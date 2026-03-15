Bizár na baseballu: Fanoušek z tribuny zabránil homerunu. Co udělali rozhodčí?
Neobvyklá situace ovlivnila čtvrtfinálový zápas World Baseball Classic mezi Itálií a Portorikem v Houstonu. Rána italského pálkaře Andrew Fishera mířila ke čtyřbodovému homerunu, než ale míček přeletěl plot, z tribuny ho chytil fanoušek v modrém tričku.
Zápas byl sice teprve ve čtvrté směně, ale ve hře bylo právě dost. Fisher stál na pálce za stavu 4:2 pro Itálii a na metách měl tři své spoluhráče. Když vypálil, míček z jeho pálky viditelně mířil na tribunu. Pokud by tam dopadnul, Itálie by mohla slavit takzvaný grandslam, čtyřbodový homerun.
Ve chvíli, kdy už byl míček téměř na tribuně, se však z první divácké řady vyklonil fanoušek v modrém tričku a baseballové čepici s kšiltem dozadu, který míček zachytil do rukavice v levé ruce.
Zatímco fanoušek byl viditelně v euforii, že zachytil cenný suvenýr, portorikánský zadní polař hned reklamoval, že byl míček zachycen ve hře ještě před žlutou hraniční čárou.
Rozhodčí Bill Miller po chvilce oznámil, že fanoušek ovlivnil hru, Italům přiznal odpal na druhou metu a dva body za dva doběhy. Italové tak zřejmě přišli o další dva body, které by jim přibyly v případě homerunu. Zápas ale i tak dotáhli do konce, zvítězili 8:6 a postoupili do semifinále.
V něm se střetnou s Venezuelou, která v dramatické bitvě dvou baseballových velmocí porazila japonské Samuraje. Těm tak skončil sen o obhajobě titulu z roku 2023.
Oba první pálkaři svých týmů byli minulí MVP americké ligy MLB. První na pálku jako takzvaný leadoff šel Venezuelan Ronald Acuňa Jr., který hned napálil homerun. Japonci v dohrávce směny odpověděli stejně, když homerunem vyrovnal japonský leadoff Shohei Ohtani. Venezuela nakonec vyhrála 8:5.
„Cokoli jiného než vítězství na turnaji se mi jeví jako neúspěch. Každý z japonského týmu tvrdě pracoval pro vítězství. Je nešťastné, že to skončilo takhle,“ litoval Ohtani.
V druhém semifinále se utkají Američané s Dominikánskou republikou.