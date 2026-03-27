Tiger Woods má další problém! Převrátil vůz, byl zatčen kvůli podezření z jízdy pod vlivem
Slavný golfista Tiger Woods měl v pátek na Floridě dopravní nehodu, při níž vrazil do jiného auta a převrátil svůj vůz. Na místě havárie ho policie zatkla kvůli podezření z řízení pod vlivem. Úřad šerifa okresu Martin na tiskové konferenci oznámil, že padesátiletá golfová legenda neutrpěla zranění.
Nehoda se stala krátce po druhé hodině odpolední místního času nedaleko od Woodsova bydliště v obci Jupiter Island. Své SUV obrátil golfista na bok na straně řidiče. Úřady uvedly, že vykazoval známky snížené schopnosti k řízení.
Woods byl účastníkem nehody potřetí. V roce 2021 sjel se svým vozem ve vysoké rychlosti ze silnice v Los Angeles a utrpěl mnohačetná zranění nohy a kotníku. Později vítěz 15 golfových majorů řekl, že mu hrozila amputace.
V roce 2017 byl jeden z nejlepších hráčů historie zatčen kvůli řízení pod vlivem poté, co ho policie na Floridě našla spícího za volantem ve špatně zaparkovaném voze s poničenou stranou řidiče. Svůj stav Woods odůvodnil špatnou kombinací léků proti bolesti.
Bývalá světová jednička se aktuálně snaží vrátit ke golfu. Loni v březnu si Woods přetrhl achilovku a v září se podrobil už sedmé operaci zad, s nimiž má dlouhodobé problémy. Oficiální turnaj hrál naposledy v roce 2024, kdy se představil na British Open. Spekulovalo se o tom, že uvažuje o comebacku na dubnovém Masters.