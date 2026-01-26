Další velká sportovní akce mimo ČT. Ragbyové MS 2027 se stěhuje
Jedna z globálních sportovních akcí se v českém televizním prostředí přesouvá. Vysílací práva na příští mužské mistrovství světa v ragby získala skupina Nova, která turnaj nabídne na stanicích Nova Sport a na platformě Oneplay. Světový šampionát v roce 2027 se tak poprvé od roku 2007 neobjeví na obrazovkách České televize.
Olympiády, mistrovství světa ve fotbale i hokeji zůstávájí v nabídce České televize. Ale další jedna z největších sportovních akcí planety už nikoliv. Mistrovství světa v ragby, které se příští rok v Austrálii vůbec poprvé v historii odehraje v rozšířeném formátu se čtyřiadvaceti týmy, bude jedním z pilířů nové ragbyové nabídky Nova Sport.
Ztráta práv pro veřejnoprávní televizi znamená další změnu v domácím sportovním vysílání. Ragbyové mistrovství světa bylo v minulosti součástí jejího programu a patřilo k událostem, které oslovovaly i diváky mimo úzkou fanouškovskou komunitu. Od roku 2027 se však turnaj přesune výhradně na placené sportovní kanály.
Vysílat se bude i turnaj Six Nations
Nova Sport nechce zůstat pouze u samotného šampionátu. Získání práv na MS je součástí širší strategie, v jejímž rámci bude vysílat i další klíčové ragbyové soutěže. Diváci se tak mohou těšit také na tradiční Six Nations, anglickou Premiership Rugby a nový mezinárodní projekt Nations Cup. Cílem je nabídnout ucelené pokrytí světového ragby v delším časovém horizontu.
„Získání práv na mistrovství světa v ragby vnímáme jako zásadní krok. Chceme divákům nabídnout souvislý příběh reprezentačního i klubového ragby a dát jim možnost sledovat tento sport dlouhodobě na jednom místě,“ uvedl vedoucí sportovní sekce TV Nova Dušan Mendel.
První výraznou ochutnávkou nové nabídky bude už letos turnaj Six Nations, který se hraje od 5. února do 14. března. Šest evropských reprezentací – Anglie, Francie, Irsko, Itálie, Skotsko a Wales – se tradičně utkává systémem každý s každým a turnaj je považován za jednu z nejprestižnějších akcí světového ragby.
Na reprezentační scénu naváže anglická Premiership Rugby, nejvyšší klubová soutěž v Anglii, která patří mezi nejsilnější ligy světa. Novinkou bude Nations Cup, jehož ambicí je rozšířit nabídku kvalitních mezistátních utkání a zapojit širší spektrum národních týmů.