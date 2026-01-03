Littler obhájil titul na šipkařském MS. Ve finále deklasoval 7:1 Van Veena
Angličan Luke Littler porazil ve finále 7:1 na sety Giana van Veena a jako čtvrtý hráč v historii obhájil titul na mistrovství světa v šipkách. Osmnáctiletá světová jednička získala kromě trofeje Sida Waddella i rekordní prémii jeden milion liber (27,7 milionu korun), Nizozemec dostane 400 tisíc liber (11 milionů korun).
Littler v londýnské Alexandra Palace potvrdil, že aktuálně vládne světovým šipkám. Loni vyhrál šest z osmi turnajů kategorie major a suverénně prošel i šampionátem, který vyvrcholil po Novém roce. Obhájit titul se dosud povedlo jen legendárnímu Philu Taylorovi, Adrianu Lewisovi a Garymu Andersonovi.
Domácí favorit stejně jako v semifinále s Ryanem Searlem prohrál úvodní set, pak už ale nedal soupeři šanci. Překlopil tak bilanci vzájemných duelů na svou stranu (4:3) a proti Van Veenovi uspěl stejně jako ve finále juniorského MS v roce 2023.
„Po prvním setu jsem vůbec nebyl spokojený, ale po té krátké přestávce se to naštěstí hned otočilo. Potom už šlo všechno podle plánu, i když mi Gian neustále šlapal na paty. Podařilo se mi obhájit titul, je to skvělý pocit,“ řekl staronový mistr světa v rozhovoru na pódiu.
Littler si zahrál finále i při své třetí účasti na šampionátu a i druhý titul získal po vítězství nad nizozemským soupeřem, loni si poradil s Michaelem van Gerwenem. Van Veen se navzdory dnešní porážce posune v žebříčku z desáté pozice na třetí.
„Nebyl to můj nejlepší zápas na turnaji, nedokázal jsem využít své šance. Luke ukázal, proč je zaslouženě světovou jedničkou a teď i dvojnásobným šampionem,“ uznal třiadvacetiletý Nizozemec.
Mistrovství světa se premiérově konalo v rozšířeném formátu se 128 hráči. Oba čeští reprezentanti Karel Sedláček i Adam Gawlas nepřešli přes úvodní kolo.