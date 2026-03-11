Co bude s českým baseballem dál? Ve hře je i olympiáda, kouč Chadim plánuje konec
PŘÍMO Z JAPONSKA | Chvilka slávy českého baseballu nakonec přišla. Reprezentační tým na World Baseball Classic ve skupině smrti čtyřikrát prohrál, ale euforická show nadhazovače Ondřeje Satorii proti Japonsku (0:9) změnila status quo. Loučící se legenda zazářila z hlavní stránky webu MLB. Český tým i bez něj čeká zajímavá budoucnost. Jednou z variant je i boj o účast na olympijských hrách.
Na medaili čekal trenér Pavel Chadim skoro třicet let od chvíle, kdy kdysi v devadesátkách jako hráč s národním mužstvem postoupil do elitní skupiny. V úterý ráno se mu na tiskovce krátce před posledním zápasem na turnaji WBC v Tokiu bronz ze zářijového Eura v Rotterdamu hodil. Vzal si ho na krk, aby po třech porážkách upozornil na to, že jeho hráči nejsou v Japonsku jako turisti.
„Na první tiskovce se mě totiž ptali, jak vnímám, že tady hrajeme se čtyřmi týmy z top deseti. Řekl jsem: Přiznám se vám, jsou rána, kdy se cítím statečně a chci porazit každého. A jsou rána, kdy mám chuť se otočit a běžet zpátky do Evropy. Oni to tam dali a pod tím byly komentáře: Run! Run! Turisti, co tady děláte?“ vysvětloval Chadim. „Chtěl jsem ukázat, že my nejsme baseballoví turisti. Že za to nedostáváme peníze, je bod B, ale myslíme stejně profesionálně jako týmy, proti kterým hrajeme. A připravovali jsme se stejně profesionálně jako oni.“
Vzít si půl roku starou medaili na tiskovku je jedna věc, ale podpořit ta silná slova na hřišti je těžší úkol. Čeští hráči to proti Samurajům ukázali. Osm směn senzačně drželi vyrovnané skóre. A lídrem jejich usilovné obrany byl historický výkon nadhazovače Ondřeje Satorii, který udržel nulu do dvou třetin páté směny, kdy musel jít kvůli limitu nadhozů ze hry. A Chadim se mu uklonil.
„Mně je jasné, že to hráčům není příjemné. Já to neplánoval. Já jsem viděl, že Ondra má na krajíčku. Říkal jsem si, aby to nebylo infekční. Snažil jsem se udržet. Strašně jsem mu to přál. Byl tam ohromný pocit hrdosti a radosti,“ líčil Chadim.
Baseballový svět je ohromen podobně jako v roce 2023, kdy Satoria udělil strikeout Shohei Ohtanimu. MLB mu věnovala velký feature, který umístila na svou hlavní stránku. Sociální sítě i velké sportovní weby včetně Yahoo Sports, Fox News či ESPN přetékaly příběhy o jeho posledním reprezentačním zápase, v němž Satoria dostal ovace ve stoje od zaplněného Tokio Domu.
Jeho emotivní výkon měl pro vyznění české kampaně na World Baseball Classic podobný význam jako koučova medaile na tiskovce. Navzdory čtyřem porážkám v extrémně náročné skupině odlétá tým domů se zaslouženým respektem.
„Ač to po tomhle turnaji nevypadá, tak český baseball vzkvétá,“ říká Satoria. „Já končím právě z důvodu, že za mnou jsou kluci, kteří na tuhle šanci v nároďáku čekají. Vím, že trénují víc než já a zaslouží si to. Nechte se překvapit, co schováváme, protože si myslím, že to bude stát za to.“
Ve hře je i postup na olympiádu
Český tým si z posledního místa skupiny nezajistil přímý postup na příští edici World Baseball Classic, o níž bude pravděpodobně bojovat v kvalifikaci. Nejbližší cíl ho čeká už koncem aktuální sezony. V listopadu se v čínském Čung-šanu koná čtyřčlenná kvalifikace o dvě místa na Premier12, elitním turnaji mezinárodní federace WBSC, který příští rok na podzim navzdory svému názvu poprvé přivítá šestnáct týmů.
„Premier12 je dlouhodobý cíl českého baseballu. Motivace tam je. Věřím, že se dokážeme zlepšit, a jestli postoupíme na Premier12, budeme proti takovýmhle týmům konkurenceschopnější,“ říká catcher Martin Červenka.
Česko se v kvalifikaci pravděpodobně utká s domácí Čínou, Velkou Británií a Nikaraguou.
„Pokud bude dál pokračovat nikaragujský trenér Dusty Baker, pro mě to bude obrovská čest si s ním zahrát. Je to legenda, jako trenérská i hráčská osobnost,“ říká Chadim na adresu osobnosti Los Angeles Dodgers. „I když to bude těžká skupina, myslím si, že máme šanci. Já osobně bych si ale moc přál, aby alespoň čtyři nadhazovači z věkové kategorie do dvaceti tří let, kteří budou mít čtrnáct dní předtím mistrovství světa, proti Nikaragui taky startovali. Chceme tam mít i mladé perspektivní hráče.“
Čínská kvalifikace bude pro Chadima hraničním turnajem. Pokud jeho tým postoupí, u národního týmu zůstane i v příštím roce. Pokud neuspěje, oznámil, že to bude znamenat jeho konec u mužstva.
„Mám velké štěstí, že se mi podařilo splnit vše, co jsem chtěl. Chtěl jsem získat medaili pro český baseball, chtěl jsem vést tým na World Baseball Classic, a chtěl jsem dostat národní tým na Premier12,“ líčí Chadim. „Věřím, že v listopadu na Premier12 postoupíme, a já osobně budu spokojen.“
Postup na turnaj pod patronací WBSC je pro evropské týmy zároveň jedinou možností, jak bojovat o účast na olympijských hrách v Los Angeles. Tu mají zatím jistou jen pořádající Spojené státy. Češi mají šanci právě na turnaji Premier12, kde leží místenka pro nejlepší evropský tým. A oproti World Baseball Classic se Češi nebudou muset potýkat s hráči MLB.
Chadim věří, že zkušenosti z Tokia se budou českému programu hodit. Už tady se ukázalo několik talentů. Japonce kromě Satorii trápil dvaadvacetiletý nadhazovač Michal Kovala, který doufá, že se letos stane prvním Čechem draftovaným do MLB. Osmnáctiletý outfielder Max Prejda může jít na draft za dva roky. A v týmu bylo i několik dalších mladíků.
„Řekl bych, že načerpali zkušenosti, nasáli atmosféru a pochopili, co je čeká, až dostanou těžší role. Zkušenosti, které tady mladí nabrali, se jim budou hodit do budoucna. Nezaklepou se jim nohy tak, jak se možná občas zaklepaly Satoriovi před třemi lety,“ usmívá se Chadim.
O co hrají Češi:
Kvalifikace na Premier12
Česko se pravděpodobně s Čínou, Nikaraguí a Velkou Británií střetne o postup na turnaj Premier12 v listopadu v čínském Čung-šanu. Postoupí dva ze čtyř.
ME 2027
Na podzim v příštím roce bude český tým v německém Regensburgu obhajovat bronzové medaile z loňského ME v Rotterdamu.
Premier12
Koncem příštího roku se uskuteční šampionát mezinárodní federace WBSC. Ve hře bude kvalifikace na OH v Los Angeles, kam se z Evropy probojuje nejlepší tým kontinentu. Další místo bude k mání na dodatečné kvalifikaci v březnu 2028.