Sport Magazín: golfistka Kousková, Messi, Rodri i nevidomá hrdinka
Už v pátek vychází Sport Magazín a nevšední rozhovor s golfiskou Sárou Kouskovou po úspěchu na British Open. Kdo je vlastně barcelonská superposila Rodri? Odhalujeme skryté kapitoly vztahu Lionela Messiho se zesnulým tátou i bolavé zárodky ztráty zraku paralympijské šampionky Simony Bubeníčkové. Z jiného úhlu klasicky pálí originální plavec Ondřej Gemov. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co také najdete v páteční příloze deníku Sport:
Rozhovor: Sára Kousková / golfistka po úspěchu na British Open
Téma: Messi a jeho táta / sraz alfa samců
Top 10: pevné rodinné vazby sportovních hvězd
Zaostřeno: Rodri / barcelonská superposila
Rozhovor: Simona Bubeníčková dcera & mamka / Branky, děti, rodiče
Z jiného úhlu: Ondřej Gemov / o ME v plavání
Uniklo z facebooku: Matěj Jurásek / sešívaná posila Sparty
Test: Audi Q8 Perfection
TV program: všechny sportovní stanice
V pátek vychází nový Sport Magazín • iSport