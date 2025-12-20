Předplatné

Skandál na MS! Šipkař neprošel dopingovou kontrolou, je terčem vtipů fanoušků

Šipkař Dom Taylor končí na mistrovství světa kvůli drogám
Zdroj: x.com
Dom Taylor se pozitivním testem na drogy dopustil skandálu na šipkařském mistrovství světa
Anglický šipkař Dom Taylor je terčem vtipů fanoušků poté, co byl pozitivně testován na drogy během MS
Anglický šipkař Dom Taylor neprošel během mistrovství světa testem na drogy
Angličan Dom Taylor byl diskvalifikován z mistrovství světa kvůli pozitivnímu testu na drogy
Patrik Czepiec
Šipky
Nejde o sport, kde byste očekávali překročení dopingových limitů. Jenže stalo se. Probíhající mistrovství světa v šipkách ovlivnil skandál Angličana Doma Taylora. Sedmadvacetiletý rodák z Bristolu a od listopadu 65. hráč světového žebříčku neprošel kontrolou testu na drogové látky. Není tomu tak poprvé. „Jeho reputace je zcela poškozená. Po výhře v prvním kole říkal médiím, jak dal věci do pořádku. A zjevně lhal,“ štve bývalého šipkaře a Taylorova krajana Paula Nicholsona.

Profesionální šipkařská organizace PDC, pod jejíž hlavičkou se aktuální mistrovství světa odehrává, vydala k případu jen krátké prohlášení. „K této záležitosti se dále nebudeme vyjadřovat,“ stojí v závěru tiskové zprávy.

Ta informuje o tom, že Dom Taylor nesplnil dopingový test, který je součástí velké světové akce, jíž se účastnili i Češi Adam Gawlas a Karel Sedláček, shodně vyřazení poměrem 0:3 na legy v prvním kole. Anglický hříšník touto fází soutěže hladce prošel přes Švéda Oskara Lukasiaka, ale dalšího pokračování v turnaji se kvůli drogám nezúčastní.

Problémy měl Taylor už v minulosti, taky proto vloni na MS nestartoval, ale po úvodním skalpu na letošním turnaji popisoval, jak se srovnal. „Hodně mě to tehdy bolelo, posunul jsem se. Bylo to největší zklamání v mém životě, odrazil jsem se. S nikým jsem ani nemluvil. Věděl jsem, že tu tento rok budu,“ vyprávěl Taylor sebevědomě, než se ukázal jeho opětovný přešlap.

Nevídaná situace pomohla světové pětce Jonnymu Claytonovi z Walesu. Postupu do třetího kola se dočkal bez boje. Zato Taylor si na terč nějaký čas nezahází. O jeho osudu rozhodne disciplinární řízení v gesci Darts Regulation Authority, což je řídící orgán PDC.

Mezitím se Angličan stává terčem výsměchu diváků. I na neoficiálních fanouškovských stránkách se pod fotografiemi s mladíkem z Velké Británie sune záplava obrázků s bílým práškem nebo pilulkami…

