Dřív sen, teď realita: Baseballisty čeká legendární turnaj. Opovrhovali námi, říká kouč
Toužily po tom generace a ještě jeden den musí český baseball vydržet, než si národní tým poprvé v historii zahraje na legendárním turnaji v Haarlemu. Starosta města kvůli velkým vedrům přikázal odložení úvodního zápasu s vicemistry Evropy z Itálie. Na velikosti chvíle to nic nemění. „Dřív to byl sen, teď je to realita,“ říká reprezentační kouč Pavel Chadim.
Ať o den dřív či později, tenhle víkend přepíše dějiny českého baseballu. Národní mužstvo dostalo do dosud zapovězeného území, poprvé si zahraje na nejstarším evropském turnaji v Haarlemu, který se pořádá od roku 1961. A ukáže se tam v uniformách odpovídající nové vizuální identitě.
„Jsem nadšený, že jsme na to měli kule,“ pochvaluje si Chadim. „Pletli si nás s Kostarikou, s Colorado Rockies. Už nám to bylo trapné. Je to nová identita. Každý chce být součástí historie, chceme, aby to na hřišti bylo vidět.“
Složenina Czech republic či písmena CR z dresů mizí. S klasickou značkou CZ na čepicích a nápisem Czechia na dresech si Češi zahrají proti mistrům Evropy z Nizozemska,vicemistrům kontinentu z Itálie, Tchaj-wanu, Curacau a výběrovému týmu Globetrotters.
„Haarlem je kolíbka evropského baseballu,“ říká Chadim. „Pamatuju si, že námi opovrhovali: Nemají žádné rychlé nadhazovače, pro náš tým to nemá žádný přínos. A teď jsou tam tři nejlepší evropské celky: Holandsko, Itálie, Česká republika. Dřív to byl sen, teď je to realita.“
Jsme budoucností evropského baseballu, říká kouč
Český tým zažívá v posledních letech bezprecedentní éru historického vzestupu. Dvakrát si zahrál na profesionálním mistrovství světa WBC a vloni díky třetímu místu poprvé vybojoval medaile na mistrovství Evropy.
„Věřím, že s pokorou vlítneme na ten krásný turnaj a ukážeme, že na to připravení jsme, že tam patříme,“ plánuje vnitřní polař Šimon Blažek.
Plánovaný páteční zápas s Itálií byl kvůli horkému běsu nad Evropou odložen na úterý, Češi by měli začít v sobotu proti Globetrotters. Chadim na slavný turnaj bere lehce omlazený tým a hodlá dát šanci nadhazovačům z rozvojového programu LA28.
„Slogan Haarlemu je Future of Baseball. Já věřím, že my jsme budoucností evropského baseballu,“ říká Chadim. „V extralize máme pětadvacet nadhazovačů do čtyřiadvaceti let, to je víc jak půlka. Vidím jako budoucnost českého baseballu, abychom byli nejlepší nadhazovači v Evropě. Ale cesta je dlouhá.“
Druhou letní zkouškou bude pro Čechy domácí turnaj Pražský baseballový týden, kde se od 5. do 8. července v pražském Egales Parku střetnou s Německem, Tchaj-wanem a Nizozemskem.
Druhým vrcholem sezony po jarní účasti na WBC v Tokiu bude listopadový kvalifikační turnaj na Premier12, vrcholný světový turnaj pořádaný mezinárodní konfederací WBSC. V čínském Čung-šanu se Češi utkají s Čínou, Nikaraguí a Velkou Británií o místo na hlavním turnaji v roce 2027.
„Soustředíme se na to, abychom postoupili,“ ujišťuje Chadim.
Český program
- Haarlem (27. – 30. června)
- Pražský baseballový týden (5. – 8. července)
- Kvalifikace na Premier12 (26. – 29. listopadu)