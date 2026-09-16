Příběh jak z filmu. Cystická fibróza? Bývalý baseballista si vzal strážného anděla
V dětství mu říkali, že ve dvaceti nemusí vyjít do schodů. Strašili ho, že v pětadvaceti už tady možná vůbec nebude. Bývalý baseballista a nadšený sportovec Lukáš Hudeček však s diagnózou cystické fibrózy, vzácné, nevyléčitelné nemoci plic, popírá všechny předpoklady. Před měsícem slavil svatbu a dál hodlá pokračovat ve svém plánu dožít se sto let.
V baseballu má juniorský reprezentant mistrovský titul s brněnskými Draky, ačkoli do seniorského národního týmu, který vede jeho strýc Pavel Chadim, to nedotáhl. Lukáš Hudeček má ale už jiné cíle. S vážnou nemocí žije aktivní život, nabírá sílu ze sportu a snaží se motivovat ostatní.
Jaká byla svatba?
„Před měsícem jsem si v Jedovnicích v penzionu Kůlna v přírodním prostředí u vody bral Klárku, svého dlouholetého strážného anděla. Vyšlo to krásně. V předvečer svatby jsme slavili sedmileté výročí. Klára ví o mé nemoci víc než já. Všechno si o ní vždy hledala a buduje mi bezpečné zázemí, ve kterém se mohu dále rozvíjet. Mám radost, že i tahle část příběhu má šťastný konec.“
Vaším příběhem boříte mýty o cystické fibróze. Věříte, že ostatním nemocným dáváte víru, že stojí za to bojovat? Co je nejdůležitější si uvědomit?
„To je těžká otázka. Obecně, hodně překážek vzniká v hlavě. Lidi si říkají, že přece mají nějakou nemoc, takže by neměli sportovat, že jim to stejně nepůjde. Kdyby to vyzkoušeli, zjistili by, že to tak hrozné není, ale brzdí je hlava. Ne tělo a diagnóza jako taková. Viděl jsem to kolem sebe. Lidi se bojí začít. Podle mě hodně dělá také výchova, rodiče, širší rodina, kamarádi. Mě všichni brali jako zdravého kluka. Neříkali mi: Tohle nemůžeš dělat. Naopak se snažili dělat všechno, abych to dělat mohl. Posilovalo mě, že jsem vyrůstal mezi zdravými lidmi, kteří měli pozitivní přístup. Umožnilo mi to normálně sportovat.“
V čem konkrétně vám sport pomáhá?
„Princip cystické fibrózy je takový, že se v plicích a dýchacích cestách vytváří hlen. Je hustý, takže výrazně ztěžuje dýchání. Někdo musí mít i kyslíkové bomby. Pomáhají rehabilitace, plicní inhalace, které hlen ředí. Proto se inhaluje mořská sůl, roztoky. Ale stejně tak můžete hlen ředit pohybem a následně jej snadno vykašlávat z těla ven. Třeba na trampolíně se plíce skvěle natřásají. A když je člověk schopen se natřásat, je schopen plíce čistit tak, že to do jisté míry může zastoupit inhalace. V tomto sport hodně pomáhá.“
Chtěl jsem se víc zpotit, zničit
Jakým sportům se věnujete?
„Od dětství jsem hrál závodně baseball. V rodině ho hráli všichni, strejda je trenér nároďáku, jsme baseballová rodina. Před pěti lety jsem však skončil, už jsem nechtěl být každý den na hřišti. Viděl jsem kolem sebe dril kluků v extralize a kolik tomu museli věnovat času. Už tehdy jsem měl širší záběr. Podnikal jsem, chtěl jsem víc cestovat. Také jsem hledal dynamičtější sporty, které více prověří mé plíce. Chtěl jsem se víc zpotit, zničit. Vrátil jsem se k tenisu a florbalu, které jsem hrál v dětství, i k hokeji a padelu. Hodně taky cvičím, běhám, jezdím na kole, na lyžích. Hýbu se každý den.”
Laika by možná nenapadlo, že můžete žít takhle aktivní život…
„Dneska jsou možnosti mnohem lepší než dřív, kdy to bylo pro lidi s cystickou fibrózou těžké. Pacienti bývali často jen doma či v nemocnicích. Mně hodně pomohli rodiče. Předali mi základy léčby a během dospívání jsem se o sebe začal starat sám. Čím víc sportuju, tím víc se tělo léčí a tím víc můžu sportovat. Je to pozitivní spirála. Někteří pacienti s cystickou fibrózou se bojí sportovat, raději tráví čas doma. Jenže tak se jim plíce nezlepší. Snáze jim potom hrozí infekce a nedejbože následná transplantace plic. Když ale najedou na pozitivní spirálu, mohou žít plnohodnotný život. Dřív jsem měl kapacitu plic pětašedesát procent, ale postupně jsem se dostal na sto pět procent. Kromě občasných zánětů mám dnes normální, funkční plíce.“
Máte ve sportu nějaký cíl?
„Ve sportu jako takovém asi tolik ne. Abych mohl dosáhnout vysokých sportovních cílů, musel bych se zaměřit na jeden sport, což neodpovídá mé životní filozofii. Proto jsem skončil i s baseballem. Nedokážu jednomu sportu věnovat tolik úsilí. Naplňuje mě sportovat na výkonnostní, amatérské úrovni. Jako cíl ale beru své tělo a svoje plíce. To je takový můj životní projekt. Mám cíle, na jakou kapacitu plic bych se chtěl dostat. Kondici a posouvání limitů svého těla beru jako cíl, na kterém pracuju i skrze jednotlivé sporty.“
Jak se v poslední době vyvíjí léčba cystické fibrózy?
„Za posledních dvacet let ušla obrovskou cestu. Největší gamechanger je modulátorová léčba. Dneska už je pro pacienty docela dobře dostupná. Nedokáže nemoc vyléčit, ale není to jako dřív, kdy byly léky jenom od toho, aby se nezhoršovala. Dnes jsou schopné jít, v uvozovkách, hlouběji do těla a snaží se opravovat vadné chloridové kanálky v těle nemocných. To je obrovská věc, která pacientům hodně pomáhá.“
Co podle vás lidé o cystické fibróze často nevědí nebo chápou špatně?
„Doba, kdy si lidi mysleli, že nemoc je tak kritická, že bude člověk brzy na vozíčku a umře v pětadvaceti, je pomalu pryč. Obecné povědomí o ní se hodně zlepšuje. Když jsem byl na gymplu, lidi se mě ptali: Fakt umřeš v pětadvaceti? Teď je ti třináct, to je blbý, ne? Skoro se báli o tom mluvit. To se změnilo. Poslední dobou už mýty neslýchám.“
Chci prožít co nejlepší a nejkvalitnější život
Stále platí váš cíl dožít se sto let?
(usmívá se) „To jsem řekl někde v rozhovoru už hodně dávno a od té doby se mě na to lidé často ptají. Já to tehdy jenom plácnul, nemám to jako zásadní životní cíl. Neupínám se k tomu tak, že mi bude sto let a jeden den a budu mít splněno. Takhle to neberu. Chci prožít co nejlepší a nejkvalitnější život. V mnoha ohledech žiju zdravěji než lidé, kteří vážnou nemoc nemají. Když mi bude osmdesát, devadesát, doufám, že v tu dobu se pacienti s mojí diagnózou budou té stovky dožívat běžně. Dnes věřím tomu, že se můžu dožít víc než sto let. Na zdravotních kontrolách vidím, že jsem na tom dobře. Mám motivaci na sobě makat dál. Věřím, že se dá dostat i za tu stovku. Možná jsem naivní optimista, ale fakt tomu věřím.“
Berete jako poslání motivovat ostatní?
„V komunitě cystické fibrózy se úplně neangažuju tak, že bych se bavil s jinými pacienty. Osobní kontakty jsou pro nás velmi nebezpečné kvůli riziku, že bychom si předali bakterie. Jsem ale hodně v kontaktu s rodiči dětských pacientů. Najdou si mě na Instagramu nebo při rozhovorech. Zjistí, že jejich dítě má tuhle diagnózu a hledají pozitivní motivaci, jak si zachovat optimismus a víru.“
Jak jim pomáháte?
„Píšu jim, že léčba už je úplně jinde. Ale že i v době, kdy nebyla dobrá, bylo možné žít s nemocí kvalitně, pokud to rodiče dítěti umožnili. Snažím se je motivovat k tomu, aby to nevzdávali a bojovali. Těší mě, když píšou, že jim dodávám sílu bojovat dál. Za Klub nemocných cystickou fibrózou občas zaštiťuji různé charitativní akce. Moje myšlenka je vždycky stejná, snažit se být pozitivním příkladem, dodat sílu pacientům, i malým dětem, že to můžou zvládnout taky.“
Co teď děláte?
„Jsem markeťák, dělám on-line marketing pro e-shopy. Pomáhám jim růst přes výkonnostní reklamu na Facebooku a Instagramu. Mám i různé další oblasti podnikání, jsem dost činorodý. Snažím se také hodně cestovat a rozvíjet se jako člověk v mnoha oblastech. Mám měsíc po svatbě a přemýšlíme o založení rodiny. Žiju normální život, jaký jsem si vždycky přál. Ale nebyl jsem si jistý, že to bude možné.“
Co by si měli lidé z vašeho příběhu odnést?
„Řekl bych dvě věci. Jak jsem už zmínil, věřím tomu, že lidi více brzdí víc hlava než tělo. Vím, co mám za sebou a kolikrát jsem měl pocit, že něco nemůžu zvládnout. Hlava mi říkala: Ani to nezkoušej, vykašli se na to. Pak jsem to zkusil, vyžadovalo to úsilí, ale šlo to. Nenechejte se odradit hlavou. Váš mozek vám jen podsouvá cestu nejmenšího odporu. Vaše tělo ale dokáže mnohem víc, než si myslíte. A pak jsem také nastínil ten přístup mého okolí, a to je mé druhé poselství – pokud ve svém okolí máte někoho nemocného, podporujte ho a přistupujte k němu co nejvíc jako ke zdravému člověku. Tahle podpora je důležitější, než se možná zdá. Bez rodiny, kamarádů a svojí ženy bych na tom byl mnohem hůř. Dali mi do života strašně moc.“