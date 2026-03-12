Předplatné

Spolupráce pokračuje! Japonci z profi ligy míří do Česka, legenda chce dovážet brambory

Mistrovský tým Draci Brno angažoval univerzálního polaře Takashiho OginaZdroj: x.com/Draci_brno
Martin Hašek
Baseball
PŘÍMO Z JAPONSKA | V české baseballové extralize budou letos hrát dva nedávní profesionálové z elitní japonské ligy NPB. Takashi Ogino je přitom jednou z legend místní soutěže. „Tenhle gentleman je velmi populární,“ řekl o něm Kansuke Nagaoka, japonský velvyslanec v Česku.

Čtyři porážky v tokijské skupině smrti na WBC rozjetou baseballovou spolupráci mezi Českem a Japonskem nezastaví. Mistrovský tým Draci Brno angažoval univerzálního polaře Takashiho Ogina, do Kotlářky míří outfielder Koki Ugusa.

„Já jsem chtěl dlouhodobě hrát někdy v Evropě. V Česku jsem ještě nehrál, ale vím, že všichni hrají baseball a zároveň mají svou hlavní kariéru. Mám k nim velký respekt, chtěl bych se s českým baseballem seznámit a hledat chemii mezi japonským a českým baseballem,“ řekl Ogino pro web iSport na recepci českého velvyslanectví v Tokiu.

Dlouhých šestnáct sezon hrál v profesionální NPB za slavný klub Chiba Lotte Marines, v roce 2010 s ním vyhrál Japonskou sérii a třikrát se dostal do ligového All Star výběru. V Japonsku hrával v outfieldu ale i ve vnitřním poli na spojce. Drží rekord pro nejstaršího držitele titulu v krádežích met, v roce 2021 mu bylo šestatřicet. Dvakrát získal taky Zlatou rukavici pro nejlepšího hráče ligy na své pozici.

„Výkony českých hráčů na World Baseball Classic v roce 2023 zanechaly v Japonsku velký dojem. Od té doby několik japonských profesionálních hráčů začalo hrát v českých týmech. A letos za Draci Brno bude hrát jeden z nejpopulárnějších hráčů,“ řekl japonský velvyslanec Nagaoka s odkazem na Ogina. „Díky jeho angažmá v Dracích Brno se český baseball stává populárnější mezi japonskými fanoušky.“

Legenda chce, aby do Česka jezdilo víc Japonců

Ogino dorazí do Česka začátkem dubna a kromě baseballu má ještě jednu aktivitu. V Japonsku ve spolupráci s kamarádem z dětství rozjel farmu na japonské sladké brambory sacumaimo. V Čibě před stadion postavil foodtruck, kde oblíbenou pochoutku prodával.

„Uvědomil jsem si, že sladké brambory nejsou v Česku tak populární. Rád bych, abyste věděli, jak jsou dobré,“ usmívá se Ogino. „Osobně bych rád přispěl ke zvýšení úrovně českého baseballu, ale nejen baseballu. Rád bych i zvýšil povědomí v Japonsku o Česku. Chtěl bych být mostem mezi dvěma zeměmi, rád bych přispěl k tomu, aby do Česka jezdilo víc Japonců. To je moje osobní ambice.“

Dalším japonským hráčem v české extralize bude Koki Ugusa, který má za sebou šest let v NPB v klubu Hiroshima Toyo Carp.

„Hrál šest let za Carp Hiroshima a letos nastoupí za Kotlářku, což je úžasné. Je mu osmadvacet a je strašně rychlý,“ pochvaluje si Adam Matuška, předseda Kotlářky a zároveň pivovarník, který během WBC uspořádal v jedné z klasických hospod ve čtvrti Šinbaši párty pro české fanoušky.

„Je to jedna z největších hospod v Tokiu, kam se vejde sto lidí. Každá japonská hospoda je tu zhruba pro deset, dvanáct lidí. Jsem strašně rád, že nám to dovolili,“ pochvaloval si Matuška.

V Česku už v minulé sezoně působil nadhazovač Toru Murata, který v minulosti nastupoval za Yomiuri Giants či Cleveland Indians z MLB a v posledních dvou sezonách hrál za Hrochy Brno a Hlubokou nad Vltavou.

