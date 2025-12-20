Skandál na MS! Šipkař neprošel dopingovou kontrolou, je terčem vtipů fanoušků
Nejde o sport, kde byste očekávali překročení dopingových limitů. Jenže stalo se. Probíhající mistrovství světa v šipkách ovlivnil skandál Angličana Doma Taylora. Sedmadvacetiletý rodák z Bristolu a od listopadu 65. hráč světového žebříčku neprošel kontrolou testu na drogové látky. Není tomu tak poprvé. „Jeho reputace je zcela poškozená. Po výhře v prvním kole říkal médiím, jak dal věci do pořádku. A zjevně lhal,“ štve bývalého šipkaře a Taylorova krajana Paula Nicholsona.
Profesionální šipkařská organizace PDC, pod jejíž hlavičkou se aktuální mistrovství světa odehrává, vydala k případu jen krátké prohlášení. „K této záležitosti se dále nebudeme vyjadřovat,“ stojí v závěru tiskové zprávy.
Ta informuje o tom, že Dom Taylor nesplnil dopingový test, který je součástí velké světové akce, jíž se účastnili i Češi Adam Gawlas a Karel Sedláček, shodně vyřazení poměrem 0:3 na legy v prvním kole. Anglický hříšník touto fází soutěže hladce prošel přes Švéda Oskara Lukasiaka, ale dalšího pokračování v turnaji se kvůli drogám nezúčastní.
Problémy měl Taylor už v minulosti, taky proto vloni na MS nestartoval, ale po úvodním skalpu na letošním turnaji popisoval, jak se srovnal. „Hodně mě to tehdy bolelo, posunul jsem se. Bylo to největší zklamání v mém životě, odrazil jsem se. S nikým jsem ani nemluvil. Věděl jsem, že tu tento rok budu,“ vyprávěl Taylor sebevědomě, než se ukázal jeho opětovný přešlap.
Nevídaná situace pomohla světové pětce Jonnymu Claytonovi z Walesu. Postupu do třetího kola se dočkal bez boje. Zato Taylor si na terč nějaký čas nezahází. O jeho osudu rozhodne disciplinární řízení v gesci Darts Regulation Authority, což je řídící orgán PDC.
Mezitím se Angličan stává terčem výsměchu diváků. I na neoficiálních fanouškovských stránkách se pod fotografiemi s mladíkem z Velké Británie sune záplava obrázků s bílým práškem nebo pilulkami…