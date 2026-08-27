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Sport Magazín: golfistka Kousková, Messi, Rodri i nevidomá hrdinka

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Golf
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Už v pátek vychází Sport Magazín a nevšední rozhovor s golfiskou Sárou Kouskovou po úspěchu na British Open. Kdo je vlastně barcelonská superposila Rodri? Odhalujeme skryté kapitoly vztahu Lionela Messiho se zesnulým tátou i bolavé zárodky ztráty zraku paralympijské šampionky Simony Bubeníčkové. Z jiného úhlu klasicky pálí originální plavec Ondřej Gemov. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co také najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Sára Kousková / golfistka po úspěchu na British Open

  • Téma: Messi a jeho táta / sraz alfa samců

  • Top 10: pevné rodinné vazby sportovních hvězd

  • Zaostřeno: Rodri / barcelonská superposila

  • Rozhovor: Simona Bubeníčková dcera & mamka / Branky, děti, rodiče

  • Z jiného úhlu: Ondřej Gemov / o ME v plavání

  • Uniklo z facebooku: Matěj Jurásek / sešívaná posila Sparty

  • Test: Audi Q8 Perfection

  • TV program: všechny sportovní stanice

V pátek vychází nový Sport MagazínV pátek vychází nový Sport Magazín • iSport

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