je možné, že mi naloží plný batoh
Velké dobrodružství končí a bude to hned dvojité loučení. Český na World Baseball Classic hraje sváteční utkání s japonskými Samuraji (11:00, PP ČT sport) a na kopci začne Ondřej Satoria, který před třemi lety soupeře šokoval svými pomalými nadhozy. Bude to poslední zápas jeho reprezentační kariéry. „Samozřejmě je možné, že kariéru ukončím tím, že mi naloží plný batoh,“ říká Satoria.
Dělník, udice a kanon. Tři nadhozy z originální dílny Ondřeje Satorii ba WBC v roce 2023 rozhodily japonské hvězdy v čele s Shoheiem Ohtanim. Nejlepší hráč světa byl tehdy jeden ze čtyř hráčů, které Satoria poznamenal strikeoutem a show technika inženýringu ČEZ se stala globálním hitem.
Vousatý chlapík z Ostravy, který si nechal kvůli fanouškům přeložit jméno na Instagramu do japonštiny a jeho avatar se objevil v japonské počítačové hře, dnes proti Samurajům bude stát znovu.
„Už před turnajem jsem nadhazovačům říkal, že tři zápasy s Koreou, Austrálií a s Tchaj-wanem jsou nominační pro toho, kdo bude házet proti Japonsku,“ vysvětluje reprezentační trenér Pavel Chadim. „A myslím si, že to rozhodnutí bylo téměř jasné. Ondrovy výsledky proti Austrálii byly z nadhazovačů nakonec nejlepší. Proto Ondra dostal šanci startovat proti Japonsku.“
Sám Satoria přitom váhal. Jde o to, že před třemi lety Japonce překvapil svými atypickými pomalými nadhozy, které létají o desítky kilometrů v hodině méně, než jsou soupeři zvyklí z japonských či amerických profesionálních lig. Nejvíc mu fungoval changeup, druh pomalejšího nadhozu, který v konci padá dolů. Sám mu vymyslel jméno dělník, protože za něj dělal nejvíc práce.
„Svým způsobem budu trochu těžit z toho, že mě nevidí každý den.,“ doufá Satoria. „Sice ví, co házím, ale nevidí mě každý den, takže věřím, že v tom bude trochu má výhoda. Jdu do toho s pokorou. Vím, jak to bylo minule, a půjdu do toho úplně stejně. Buď to vyjde, nebo ne.“
Před třemi lety byl Satoria pro Shoheie Ohtaniho a spol. zjevením. Od té doby se Samurajům postavil v listopadu 2024 při sérii v Nagoji, ale soupeř na něj byl připraven a Satoria šel z kopce po dvou směnách. Teď je ale zpět, aby se s reprezentační kariérou rozloučil na největší scéně, při World Baseball Classic před vyprodaným Tokio Domem.
Český tým se za tři roky posunul
„Rozhodně nebylo naším plánem vstupovat do stejné řeky. My víme, že to vyjít nemusí, ale v současné době nám přijde jako nejužitečnější nadhazovač na turnaji,“ řekl Chadim. „Obecně si myslím, že to je kouzlo nechtěného. Moc mu to přeji, a jestli to má být jeho poslední zápas na mezinárodní scéně, tak proti komu jinému…"
Dnešní zápas bude dosavadním vrcholem tříleté spolupráce mezi českým a japonským baseballem, která začala v památném zápase před třemi lety. Kromě Satorii se tehdy proslavili Marek Chlup, který odpálil ránu Rokiho Sasakiho v rychlosti 164 kilometrů v hodině, nebo vnitřní polař Willie Escala, který dohrál poté, co dostal od Sasakiho tvrdou ránu na koleno. A pak za to od něj dostal dvě tašky sladkostí.
„Tím začala velmi přátelská komunikace. Tuhle historku hodně pokrývala japonská média. A japonská média fanouškům představila specifika českého týmu, že většina českých hráčů má svá zaměstnání, což je v Japonsku skutečně zřídka k vidění,“ vysvětloval Kansuke Nagaoka, japonský velvyslanec v Česku.
Nagaoka v lednu pozval český tým na recepci na japonské velvyslanectví v Praze a popřál jim hodně štěstí pro velký turnaj v Tokiu.
„V roce 1964 v Tokiu na olympiádě závodila velmi slavná česká gymnastka Věra Čáslavská. Hodně lidí bylo fascinováno, jejím nádherným vystoupením. A vy jste, kluci, předvedli to samé v roce 2023. Hodně Japonců se dozvědělo o České republice, o existenci baseballu v České republice. Zanechali jste velký dojem,“ řekl Nagaoka.
Český tým se za tři roky pousnul. Vloni v září získal historickou bronzovou medaili na mistrovství Evropy, dorostli mu mladí hráči. A těžil ze vzájemné spolupráce s Japonskem, díky níž se Japonsko zúčastnilo Pražského baseballového týdne a několik českých hráčů dostalo angažmá v tamních soutěžích. Chlup si vloni dokonce zahrál profesionální NPB za Yomiuri Giants.
V předchozích zápasech letošního WBC po Tokio Domu chodily stovky Japonců v českých dresech či čepicích. Dnes ale miláčci publika hrají proti jejich Samurajům. A start bude na Satoriovi.
„Samozřejmě je možné, že kariéru ukončím tím, že mi naloží plný batoh. V pohodě se to stát může a počítám i s touhle variantou,“ říká Satoria. „Ale na druhou stranu, kdo si může říct, že dvakrát startoval na World Baseball Classic? Ať to dopadne, jak to dopadne, já se to pokusím si užít. Půjdu tam a neudělám jim to jednoduché.“