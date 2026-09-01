Golf pomluvili komunisti, není pro snoby. Sára Kousková nejen o průlomu na British Open
Vystudovala výtvarný obor v Americe, obdivuje slavného Michelangela. Golf vnímá i jako umění a v českých reáliích ho povýšila tam, kde žádná její předchůdkyně nebyla. Sára Kousková zazářila při British Open dvanáctým místem. A během uplynulého víkendu skončila na skvělé druhé příčce na Irish Open. V rozhovoru pro Sport Magazín popisuje taje sportu, o němž tvrdí, že není pro snoby. Jaká je světová jednička Nelly Kordová? A jak se z caddyho stal životní partner?
Stačí si zadat do AI její jméno a vyjede vám: Sára Kousková je pro rozhovor fantastická osobnost – je mimořádně všestranná, má neobvyklé zájmy a umí věci popisovat s nadhledem a humorem.
Do toho se umělá inteligence trefila. Česká golfová jednička je atraktivní inteligentní dáma, která ve 27 letech prožila životní úspěch. Ale má i daleko větší přesah, ve volných chvílích si maluje a jednou by se umění chtěla věnovat naplno. „Vyhledávám estetiku v každodenním životě. A i golf je v tomto ohledu krásný,“ hlásí úspěšná profesionálka, která se předloni zúčastnila olympiády v Paříži.
Rozhovor probíhal na hřišti PGA National Czech Republic Oaks Prague v Nebřenicích, což je její domovské sídlo. Na greenech pak dlouho ochotně pózovala.
Jakou radost měl po British Open tatínek?
„Velkou!“
On učí tělocvik, že?
„Ano, posledních pár let. Byť to vystudoval, předtím se celý život věnoval jiným oborům, hlavně financím. Až teď se vrátil ke kořenům. Má aprobaci tělocvik / zeměpis. Sport ho bavil odjakživa, jsme sportovní rodina. Vtisknul do mě řád, disciplínu a lásku ke sportu.“
O to víc musel být teď nadšený.
„Pochopitelně. Bylo krásné, že tam byl taky. Původně s námi cestovat neměl, ale těsně před turnajem se zeptal, jestli bychom neměli místo. Sice spal na gauči, ale strašně si to užil. Na prvním majoru byli i s mamkou, jsem moc ráda, že to prožívají se mnou.“
Ptám se proto, že lidi mají pocit, že golf je jenom pro milionáře. Ale vy to vyvracíte, ne? I díky tatínkovi učiteli.
„Kudy chodím, tudy tvrdím, že to není žádný sport pro snoby. S mamkou podnikali dřív ve financích, ona se tomu věnuje pořád. Taťka odešel z oboru asi před deseti lety, byl u golfu, kde dělal manažera akademie. Ale ani my jsme nebyli ultra bohatá rodina. Měla jsem v mládí na golf jedny šusťáky a dvě trička, na které mi mamka našetřila, abych měla o víkendu čisté na každý den. Na turnaj, který byl tříkolový, jsme dokoupili třetí. Byli jsme normální rodina, žádní zbohatlíci. Golfové prostředí je pokroucené samolepkou, kterou trpí. I díky historii. Zvlášť komunistický režim to zprofanoval a zastavil sportovní růst. Mám dojem, že se z toho ještě pořád hrabeme. Ale když se podívám kolem, už je to daleko lepší.“
Jak to myslíte?
„Existuje po Česku spoustu míst, kde jde o úplně normální sport. Schází se fajn komunita, někdy i na vesnici. Mají golfové hřiště, které si sami udržují. Nebo je tam pouze cvičné odpaliště. Jsou to nadšenci, prostě je to baví a je kolem spousta super lidí. Opravdu nejsme pro snoby. Po republice je dost míst, kam člověk může přijít, půjčit si hůl a relativně za pár korun si jít odpalovat.“
Jak jste se vůbec dostala ke golfu?
„Právě přes taťku. Když jsem se narodila, začal hrát. Dělal i jiné věci, lyžoval, jezdil na kole, hrál tenis, ale golf si zamiloval. Začal si kupovat vybavení. Tím, že má sportovní nadání, mu šel víc než mamce. Ona tehdy hole zahodila do kouta, až teď se ke golfu vrací. Táta se zlepšoval, a když mi bylo okolo pěti, hrozně jsem chtěla jít hrát s ním. Vzal mě na turnaj, kde byla školička. Líbilo se mi v ní, pak mě přihlásil na golfový kroužek u Varů na Cihelnách.“
Jak je těžké dostat se z Česka na vrchol?
„No… (smích) Asi jako v jiných sportech je to o individuální práci a jaký máte kolem sebe tým. Měla jsem štěstí, že jsem se okolo třinácti, čtrnácti let dostala do reprezentace, což nám i finančně pomohlo. Mohla jsem s týmem jezdit na mistrovství Evropy a další větší turnaje. Vyvíjela jsem se, měli jsme přístup k trenérům. Pak jsem měla štěstí, že jsem dostala stipendium na americké univerzitě a vykrystalizovalo to v cestu až k profesionálům.“
Znáte blíž sestry Kordovy, světově proslulé golfistky?
„Malinko se znám s Jessicou, mluvila jsem s ní během jednoho cvičného kola. Pak si dala zdravotní pauzu a následně otěhotněla. Potom už nebyla příležitost se s ní tolik vidět. S Nelly se občas potkáváme. Párkrát jsem ji zkusila pozdravit, ale ona je ve své bublině, tak nevím, jestli mě vnímala. Doléhá na ni hrozně moc vnějších vlivů, takže má okolo sebe lidi, kteří ji chrání a moc dalších si k sobě nepouští. Ale letos na Scottish Open jsme se vedle sebe rozehrávaly, což bylo dobrý.“
Ví o vás, že jste Češka?
„Těžko říct, ještě jsem neměla možnost se s ní dostat do bližšího kontaktu. Uvidíme, třeba to přijde.“
Ani s jejím tátou Petrem, bývalým skvělým tenistou, jste nemluvila?
„Ne, taky zatím nebyla příležitost.“
Jakou má Nelly pověst?
„Že je nejlepší na světě! Celkově je jejich rodina neuvěřitelná. Pamatuju si fotku, na které všichni slaví titul na Australian Open slavnou roznožkou. Táta Petr a syn Sebastian v tenise, dcery v golfu. To je prostě unikát. Jejich profesionalismus a to, že se snaží ve sportu excelovat, jde napříč celou rodinou. Neznám je osobně, takže nevím, co za tím stojí, abych o nich dokázala mluvit víc.“