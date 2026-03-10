Aplaus v Tokiu od 46 tisíc lidí. Český nadhazovač držel Japonce na nule, rozhodla až směna hrůzy
PŘÍMO Z JAPONSKA | Výkonem, který vstoupí do dějin, se nadhazovač Ondřej Satoria rozloučil s reprezentační kariérou. V posledním zápase World Baseball Classic udržel mocné Samuraje čtyři a půl směny bez jediného inkasovaného bodu a na odchodu z kopce mu ve stoje tleskalo 46 000 lidí v Tokio Domu. Češi kvůli jediné špatné směně nakonec přesto pohráli s Japonskem vysoko 0:9.
Ondřej Satoria se usmíval vstříc trenéru Pavlu Chadimovi. Kouč po cestě k němu smekl svou baseballku a hluboce se uklonil. Satoria se rozesmál a zavrtěl hlavou, jako by mu ta pocta nepatřila.
Na samý závěr své reprezentační kariéry si ji rozhodně zasloužil.
Technik inženýringu elektrárenského gigantu ČEZ zopakoval svůj tři roky památný výkon proti Japonsku a tentokrát šel ještě dál. Ve čtyřech a půl směnách nedal šokovaným Samurajům ani bod.
Když odcházel z kopce, ještě se otočil a pohlédnul do nacpaných tribun Tokio Domu. Chvilku se jen tak díval. Pak se otočil k českému dugoutu, kde ho zavalili spoluhráči. Jako první mu gratulovali další nadhazovači Daniel Padyšák, Lukáš Ercoli a Lukáš Hlouch.
Před třemi lety Satoria opouštěl hřiště proti Japoncům po třech směnách za stavu 1:3 a měl ve sbírce čtyři strikeouty v čele s nejlepším hráčem světa Shoheiem Ohtanim. V úterý svůj výkon posunul ještě dál.
Nedokázali zareagovat ani na dobře známé triky
Japonci sice oproti minulému zápasu s Austrálií nechali v dugoutu šest z devíti pálkařů včetně prvních tří mužů sestavy. Nedošlo tak ani k očekávané odvetě mezi Satoriou a Ohtanim, který dění na hřišti s úsměvem pozoroval ze střídačky.
„Triky mysli Jediů? Nadhazovač zastavil mocné Japonsko,“ hlásil titulek onlinu na stránkách MLB narážející na rytíře Jedi z filmové ságy Star Wars.
Satoria byl dominantní proti sestavě hvězd japonské ligy NPB s třemi esy ze zámořské MLB. Masataka Yoshida hraje za Boston Red Sox a byl to on, kdo v nedělním dramatickém závěru homerunem otočil zápas s Austrálií před zraky japonského císaře Naruhita.
Kazuma Okamoto právě podepsal smlouvu s Toronto Blue Jays. Masataka Yoshida v japonské lize v roce 2022 56 homeruny za sezonu překonal historický rekord legendárního Sadahoru Oha. A letos v zimě podepsal smlouvu s Chicago White Sox na 34 milionů dolarů za dva roky.
Satoria sice přišel s triky, které tentokrát soupeři už dobře znali. Japonci ale přesto nedokázali reagovat na jeho nezvyklou kombinaci pomalých nadhozů. Satoriovi opět fungoval jeho slavný changeup, při němž posílá balonek tak, že v závěru dráhy padá dolů. Zatímco Japonci atakovali nadhozy rychlost 150 kilometrů v hodině, Satoria se dostal i pod hranici 110 kilometrů v hodině.
Vyšel i z potíží ve čtvrté směně, kdy měli Japonci obsazené druhou a třetí metu. Catcher Martin Červenka ale dohonil Yoshidu a vyoutoval ho mezi třetí a domácí metou. A další double play Čechy vytáhla z potíží.
Bronzová medaile na tiskovce
Statečný boj se Samuraji obrovský význam. Na World Baseball Classic se jim v prvních třech zápasech nedařilo, v tokijské skupině skončili poslední a před příštím ročníkem budou muset do kvalifikace. Výkonem s Japonskem však světu připomněli, že už nejsou žádní nazdárci.
Kouče Chadima takový narativ trápil natolik, že si na předzápasovou tiskovku vzal bronzovou medaili, kterou český tým získal na zářijovém mistrovství Evropy.
„Mám tuhle medaili, protože jsem chtěl ukázat světu, že nejsme baseballoví turisté. Hrajeme baseball jako profesionálové,“ vysvětloval Chadim. „Na posledním mistrovství Evropy, když jsme získali naši historickou medaili, jsme byli lepší než profesionálové z Velké Británie, profesionálové z Izraele, profesionálové z Německa, ze Španělska.“
Po prohrách 4:11 s Koreou, 1:5 s Austrálií a drtivém výplachu 0:14 s Tchaj-wanem jeho chlapci nepochybně ukázali světu svou druhou tvář. V útoku se dostali jen k dvěma hitům, ale v obraně drželi favorita dlouho na distance.
Obrana pracovala drtivou většinu zápasu na maximum. Po Satoriovi jí pomohl i další nadhazovač Michal Kovala, který dotáhnul zápas za pomocí tří strikeoutů téměř do konce osmé směny.
Až v ní získali Japonci první bod po odpalu Kenyi Wakatsukiho na kraj pravého zadního pole. Po něm Willie Escala přihazoval do vnitřního pole, kde vlezl Martinovi Mužíkovi do prostoru kolem první mety Terrin Vavra, míček nezpracoval a Teruaki Sato skóroval.
Krátce poté poslal Ukyo Shuto za plot tříbodový homerun. Na kopec šel Jan Novák, ale zakrátko měl za zády zaplněné mety. Přišel Ryan Johnson, ale rychle inkasoval další bod a hned na to dostal grandslam za Murakamiho odpal za čtyři body.
Po statečném boji tak celkové skóre znělo 0:9. Japoncům scházel jediný bod, aby srovnali rekordní směnu z jejich pátečního zápasu s Tchaj-wanem. Na kopec šel pro poslední out ještě Filip Čapka. Zvládl ho na jeden nadhoz, když skončil Okamotův odpal v rukavici Willieho Escaly.