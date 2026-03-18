Dresy od Hughese nepomohly, Američané ve finále WBC prohráli s Venezuelou. Trump gratuloval
Americký Dream team padl. Ve finále World Baseball Classic v Miami domácí mužstvo ve frenetické atmosféře podlehlo 2:3 euforické Venezuele, která rozhodla bodem v deváté směně. Favoritům nepomohly ani dresy zlatého hokejového týmu z Milána, které jim před bojem zařídil střelec vítězného gólu Jack Hughes.
Víc už udělat nemohl. Jack Hughes před čtvrtfinálovým zápasem USA proti Kanadě poslal kouči Marku DeRosovi motivační video, které manažer přeposlal do týmové skupiny. Před finálovým bojem pak ve spolupráci se svým kamarádem, outfielderem Petem Crowem-Armstrongem, zařídil speciální zásilku.
Americký baseballový tým nastupoval na hřiště loanDepot Park v Miami na rozvičku před finálovým zápasem v originálních a hraných hokejových dresech z olympijského Milána. Uniformu s číslem 34 s céčkem Austona Matthewse si pochopitelně oblékl baseballový kapitán Aaron Judge.
DeRosa taky před zápasem dostal mail, v kterém týmu přál štěstí Mike Eruzione, střelec vítězného gólu na hokejové olympiádě 1980 v Lake Placid, kde tým amerických vysoškoláků stvořil Zázrak na ledě, když porazil sovětské mašiny trenéra Tichonova.
Venezuelský kouč Omar López obdržel v úterý ráno úplně jiné zprávy. Tři kluby z profesionální MLB ho zapřísahaly, aby pouhý den po semifinálovém dramatu s Itálií nepoužíval pro finálový zápas jejich nadhazovače.
Lópezovi pomohl startující levoruký nadhazovač Eduardo Rodriguez, který vydržel na kopci téměř do půlky zápasu. Z bullpenu pak vytáhl ještě pět nadhazovačů a soustředěná obrana Venezuely udržela mocné americké pálkaře na pouhých třech odpalech.
Čistící práci udělal Daniel Palencia, poslední strike poslal na Romana Anthonyho rychlostí sto mil v hodině a Venezuela mohla slavit.
Krátce po rozuzlení se na své sociální síti Truth social ozval americký prezident Donald Trump, když napsal „STÁT!!! Prezident DJT“
Byl to zjevný odkaz na jeho den starý bonmot, v němž ocenil úspěchy Lópezova týmu neortodoxní výzvou, aby se Venezuela stala jednapadesátým státem USA.
Finálový zápas ovlivnila politická atmosféra
Američané začátkem roku na Venezuelu zaútočili a zajali prezidenta Nicolase Madura s manželkou. Utkání se hrálo v Miami, kde žije hodně venezuelských emigrantů, kteří také zaplnili hlediště. Venezuelský tým se k politice během turnaje nevyjadřoval a ve finále udeřil jako první.
Maikel Garcia, který byl po zápase vyhlášen MVP turnaje, poslal do vzduchu obětující odpal, díky němuž se k prvnímu bodu dostal Salvador Perez. Druhý bod přidal v páté směně homerunem Wilyer Abreu. Američané vyrovnali v osmé směně díky dvoubodovému homerunu Bryce Harpera. V rozehrávce deváté směny ale Venezuela rozhodla. Eugenio Suárez trefil dvoumetrový odpal a umožnil Javieru Sanojovi doběhnout pro vítězný bod.
„Venezuele nikdo nevěřil, ale dnes jsme vyhráli šampionát. Co k tomu mám říct? Bůh je dobrý!“ řekl Suárez.
Američané během šesti ročníků World Baseball Classic zvítězili jen jednou, v roce 2017. Před třemi lety prohráli ve finále s Japonskem.
Turnaje se účastnil i český tým, který po čtyřech porážkách v tokijské základní skupině bude muset o účast na příštím ročníku bojovat v kvalifikaci. V letošním roce čeká reprezentaci červencový Pražský baseballový týden. V listopadu pak pojede do Číny na kvalifikační turnaj na další elitní turnaj Premier12. Češi se ve čtyřčlenné skupině střetnou s Čínou, Nikaraguou a Velkou Británií o dvě postupová místa.