Extraligu střídá s hokejbalem. Je to koníček, říká Mokry. Furcha žeru na každém tréninku
Léto ve znamení tvrdého drilu? Jak jinak, ale k tomu i s účastí na mistrovství světa. Brankář mladoboleslavských hokejistů Vojtěch Mokry momentálně startuje na hokejbalovém světovém šampionátu v Ostravě, kde v sobotu vychytal vítězství 8:6 nad Finskem a o den později 6:3 nad Kanadou. „Hokejbal je pro mě furt takový koníček, strašně si to užívám,” líčí karvinský rodák, který se také ohlíží za předešlou extraligovou sezonou, pro Bruslaře velmi trpkou.
Premiérový extraligový ročník nebyl pro Vojtěcha Mokryho jednoduchý. Pár dnů před jeho startem si natáhl vazy v koleni a do branky se vrátil až v říjnu. Boj o místo jedničky s podstatně zkušenějším Dominikem Furchem se tak prakticky nekonal.
I přesto ale Mokry zaujal. V základní části odchytal třináct utkání s 93,4% úspěšností zákroků, další tři starty přidal v dresu prvoligové Slavie. Sezona pro něj skončila už zkraje března, Mladá Boleslav totiž play off nehrála.
„Nebyla to od nás dobrá sezona. Doufám, že jsme posílili a teď už to bude mnohem lepší. Snad v bráně dostanu větší prostor, ale hlavně se znovu nesmím zranit v prvním měsíci, kdy se hrálo prakticky nejvíc zápasů,“ ví gólman, který v pondělí slaví 25. narozeniny.
U Bruslařů má podepsáno i pro ročník 2026/27, v němž znovu bude s Furchem soupeřit o místo. „Doufám, že ho přechytám,“ culí se Mokry. „Sedl jsem si s ním skvěle, je to skvělý chlap. Myslím si, že spolu máme hodně dobrý vztah. Já ho žeru na každém tréninku, on vůbec nedostává góly. Když jsem ho viděl poprvé, připadal jsem si jako nějaký junior. Každý jeho pohyb a zákrok, furt je pro mě takovým učitelem.“
Mokry si váží, že extraligu vůbec může chytat. Dostat se v Česku mezi osmadvacet vyvolených? Žádný med pro řadu gólmanů. „Vím to prakticky od juniorky. Jednou jsem tam zasáhl, ale vždycky z toho byla sezona v první lize. Často jsem z extraligy něco řešil, ale nevyšlo to,“ ohlíží se.
Říkali, že mě pustí, ale ať se hlavně nezraním
Odrazovým můstkem pro něj bylo až angažmá v Přerově, odkud se v posledních letech vyšvihli přímo do extraligy také Lukáš Klimeš, Michal Postava a nově i Patrik Švančara. „Říkal jsem mu, že pokud má možnost, ať do Přerova jde. Šel a teď bude v extralize,“ těší Mokryho.
„Já jsem to taky zkusil a vyšlo to. Pro mladého gólmana je první liga skvělá. Je tam hodně situací, které už v extralize nejsou. Dochází tam i třeba ke třem nebo čtyřem dorážkám, naopak v extralize máte jednu dvě a pak už tam jsou obránci,“ přemítá gólman, jenž dříve hájil barvy Olomouce, Šumperku či Frýdku-Místku.
I v jiných klubech se v letních měsících věnoval hokejbalu. Chytat míčky mu jde podobně skvěle jako puky, ostatně proto si vysloužil pozvánku na domácí mistrovství světa. „V klubech jsem se na to vždycky ptal. V Boleslavi i dost dopředu, kdybych se do finální nominace náhodou dostal. Říkali, že mě pustí, ale ať se hlavně nezraním,“ hlásí Mokry.
„Největší rozdíl mezi hokejem a hokejbalem je v tom, že balónek plave ve vzduchu, na což si nějak nemůžu zvyknout. Střely od červené jsou vlastně pro mě nejtěžší,” popisuje. „Když to někomu sedne, zabolí to. Ale puk je prostě guma, takže je o dost tvrdší. Teď se navíc dělají gelové balónky, tak to mě zas tolik nebolí. Je to součást moji letní přípravy. Vždycky jsem byl takový, že nejsem schopný nic nedělat, takže v létě chodím hrát. Je to koníček.“
Hokejbalu se v minulosti věnoval i Filip Šindelář, někdejší gólman Bruslařů či Vítkovic a v současné době trenér boleslavských brankářů. „Myslím si, že od té doby, kdy naposledy chytal, se hokejbal dost změnil, ale asi to může být nějaká menší výhoda. Tím, že se Šindym pracuju celý rok, si myslím, že máme dobrý vztah. Hodně jsme toho už pořešili,” doplňuje Mokry.
Čeští hokejbalisté na MS v Ostravě:
Česko - Finsko 8:6
3. Bláha (Laurinc, Wrobel), 18. Kohout (Laurinc, Kastner), 26. Bílý (Hudec, Vaněk), 30. Kucharčík (Čejka), 37. Rozlílek (Čejka), 39. Bláha (Wrobel), 39. Čejka (Vaniš, Hrabár), 42. Čejka (Kucharčík) – 6. Hyvönen (Wolin, Kärkkäinen), 24. Pietsalo (Sirkkala, A. Herpin), 30. Kärkkäinen (Keskinen, Jokirinne), 34. Hyvönen (Kylmäniemi, Jokirinne), 38. Sirkkala (Pietsalo, Viitanen), 41. Kylmäniemi (Wolin, Jokirinne).
Kanada - Česko 3:6
5. White (Davidson, Laframboise), 28. Laurencelle (Maher, Nixon), 41. Laurencelle (Tanguay, Nixon) – 1. Kucharčík (Vaniš, Rozlílek), 16. Zvonek (Šlehofer), 23. Zvonek (Lhota, Jágr), 35. Kubíček (Jágr, Zvonek), 39. Bílý (Hrabár, Čejka), 45. Fanderlik (Mokry).
Švýcarsko - Česko (pondělí od 17:30)