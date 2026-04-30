Golfová jednička Mrůzek: Byl bych Gudas 2.0. Sní o Masters a čím ho inspiruje McIlroy?
V minulé sezoně se Filip Mrůzek, nejlepší český golfista, změnil před očima, když zažil nejlepší rok své profesionální kariéry. V tom aktuálním chce jít ještě dál. Zapracoval mimo jiné na mentálním nastavení. Je totiž extrémně soutěživý. Porazil na golfovém turnaji třeba i Radka Gudase, hokejového ranaře… Ale dost nerad. A prý by byl v hokeji přesně jako on. Takový Radko Gudas 2.0.
Ve 34 letech mluví o své přípravě, zálibě v hokeji, mentálním nastavení, ale i tom, že by si hrozně rád zatrénoval s Rory McIlroyem. „Je pro mě naprostá jednička. Vidět to jeho know how, to by byla naprostá paráda,“ hlásí elitní golfista.
Pomalu začala nová sezona, jak jste na ni připravený, ať už fyzicky nebo mentálně?
„Měla být už měsíc naplno rozběhlá, ale s tím, co se teď děje směrem na východ, se nehrálo. Indie byla úplně zrušená, Abu Dhabi nám přesunuli až na září, říjen. Zatím byl jeden turnaj, takže pořád trénuju, makám a těším se, až to vypukne naplno. Fyzicky se cítím výborně, mentálně jsem připravený, věřím, skvěle, na tom hodně pracuju. Ale už mě svrbí ruce, no.“
Říkají to sportovci napříč odvětvími, že trénink je sice fajn, ale ostrý zápas nic nenahradí. Vnímáte to stejně?
„Asi jo. Samozřejmě v tréninku člověk necítí ten tlak, jako když jde s někým na turnaji, navíc hřiště, kde trénujeme, to je taky pořád dokola. Už je známe nazpaměť. Chybí při tom ten tlak dvou kol, pak finálových kol, protihráči, atmosféra… To se nedá nahradit. O to víc se už na to letos těším.“
Když jste zmínil práci na správném mentálním nastavení, máte svoje metody, nebo vám s tím někdo pomáhá?
„Mám mentálního kouče, Kubu Mareše, který spolupracuje i s dalšími sportovci, třeba s Jirkou Procházkou, s ním byl teď v Miami na fightu. Kuba je hodně všestranný, stará se o mně, o pokerového hráče, zápasníka MMA, ale třeba taky o jednu zpěvačku. Já s ním na tom mentálním nastavení pracuju fakt hodně, voláme si, děláme různá cvičení, vizuální představy, selftalk před turnajem i mezi turnaji – to mi hodně pomohlo. I díky tomu se letos cítím správně nastavený.“
Učí vás i poker face, když má ve stáji pokerového hráče?
„To by bylo zbytečné, poker jsem hrál párkrát a v něm bych si nevydělal ani na suchý chleba. Na mně každý pozná, že mám na ruce dobrou kartu, já se vždycky začnu smát a je to v háji. Mohl bych to možná použít jako taktiku