Distanc i tučná pokuta! Drogový hříšník z MS v šipkách zná trest: Bezostyšně jsem lhal
Na prosincovém MS v šipkách byl bezpochyby největším looserem. Domácí Angličan Dom Taylor (27) měl už tak pošramocenou reputaci, ale na šampionátu vše korunoval. Neprošel testem na drogové látky, což není jeho první hřích podobného ražení. Tentokrát ho to ale stojí víc než jen opovržení šipkařské komunity. Dostal šest měsíců distanc a tučnou pokutu k tomu.
Finanční postih se Taylora vlastně zase tolik nedotkne. 68. hráč světového rankingu jen zkrátka přijde o turnajovou odměnu 25 tisíc liber (zhruba 420 tisíc korun). Alespoň tedy peníze nemusí opravdu tahat ze své kapsy. Zde platí pořekadlo, že lehce nabyl, lehce pozbyl.
Zásadní je však pro Taylora druhá část trestu. Dostal totiž distanc na šest měsíců, i když mohlo být i hůř. Flastr je přísnější, protože nedávno už jednou suspendován byl. Stalo se tak v listopadu 2024. Tehdy na Players Championship Finals už se ho soupeř Michael Smith u připravovaného vzájemného duelu nedočkal. Taylor dostal distanc za dopingový nález. Proto taky chyběl na předchozím MS. Když ale v prosinci zdolal v prvním kole MS Švéda Oskara Lukasiaka, prsil se, že je novým člověkem a seká latinu. Nic nemohlo být dál od pravdy.
Nepoučil se a před druhým kolem byl pozitivně testován na kokain a konopí. Přitom už na konci roku 2024 mu hrozila až dvouletá stopka. To ale vyvázl jen s měsíčním zákazem činnosti na nejvyšší úrovni. Trest mu byl zkrácen i z důvodu, že souhlasil s nástupem na tříměsíční program léčby spojené s užíváním návykových látek. Šest měsíců stop je tedy další varovný signál.
„V návaznosti na toto zjištění výbor rozhodl, že jelikož se jedná o druhý přestupek pana Taylora, musí si podle těchto pravidel odpykat šestiměsíční zákaz činnosti v souladu s články 10.9 (a) a 10.9 (b) antidopingových pravidel UKAD z roku 2021,“ znělo v oficiálním vyjádření DRA (Úřad pro regulaci šipek). Stejný orgán také potvrdil, že se Taylor k porušení pravidel doznal na dodatečném slyšení 7. ledna. To byla polehčující okolnost. Stejně tak skutečnost, že si Taylor měl drogy aplikovat před zahájením MS, tedy před 11. prosincem.
„První věc, kterou musím říct, je omluva,“ začal Taylor své vyjádření. „Omlouvám se všem členům své rodiny, přátelům, sponzorům, manažerskému týmu a co je nejdůležitější, vám. Všem mým fanouškům, ať už mimo šipky nebo v jejich kruhu,“ sypal si rodák z Bristolu dál popel na hlavu.
„Také se musím omluvit za to, že jsem vám všem v rozhovoru po mém vítězství nad Oskarem bezostyšně lhal, protože jsem lhal sám sobě i všem kolem sebe. Není to žádná omluva, ale můžu to svést jen na traumata, která jsem prožil v raném dospívání, když jsem ve dvanácti letech našel v posteli svou zesnulou babičku. Pak se během roku stalo několik dalších událostí, včetně infarktu mého bratra a také úmrtí velmi blízkého přítele na nádor na mozku, což mě velmi, velmi silně zasáhlo,“ snažil se Taylor poodkrýt svůj složitý osud, kvůli kterému drogám v minulosti neodolal.
Zároveň dodal, že má skvělé rodiče, kteří za jeho rozhodnutí nemohou. „Teď už vím, že jsem s někým měl promluvit, ať už s vedením mého týmu či rodinou,“ doplnil Taylor, který trest akceptoval.