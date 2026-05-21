Slovák se dočkal premiéry v MLB, nastoupil proti slavným Yankees. Chlup už pálí v Mexiku
Přelomové události zažil v posledních dnech český i slovenský baseball. Na Slovensku narozený nadhazovač Adam Macko si poprvé zahrál v profesionální lize MLB. Marek Chlup jako první český hráč nastoupil v mexické lize LMB a uvedl se parádním homerunem.
Casey Candaele si ten moment vychutnal. Kouč týmu Buffalo Bisons, elitní farmy Toronta Blue Jays z MLB, si zavolal Adama Macka a nejdřív mu vynadal, že si po zápase vzal dva hamburgery.
„Jeden z trenérů bude bez večeře!“ hromoval. Macko se kál a slíbil, že to druhý den napraví. Vtipálek Candaele ale odvětil: „To už tady nebudeš. Sbal si kufry, letíš do Detroitu!“
Malý trapas se pro kluka z Bratislavy najednou změnil v životní chvíli. Pětadvacetiletý pitcher byl právě povolán k Blue Jays, kde se mu po zranění Tommyho Nanceho otevřela šance. A právě v Detroitu, kterému jako malý fandil kvůli hvězdnému Justinu Verlanderovi.
„Vzpomněl jsem si na to, když jsem šel spát. Je legrační, jak můžou věci do sebe zaklapnout. Nemohl jsem si představit lepší scénář,“ říkal Macko, když přijel k profíkům.
Čtvrtý profík v MLB se slovenskými kořeny
Podle výzkumů baseballového novináře Jána Jabrockého byl teprve čtvrtým hráčem se slovenskými kořeny, který měl nastoupit v MLB. Poslední z nich byl Elmer Valo, rodák z obce Rybníky, který strávil v profesionální lize dlouhých 21 let.
Macko se narodil na Slovensku a s baseballem začínal v Bratislavě. Víc se mu začal věnovat, když v jedenácti s rodinou přesídlil do Irska, pro jeho kariéru byl důležitý další přesun do Kanady. V posledních letech všechno spělo k jeho profesionálnímu debutu.
Své renomé jen posílil vystoupením na březnovém World Baseball Classic, světovém šampionátu profesionálních národních týmů. Před turnajem se o něj snažili i Češi, Macko si ale zvolil Kanadu, za níž nastoupil ve třech zápasech. Pomohl jí k postupu do čtvrtfinále.
Povolávákem do Detroitu pro něj začaly hektické chvíle. S týmem na další zápas do New Yorku a zjistil, že má rezervy v dress codu. Musel rychle shánět košili. „Potřeboval jsem jednu do letadla, ale zjistil jsem, že v košilích jsou všichni už v autobuse. Jako jediný jsem měl na sobě mikinu s kapicí,“ líčil Macko novinářům.
Ani další trapas ho nezatavil. V New Yorku v noci na úterý nastoupil proti slavným Yankees. Na nadhazovací kopec přišel v závěru šesté směny a po čtyřech nadhozech groundoutem vyřídil catchera J.C. Escarru. V sedmé směně pak pomohl vyoutovat Paula Goldsmithe na první metě a Ben Rice po jeho nadhozu poslal míč do rukavice pravého polaře. Macko šel ze hry po patnácti nadhozech, z nichž nasázel deset striků.
Zřejmě jediný český rodák, který kdy v MLB nastoupil, byl Joe Koukalik. Zahrál si v roce 1904 jeden zápas za Brooklyn Superbas, což jsou dnešní Los Angeles Dodgers, proti Chicagu Cubs. Od té doby se startu v MLB nejvíc přiblížil v roce 2021 catcher Martin Červenka, který strávil týden u prvního týmu New York Mets. Zápas si ale nezahrál.
Velkou premiéru v posledních dnech zažil outfielder Marek Chlup, který letos hraje za mexický tým Caliente de Durango. V sobotu byl povolán z farmy do prvního mužstva a proti Rieleros de Aguascalientes se blýskl třemi odpaly ze čtyř účastí na pálce. Stáhl domů tři body a podílel se na výhře 11:7. V dalším zápase proti stejnému soupeři už trefil svůj první homerun. Svému týmu dodal díky dvěma odpalům čtyři body.