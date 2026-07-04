Baseballisté porazili mistry světa! Start nové éry a další odvaz je čeká v Krči
Ze slavného turnaje v nizozemském Haarlemu vezou čeští baseballisté historickou výhru nad světovými šampiony z Tchaj-wanu. A od neděle se reprezentační tým ukáže během dalšího svátku. V areálu Eagles v Krči si dá na Pražském baseballovém týdnu odvetu s Tchaj-wanem a potká i evropské šampiony z Nizozemska. „Půjde o výjimečnou událost,“ říká kouč Pavel Chadim.
Jdou krok za krokem. Čeští baseballisté v Haarlemu vybojovali dvě výhry a páté místo. V těsném zápase udolali 1:0 Tchaj-wan, úřadujícího šampiona turnaje Premier12, kterého porazili teprve podruhé v historii. Češi se blýskli skvělými výkony na nadhazovacím kopci, kde Jan Novák v šesti směnách a Vojtěch Ventruba ve třech nepovolili soupeři ani bod. Vítězný odpal zařídil Šimon Blažek, který doublem dostal na domácí metu Matěja Vlacha.
„Nepotřebovali jsme ani tak výhru, jako spíš si dokázat, že na tomto turnaji máme být. Odehrát hezký, těsný zápas, kde se budeme cítit, že ho máme v rukách a můžeme ho zvrátit. To se dnes konečně povedlo,“ líčil Blažek. „Od první směny jsme vytvářeli tlak, který byl pro naše sebevědomí na pálce důležitý. Tlačili jsme od začátku a z toho přišel i ten jeden bod."
Češi v Haarlemu odehráli těsné zápasy i s výběrovým týmem Globetrotters a Itálií, s Curacaem a domácím Nizozemskem prohráli výraznějším rozdílem a v boji o páté místo v odvetě vyhráli nad Globertrotters 6:5. Zakončili tak premiérovou účast na legendárním turnaji, který se pořádá od roku 1961.
„Pamatuju si, že námi opovrhovali: Nemají žádné rychlé nadhazovače, pro náš tým to nemá žádný přínos. A teď jsou tam tři nejlepší evropské celky: Holandsko, Itálie, Česká republika. Dřív to byl sen, teď je to realita,“ řekl trenér Chadim.
Domácí premiéra
Národní mužstvo zažívá nejdelší sezonu historie, která začala už v březnu na profesionálním World Baseball Classic v Tokiu a bude vrcholit až v listopadu při kvalifikačním turnaji na Premier12 v Číně
I proto hrál v Haarlemu omlazený tým bez několika odpočívajících opor. Část z nich se nastoupí na Pražském baseballovém týdnu, kde se hráči poprvé doma ukážou v nových dresech vycházející z nové vizuální identity. Celý turnaj bude vysílat ČT Sport plus.
V nedělním úvodním zápase s Německem, které Čechy v loňském ročníku turnaje porazilo ve finále, ale Chadim postaví skupinu mladých nadhazovačů z vývojového programu Los Angeles 2028. V pondělí se domácí mužstvo utká s Nizozemskem (ČT Sport), v úterý si dá odvetu s Tchaj-wanem. Ve středu jsou na programu zápasy o umístění.
„Turnaje se účastní reprezentační týmy, které budou zastupovat zemi mistrů světa, posledních vítězů turnaje Premier12, i zemi posledních mistrů Evropy. To je skutečně ojedinělé,“ pochvaluje si Chadim. „Pro hráče to bude důležité i proto, že se bude bojovat o místa v týmu hlavně pro kvalifikaci Premier12 v listopadu v Číně.“
Na jaře se Češi zúčastnili profesionálního šampionátu World Baseball Classic. Na podzim budou bojovat o postup na vrcholný turnaj mezinárodní federace WBSC. S úspěchem spojuje své další působení u týmu i Chadim.
„Já mám sice smlouvu do konce roku, ale je tam opce. Když postoupíme na Premier12, budeme jako realizační tým pokračovat. Upínáme se k tomu, že postoupíme,“ vysvětlil Chadim.