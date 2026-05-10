Slzy šampiona Roryho: zelené sako pro mámu s tátou a nejosobnější triumf Tigerova nástupce
Rory McIlroy znovu dobyl Masters, nejslavnější golfový turnaj planety, a vstoupil mezi hrstku vyvolených. Augustou prošel jako muž, který už neprchá před stínem Tigera Woodse. V závěru ustál bouři a pak se slzami v očích padl do náruče rodičů, kteří mu kdysi obětovali všechno.
Vítězství Roryho McIlroye na Masters 2026 vyniká především tím, že dokázal titul obhájit, což se v historii turnaje podařilo jen třem hráčům.
Zařadil se tak po bok legend, jakými jsou Jack Nicklaus, Nick Faldo a Tiger Woods.
Masters má pro golfisty podobnou váhu jako Wimbledon pro tenisty nebo mistrovství světa pro fotbalisty. Patří mezi čtyři nejprestižnější podniky sezony, takzvané majory.
Na rozdíl od ostatních velkých akcí, které střídají hřiště, se každý duben vrací na stejné místo, do Augusta National Golf Club v Georgii na východním pobřeží Spojených států.
Hřiště připomíná dokonale naaranžovanou botanickou zahradu s kvetoucími azalkami.
Vítěz neodchází jen s penězi a pohárem. Při slavnostním ceremoniálu mu navléknou zelené sako, znak příslušnosti k elitnímu klubu.
Doma ho smí mít jen rok. Pak se vrací do klubových útrob, kde čeká napořád.
Masters je invitační turnaj. Nehraje ho každý. Vstupenku si musíte vybojovat triumfy jinde nebo postavením ve světovém žebříčku.
I proto se na startu schází zhruba devadesát nejlepších hráčů planety.
McIlroy se stal teprve čtvrtým mužem, který Masters ovládl dvakrát za sebou (2025 a 2026). Před ním to naposledy dokázal Tiger Woods v roce 2002.
Rory vyrůstal za Atlantikem, v Severním Irsku, v malém pobřežním městečku Holywood u zálivu Belfast Lough, a vzhlížel k Tigerovi.
Syn severu
Jako sedmiletý kluk vysedával dlouho do noci u televize a sledoval, jak poprvé dobývá Masters.
Psal se duben 1997. Američanovi bylo jednadvacet let. Stal se nejmladším šampionem historie a zvítězil s náskokem dvanácti ran před Tomem Kitem, nejvyšším v dějinách turnaje.
Pro Woodse, prvního černošského vítěze, to byl premiérový titul na majoru, navíc hned při debutové profesionální účasti na Masters.
Rory, syn Severu, země nejstarších palíren whisky, pradávných hradů tyčících se proti nebi na zelených vrších i doků, v nichž vznikl Titanic, měl, podobně jako další belfastský rodák C. S. Lewis, kterého divoká krajina Mourne Mountains inspirovala k sepsání Letopisů Narnie, talent i charisma.
Jako by mu shůry přisoudili, že se jednou objeví v reklamě Nike vedle svého dětského hrdiny, a ne jen jednou.
Ve světě, kde představa „dalšího Tigera“ zněla bezmála absurdně, se té úlohy přesto musel někdo ujmout.
Ve sportu se vždy vynoří někdo další.
McIlroy nikdy nepůsobil dojmem, že by ho tížil tlak následovat supernovu, jakou byl Woods.
Desítky let předtím Arnold Palmer, přezdívaný The King, otevřel golf široké veřejnosti. Vyhrál 62 turnajů PGA Tour včetně sedmi majorů, z toho čtyř Masters.
Před jeho érou 50. a 60. let se golf jevil jako elitářská zábava pro bohaté v uzavřených klubech. Syn chudého dělníka z Pensylvánie mluvil jazykem běžných lidí a přitahoval je víc než kdokoli před ním.
Vrchol Arnieho kariéry se protnul s nástupem televize do domácností. Šarm, osobní kouzlo i strhující útočný styl si s obrazovkou okamžitě porozuměly.
Vybudoval si obrovskou, loajální fanouškovskou základnu střední třídy, která ho doprovázela na turnajích a vnesla do golfu dosud nepoznanou atmosféru.
Hrál agresivně, útočil na jamky z těžkých pozic, dával průchod emocím a podmaňoval napětím, které fascinovalo i ty, kdo do té doby znali nanejvýš baseball, basketbal nebo americký fotbal.
Následník trůnu
Bez Palmera by honba za bílým míčkem nejspíš stěží dosáhla dnešní masovosti, jak ostatně připouštěl i Woods, novodobý císař této starobylé hry džentlmenů, někdy spíš zelené horečky, kdy člověk myslí jen na další kolo.
Tiger vtáhl golf do éry médií a technologií s takovou samozřejmostí, jako by měl v bagu vedle driveru na nejdelší rány i vlastní televizní kanál.
Spojil v sobě Arnieho popularitu a schopnost strhnout davy s chladnou silou a vyrovnaností Jacka Nicklause.
Stal se patrně největší postavou golfu a jednou z nejznámějších tváří planety.