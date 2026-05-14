Česká ofenziva v golfu: Rekordní sestavu na Ladies European Tour doplní teenagerka
Po turnaji na Mauriciu se nejvyšší ženská golfová soutěž vrací do Evropy. Český ženský golf má v Hamburku historicky nejširší zastoupení na mezinárodní půdě. Vedle stálic, jako jsou Klára Davidson Spilková nebo Kristýna Napoleaová, se na turnaj podívá hned několik nových tváří, včetně jedné náctileté senzace.
Ženský golf se vrací na starý kontinent. Po exotické zastávce na Mauriciu se Ladies European Tour (LET) přesouvá blíž k českým hranicím. Nejbližší zastávkou je německý Hamburk, kde se od 14. do 17. května koná prestižní Amundi German Masters, na kterém se poperou o výhru činící v přepočtu víc než osm a půl milionu korun.
Účastní se i známé české reprezentantky, mezi kterými nechybí ani vítězka německé zastávky Tour z roku 2023 Kristýna Napoleaová. Třicetiletá rodačka z Pelhřimova letos dorazí ve společnosti nejpočetnější české výpravy, spolu s legendární Klárou Spilkovou, naší nejúspěšnější golfistkou.
Teď už jednatřicetileté Spilkové se mohlo před patnácti lety o tak početné sestavě jenom zdát, zatímco dnes se ocitá v kruhu mladých nadějí i ostřílených hráček.
Mladá senzace bez míčků i rukavic
Největším překvapením sestavy je středoškolačka narozená v roce 2008 Anna Ludvová, která se 10. května stala mezinárodní mistryní Německa a vydobyla si pozvánku na German Masters. Mladičká golfistka je v jednom kole, doma se stavila jenom na otočku a mířila zpátky k západním sousedům.
„Všechno je velmi narychlo. Nemám s sebou ani dostatek míčků a rukavic,“ řekla Ludvová. Spolu s ní si premiéru na německé půdě odbude i Lucie Váchová, která se k profesionálkám přidala jen minulou sezónu a v Německu zatím nestartovala. Kde jinde by měly nabrat zkušenosti než ve víru české golfové smetánky?
Forma z tropů
Kromě nováčků a ostřílených profíků je česká sestava doplněna i Sárou Kouskovou, historicky nejúspěšnější českou amatérkou, která nyní září mezi profesionálkami. Letošní sezónu postupně odškrtává jeden turnaj European Tour za druhým a Německo není výjimkou. Na začátku května se představila na turnaji na Mauriciu.
Skvělou formu potvrdila na Mauriciu také Tereza Melecká, která si po výsledku -9 ran odnesla z ostrova úžasné desáté místo. Z tropického ráje do Německa přiletěla i Patricie Macková. Historicky největší sestavu doplnila i Tereza Zapletal Koželuhová, která si v minulém roce na LET zahrála na čtyřech podnicích. Tým uzavírá ostřílená Jana Melichová, která má v letošní sezoně na kontě už skvělé 7. místo z Australian Open.
Ve vrcholu evropské části se Ladies European Tour podívá i do Česka. V Berouně odstartuje Czech Ladies Open už 26. června, kde naše hráčky musí ukázat, že si Česko zaslouží zůstat v top pětce nejúspěšnějších zemí na dámské Tour.
Česká reprezentace na Amundi German Masters:
- Tereza Zapletal Koželuhová
- Anna Ludvová
- Sara Kouskova
- Jana Melichova
- Klara Davidson Spilková
- Patrície Macková
- Lucie Vachová
- Tereza Melecká
- Kristýna Napoleaová