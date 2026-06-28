Další hořké stříbro. Zase v prodloužení? Nevím, co udělat jinak, hlesl Mokry. Lídr se loučí
Podobně bolavého konce se chtěli vyvarovat. Čeští hokejbalisté padli ve finálovém utkání domácího světového šampionátu v Ostravě s USA 1:2 v prodloužení, pořádný nervák rozsekl PJ Biagetti v čase 53:35. Domácí výběr bere potřetí v řadě stříbro, na předešlých dvou turnajích nestačil pokaždé na Kanadu. „Hodně to bolí. Neřeknu, kdybychom prohráli třeba 0:5, ale podruhé za sebou a zase v prodloužení? Nevím, co udělat jinak,“ pokrčil rameny brankář Vojtěch Mokry.
Zlato z domácího šampionátu by rozhodně chutnalo. Hráčům, fanouškům i organizátorům. Jenže nepovedlo se, v mužské ani ženské kategorie. Oba české týmy podlehly ve finále Spojeným státům americkým. Ženy 0:1, muži o den později 1:2 v prodloužení.
Mužský finálový boj přinesl pořádné drama. Český tým ve 22. minutě srovnal zásluhou Tomáše Hudce, na další trefu se ale čekalo až do prodloužení. Jelikož v něm Lhota s Hudcem své velké šance neproměnili, z ojedinělého brejku trestal PJ Biagetti.
„Měli jsme šance, ale bohužel jsme je neproměnili a oni nás z prvního přečíslení udělali do prázdné,“ mrzelo Vojtěcha Mokryho, mimochodem i brankáře hokejové Mladé Boleslavi. „Utkání určitě rozhodlo neproměňování šancí. To se už ukázalo v prvním zápase ve skupině, kdy jsme se nadřeli na gól a měli jsme snad 40 střel.“
Když neprohrajete celý turnaj...
Češi prohráli na ostravském mistrovství světa poprvé až ve finále. V základní skupině ztratili bod jen se Slovenskem, které zdolali v nájezdech. Ve čtvrtfinále smetli 15:1 Velkou Británii a v semifinále 8:1 nakonec bronzové Finy.
„Když neprohrajete po celý turnaj, ale ten nejdůležitější zápas ano, říkáte si, že dřete celý týden a pak je z toho zase stříbro,“ prohodil Mokry. „Američané vyřadili silnou Kanadu, porazili i nás. Myslím si, že asi vyhráli zaslouženě.“
Mokry patřil ke klíčovým postavám jinak perfektně vyladěného týmu. Právě o to víc zamrzí, že zlato těsně uteklo. „O přestávce jsme říkali, že nejhorší bude, když přijde nějaká šmudla nebo nějaký blbý gól,“ popisoval čerstvě pětadvacetiletý gólman.
Češi prohráli finále už potřetí za sebou. V roce 2022 nestačili ve finále na domácí Kanadu 3:6 a o dva roky později padli v prodloužení se stejným soupeřem. Další šampionát je na programu už za rok na Slovensku, bude u toho Mokry znovu? „Je to za dlouho. Nevím, kde pak budu v hokeji. I podle toho se to odvíjí, jestli budu v Boleslavi nebo jinde,“ hlásil.
Snad nejhorší porážka
Krutá porážka kousala i Tomáše Wróbela, jenž v šestatřiceti letech končí svou reprezentační kariéru. „Udělal jsem maximum pro zlato, ale nepodařilo se to. Nevyšlo to, bohužel,“ pokrčil rameny se slzami v očích.
„Tohle je snad ta nejhorší porážka, chtěl jsem se s hokejbalem loučit vítězně. Před rodinou chce člověk vyhrát, všechny nás to bude ještě nějakou dobu bolet. Jediné pozitivum je, že jsem se mohl rozloučit doma v Ostravě před mými nejmilovanějšími,“ navázal smutný Wróbel.
Podobně sklesle končily v sobotu i české hokejbalistky. „Měly jsme jeden cíl, za kterým jsme si od začátku šly, jenže bohužel jsme ho nesplnily. S odstupem času budeme rády za druhé místo, ale teď to bolí,“ smutnila nejlepší obránkyně turnaje Petra Herzigová, která se rovněž loučí. „Pro mě to bylo poslední mistrovství světa,“ potvrdila.
„Našel bych celou řadu pozitivních věcí. Tento tým měl svůj charakter a obrovskou vnitřní sílu. Holky makaly a šlapaly na maximum od prvního do úplně posledního momentu celého šampionátu. Z mé strany jim nemám absolutně co vytknout,“ uvedl trenér Michal Broulík.
Mistrovství světa v hokejbalu v Ostravě:
Muži - finále:
Česko - USA 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)
Branky: 22. Hudec - 18. Phillips, 54. Biagetti. Rozhodčí: Laczko (Švýc.), Robertson (Kan.). Bez vyloučení.
Ženy - finále:
Česko - USA 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branka: 18. Schneiderhanová.