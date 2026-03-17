Američané proti Venezuele! Pikantní finále baseballového MS, Trump si rýpnul: 51. stát USA?
Ve finále World Baseball Classic se v pikantní koincidenci střetnou Spojené státy s Venezuelou, jejíž prezident Nicolas Maduro sedí od ledna v americkém vězení. Americký prezident Donald Trump před zápasem reagoval na své sociální síti návrhem, aby se Venezuela stala 51. státem USA.
Finále baseballového světového šampionátu přinese peprný střet. Venezuela v noci na úterý v druhém semifinále World Baseball Classic porazila 4:2 Itálii a v noci na středu se ve finále postaví USA.
„Wow! Venezuela dnes porazila 4:2 Itálii v semifinále WBC. Vypadají opravdu skvěle. Venezuele se v poslední době dějí dobré věci. Zajímalo by mě, jaké kouzlo za tím stojí. Stát #51, co říkáte?“ napsal Trump na svou sociální síť Truth Social.
Spojené státy provedly začátkem ledna rozsáhlý úder proti režimu venezuelského prezidenta Nicolase Madura, který byl se svojí manželkou zadržen a transportován ze země. Venezuelský trenér Omar Lopez dal svému týmu jasný pokyn, aby se k politice nevyjadřoval.
„Prosím, neptejte se mě už dál na otázky o politické situaci v mé zemi,“ uvedl Lopez. „V baseballu pracuju osmadvacet let. Abych byl upřímný, o politice se nebavím. Jsem tu, abych mluvil o venezuelském týmu. Nejsem tu, abych mluvil o politické situaci ve světě, v mé zemi. Jsme živí, jsme tady a chceme, aby tu náš tým vyhrát každý zápas.“
Přinesli jsme štěstí, které si země zaslouží
Venezuela v turnaji zatím prohrála jediné utkání, v základní skupině se silnou Dominikánskou republikou. Od začátku WBC hraje své zápasy v Miami, kde ji podporuje početná komunita venezuelských emigrantů. V play off nejdřív ve čtvrtfinále vyřadila japonské Samuraje a znemožnila jim tak obhajobu titulu z roku 2023. V semifinále porazila překvapení turnaje Itálii. A do finálového boje jde se skvělým týmem, nabitým hvězdami MLB, v čele s Ronaldem Acuñou Jr. či Maikelem Garciou.
„Baseball je nádherný. Je to sport, který spojuje. Cítím, že jsme přinesli do naší země štěstí, které zoufale potřebuje, a které si zaslouží. Mít za sebou tohle soudržné publikum, které nás na World Baseball Classic podporuje každý zápas, je opravdu speciální,“ řekl infielder Eugenio Suarez.
Američané se do finále dostali po poměrně dobrodružné cestě. V základní skupině sklidili kritiku za nevýrazný výkon s Kanadou a dokonce prohráli s Itálií. Jejich semifinálové vítězství v dramatu nad Dominikánskou republikou provázela velká kontroverze. Soupeř mohl těsný zápas ze skóre 1:2 otočit v dohrávce poslední směny. Poslední nadhoz amerického nadhazovače Masona Millera na dominikánského pálkaře Geralda Perdoma rozhodčí skandálně označil za strike, přestože míček zjevně minul strikezonu.
„Je prostě příšerné ukončit tak důležitý zápas s takovými důsledky kvůli nadhozu, který nebyl strike,“ poznamenala baseballová legenda Alex Rodriguez v přenosu FOX Sports.
Finálový zápas začíná ve dvě hodiny v noci v přímém přenosu ČT sport.