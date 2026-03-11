Svět šílí ze Satorii: Postavte mu v Ostravě sochu! Story se věnují i velké mediální domy
PŘÍMO Z JAPONSKA | Zatímco Česko řeší Chorého zákrok na Haraslína nebo emotivní start hokejového play off, sportovní svět užasl nad rozlučkovým tancem nadhazovače Ondřeje Satorii v zápase World Baseball Classic proti Japonsku. Story se věnují velké mediální domy a televizní komentátor Stephen Nelson prohlásil v přímém přenosu: „Postavte mu v Ostravě sochu!“ Jaké jsou reakce?
Stephen Nelson
- televizní komentátor ESPN
„Jaký to moment pro tuhle zemi a pro tohohle gentlemana. Ovace pro Ondřeje Satoriu. Jeho trenér Pavel Chadim se mu uklání. Postavte Ondřeji Satoriovi v Ostravě sochu, českou baseballovou legendu!“
Sports Illustrated
- Titulek: Český nadhazovač, který pracuje jako elektrikář, měl na WBC nejúžasnější okamžik
Český nadhazovač Ondřej Satoria opustil svůj poslední zápas v kariéře na World Baseball Classic za bouřlivého potlesku v japonském Tokio Dome.
Satoria opustil zápas v páté směně po 67 nadhozech, když dosáhl limitu nadhozů, a zaznamenal tři strikeouty – včetně jednoho Kazuma Okamota z Blue Jays. Odehrál 4,2 směny bez bodu.
Když byl Satoria nahrazen Michalem Kovalou, odešel z hřiště za bouřlivého potlesku Tokio Domu. Domácí fanoušci i japonští hráči se s českou baseballovou legendou rozloučili stylově a důstojně, a Satoria si tento emotivní okamžik vychutnal.
Fox News
- Titulek: Český elektrikář, známý v Japonsku jako nadhazovač, který vystrikoval Shohei Ohtaniho, sklidil závěrečné ovace
Když Ondřej Satoria z Česka opouštěl hřiště v Tokio Domu, zastavil se na cestě zpět do svého dugoutu a otočil se o 360 stupňů, aby se podíval na vyprodaný stadion, který mu tleskal.
Poté, co Satoria odešel, se japonská sestava vrátila ke své obvyklé výkonnosti a nakonec porazila Česko 9:0. Ale když si oba týmy vzájemně podaly ruce, Satoria sklidil další ovace, když zamával davu – poslední sbohem na baseballovém hřišti, které mu dalo víc, než si kdy dokázal představit.
Martin Červenka
- český catcher
„Vynikající, tam není co dodat. Fungovaly mu nadhozy, dostával se z těžkých situací. Na domácí metě jsme zahráli, když bylo potřeba. Vynikající výkon. Je škoda, jak se Satka rozhodl. Ale je to jeho životní rozhodnutí. My mu musíme poděkovat za to, co udělal.“
Pavel Chadim
- reprezentační trenér
„Mně je jasné, že hráčům není příjemné, když se jím ukloním. Já to neplánoval. Když někdo takhle předvede, že se proti nejlepším pálkařům světa dá házet, když máte maximální rychlost 128 kilometrů v hodině… Je to šance i pro ostatní nadhazovače, že to není všechno jenom o rychlosti, že i tahle cesta je. Myslím si, že to dává světlo pro šíři baseballového sportu. Bude strašně chybět. Poprosil jsem ho, když bude mít úspěšnou sezonu v extralize, jestli si můžeme promluvit, jestli mu dám stéblo.“