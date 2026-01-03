Předplatné

Littler obhájil titul na šipkařském MS. Ve finále deklasoval 7:1 Van Veena

Littler obhájil titul na šipkařském MS
Littler obhájil titul na šipkařském MSZdroj: ČTK / AP / Dave Shopland
Littler obhájil titul na šipkařském MS
Littler obhájil titul na šipkařském MS
Littler obhájil titul na šipkařském MS
Littler obhájil titul na šipkařském MS
Littler obhájil titul na šipkařském MS
Littler obhájil titul na šipkařském MS
Littler obhájil titul na šipkařském MS
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Šipky
Vstoupit do diskuse (1)

Angličan Luke Littler porazil ve finále 7:1 na sety Giana van Veena a jako čtvrtý hráč v historii obhájil titul na mistrovství světa v šipkách. Osmnáctiletá světová jednička získala kromě trofeje Sida Waddella i rekordní prémii jeden milion liber (27,7 milionu korun), Nizozemec dostane 400 tisíc liber (11 milionů korun).

Littler v londýnské Alexandra Palace potvrdil, že aktuálně vládne světovým šipkám. Loni vyhrál šest z osmi turnajů kategorie major a suverénně prošel i šampionátem, který vyvrcholil po Novém roce. Obhájit titul se dosud povedlo jen legendárnímu Philu Taylorovi, Adrianu Lewisovi a Garymu Andersonovi.

Domácí favorit stejně jako v semifinále s Ryanem Searlem prohrál úvodní set, pak už ale nedal soupeři šanci. Překlopil tak bilanci vzájemných duelů na svou stranu (4:3) a proti Van Veenovi uspěl stejně jako ve finále juniorského MS v roce 2023.

„Po prvním setu jsem vůbec nebyl spokojený, ale po té krátké přestávce se to naštěstí hned otočilo. Potom už šlo všechno podle plánu, i když mi Gian neustále šlapal na paty. Podařilo se mi obhájit titul, je to skvělý pocit,“ řekl staronový mistr světa v rozhovoru na pódiu.

Littler si zahrál finále i při své třetí účasti na šampionátu a i druhý titul získal po vítězství nad nizozemským soupeřem, loni si poradil s Michaelem van Gerwenem. Van Veen se navzdory dnešní porážce posune v žebříčku z desáté pozice na třetí.

„Nebyl to můj nejlepší zápas na turnaji, nedokázal jsem využít své šance. Luke ukázal, proč je zaslouženě světovou jedničkou a teď i dvojnásobným šampionem,“ uznal třiadvacetiletý Nizozemec.

Mistrovství světa se premiérově konalo v rozšířeném formátu se 128 hráči. Oba čeští reprezentanti Karel Sedláček i Adam Gawlas nepřešli přes úvodní kolo.

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučujeme

Články z jiných titulů