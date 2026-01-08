Král šipek Littler (18): v devíti házel po hospodách, jeho obří příjmy a námitky odpůrců
Málokteré sportovní odvětví se může těšit tak raketovému nárůstu popularity. Šipky byly dlouho považovány hlavně za hospodskou kratochvíli. A možná právě proto je tolik lidí bere za své. Na nejvyšší úrovni se ale dnes dají v šipkách vydělávat miliony. Každý sport ale potřebuje pro svůj růst persony. Tou největší mezi šipkaři je momentálně stále ještě teenager, ale už taky dvojnásobný mistr světa, Luke Littler. Milionář a temperamentní floutek, který pobláznil Britské ostrovy.
Schválně, co jste v roce a půl dělali vy? Littler se skoro se šipkami v rukou narodil. Poprvé začal hrát právě v osmnácti měsících. Otec mu pořídil magnetický terč za pár liber, aby se synek nezranil. Později přesedlal na klasické šipky. Když mu bylo devět, údajně už chodil hrát čtyřikrát až pětkrát týdně do hospody.
Je evidentní, že rodák z Warringtonu je dnes na výsluní i díky určité benevolenci rodičů. Většina lidí by asi v tak útlém věku svému dítku šipky do rukou nedala. „S šipkami skutečně začal v osmnácti měsících. Ještě nosil plenky a už házel,“ smála se matka současného šipkařského krále Lisa Littlerová.
Fakt, že rodiče malému Lukeovi dovolili poněkud nestandardní hrátky, se vyplatil. 21. ledna Littler oslaví devatenácté narozeniny a už před uplynulým MS se odhadovalo, že si díky výhrám v šipkách a sponzorským smlouvám přišel na šest a půl milionu liber (zhruba 182 milionů korun). A jen tak mimochodem, za svůj druhý titul mistra světa nyní začátkem ledna vyinkasoval další milion liber (cca 28 milionů korun). Už nyní se tak stal jedním z nejlépe vydělávajících hráčů šipek všech dob.
Narodil se přitom do běžné rodiny a zdálo se, že se bude oddávat mnohem tradičnějšímu sportu.