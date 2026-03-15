První Češi na draft MLB? Chci být draftovaný z vejšky, říká jeden z nich
Pár přelomových momentů už má český baseball za sebou, ale na prvního draftovaného hráče profesionální ligou MLB stále čeká. Na World Baseball Classic se předvedli dvaadvacetiletý nadhazovač Michal Kovala a teprve osmnáctiletý oufielder Max Prejda. „Chtěl bych být draftovaný z vejšky, ideálně jít až do MLB,“ plánuje Prejda.
Uprostřed Ameriky jelo auto a v něm tři čeští dorostenci sledovali na mobilech baseball. Kromě Maxe Prejdy v něm seděli i nadhazovač Ondřej Vank a catcher Matouš Bubeník. A když na displeji viděli slavný vítězný homerun Martina Mužíka proti Číně na World Baseball Classic 2023, začali křičet radostí.
„Pak jsme museli trenérům, co řídili, vysvětlovat,“ vzpomíná s úsměvem Prejda. „Byl jsem v prváku, poprvé v Americe na střední škole. Když jsme jeli se zápasu, pustili jsme si to na iPadu všichni dohromady. Určitě jsme uvažovali o tom, že náš cíl je tam za tři roky být. Ambice jsem měl velké. Samozřejmě jsem si nemyslel, že by to bylo pravděpodobné, ale doufal jsem v to. A povedlo se. Dostal jsem šanci.“
Tři roky poté, co Prejda jako patnáctiletý kluk sledoval největší reprezentační akci přes půl světa, na ní tentokrát sám hrál. Na letošním World Baseball Classic nastoupil ve všech zápasech českého týmu v základní sestavě, vždy v pravém zadním poli.
„Je to neskutečné. Rozhodně se to nedá porovnávat s něčím, co jsem doteď zažil, třeba juniorské mistrovství světa, je to úplně jiná úroveň. Jsem hrozně rád, že tady můžu být, vstřebat to. Doufám, že pak na takové úrovni taky budu hrát,“ říká Prejda, který se do sestavy ve svých osmnácti letech vešel přesto, že si v závěrečné přípravě nezahrál kvůli zranění zápěstí a předloketní kosti při tréninkové srážce s plotem.
„Uvědomuju si, na jaké úrovni jsem. Zároveň si myslím, že součást mé hry je, že si hodně věřím. Občas možná až moc. Jsem skromný, ale zároveň si myslím, že jsem schopný odpálit na koholiv. Beru to jako výzvu a nebojím se toho.“
Prejda reprezentuje moderní přístup českých baseballových nadějí, které se vydávají do Spojených států už v dorosteneckém věku na střední školu. Následuje