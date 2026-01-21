Ragbisté cílí na MS, pomoct má francouzský expert: Chceme do toho šlapat, říká prezident svazu
Zní to jako fantasmagorie, ale čeští ragbisté to myslí vážně. S cílem dostat se na mistrovství světa v roce 2031 najala národní unie úspěšného francouzského trenéra Davida Courteixe, který se stane hlavním trenérem mužských reprezentací. „Je tam velká možnost se na mistrovství světa kvalifikovat. Není to úlet, nějaký sen, je to opravdu reálně splnitelné,“ věří sportovní ředitel Roman Šuster.
Přesvědčení a víra musí být na prvním místě. Česko už vyhrálo olympiádu v hokeji, mělo svůj tým na World Baseball Classic, ale národní mužstvo na ragbyovém světovém šampionátu za celou stoletou historii sportu v zemi ještě nebylo. Právě ve výročním roce se rozjíždí projekt, který to má změnit.
„Když nám to bylo představeno, spousta hráčů na to koukala bláhově. Ale nastavil se program, po kterém jsme se postupně vydali. Když tomu věří trenéři a vedení, je jen na nás, abychom následovali jejich proces a věřili tomu i my,“ říká reprezentant Jakub Havel.
Ani za sto let od doby, kdy se za řízení Ondřeje Sekory uskutečnil v zemi první zápas, se české ragby nedostalo k profesionalismu a do kontaktu s globální špičkou. Doba se ale postupně mění. Popularita televizně bohatě pokrytých světových šampionátů láká mládež, která v posledním desetiletí masivně roste. Sílí mládežnické týmy i dospělé reprezentace. A v poslední době významně pomáhá výběrový Super Cup, většina reprezentantů v něm hraje za mužstvo Bohemia Rugby Warriors, které se na podzim jen shodou nešťastných okolností nedostalo do play off.
„My to bereme skutečně vážně. Opravdu do toho chceme šlapat. Jeden z cílů je dostat chlapy na mistrovství světa a ženské dostat na olympiádu,“ ujišťuje Dušan Palcr, prezident unie. „Občas jsou v komunitě ragby zvednutá obočí, úsměvy, že máme sny příliš divoké. Bez nich by to nešlo, my fakt věříme, že toho dosáhneme.“
Klíčovým krokem v dosažení ambiciozních cílů je angažování francouzského trenéra Davida Courteixe jako hlavního trenéra mužských reprezentací. Courteix už v Česku dříve pomáhal ženskému týmu sedmičkového ragby, v němž v minulosti pomohl Francii ke stříbrným olympijským medailím.
„Cítím hrdost, cením si důvěry. Je skvělé být součásti projektu federace, která má stoletou historii a ambice, která má jasnou vizi. Cítím, že všechno má smysl,“ řekl Couteix.
Velké ambice má také ženská reprezentace
Reprezentační mužstvo se na podzim výkonnostně posunulo a v kategorii Trophy evropského šampionátu porazilo všechny hlavní konkurenty. Kvůli ztrátě z první části turnaje má však jen malé šance na postup do elitní skupiny mistrovství Evropy. V případě nezdaru se o něj chce pokusit v příští sezoně.
Český tým se ve světovém žebříčku posunul na 29. příčku a ztrácí jen čtyři pozice na Kanadu, která má jisté místo na světovém šampionátu v příštím roce. Pro Čechy je první šancí dostat se na globální turnaj rok 2031, kdy se mistrovství světa koná ve Spojených státech amerických.
Velké ambice má taky ženský tým v sedmičkovém ragby, který už v roce 2023 získal bronzové medaile na Evropských hrách a o víkendu bojoval v Dubaji s Argentinou a Jižní Afrikou o postup do druhé nejlepší kategorie Sevens II. Družstvo už dva roky cepuje další francouzský kouč Lionel Perrin.
„Doufám, že se na olympiádu dostaneme. Ragbyová unie nastavila cíle, je to všechno hrozně reálné. Měříme se s týmy, na které jsme dlouho neměli ani pomyšlení,“ řekla reprezentantka Anežka Marta Sládková. „Pod Lionelem jsme se posunuli, co se týče schopností, taktiky, posunul nás po stránce mentální i fyzické.“
Česko ve světovém žebříčku
22. Rumunsko (účastník MS 2027) 61,50
23. Hongkong (účastník MS 2027) 59,61
24. Zimbabwe (účastník MS 2027) 58,80
25. Kanada (účastník MS 2027) 58,75
26. Nizozemsko 57,01
27. Namíbie (účastník MS 1999 – 2023) 56,96
28. Švýcarsko 55,26
29. ČESKO 54,78