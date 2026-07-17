Bitva o Blackpool: šipkařský král Littler útočí na sezonu snů, děsí ho ale výprask s rivalem
Hraje o zápis do sportovní historie a absolutní sezonu snů. Devatenáctiletý fenomén Luke Littler se vrací do Blackpoolu obhájit slavný titul, čelí ale obrovskému tlaku. Letos sice zatím ovládl všechny major turnaje, na kterých nastoupil, do boje o milion liber však vstupuje po těsné porážce od úhlavního rivala a nasazené dvojky Luka Humphriese. Prestižní World Matchplay je tak klíčovou zastávkou na jeho cestě k šipkařské nesmrtelnosti.
Luke Littler se vrací na Betfred World Matchplay s jasným cílem: obhájit titul, oklepat se z prohry a zaútočit na nejúspěšnější ročník v historii šipek. I když devatenáctiletý Angličan loňský šampionát vyhrál, nic nemá zaručeno. Světová jednička totiž na posledním významném turnaji utrpěla těsnou porážku jen o pouhý jeden leg.
Mladý šipkař navíc hraje pod obrovským tlakem – pokud se mu povede ovládnout World Matchplay, nakročí k životní sezoně. Letos zvítězil na všech major turnajích, na kterých nastoupil. Pokud ovládne Blackpool, zbývá obhájit tituly z turnajů Grand Prix, Grand Slam, finále Players Championship a zároveň poprvé zvítězit na mistrovství Evropy.
Zabránit se mu v tom pokusí jeho hlavní soupeř Luke Humphries. Jednatřicetiletý šipkař si do turnaje nese vítězství z Ameriky a je nasazen jako číslo dva. World Matchplay ovládl jen rok před svým největším rivalem.
Potkat se však mohou až ve finále. Podle nově rozlosovaného pavouka bude mít teenager cestu velmi těžkou. V prvním kole ho čeká vycházející hvězda a naděje německých šipek Niko Springer. Ostřílený Humphries vyzve v úvodním zápase Skota Camerona Menziese, jenž by mu neměl dělat žádné potíže. Ve vzájemných zápasech Angličan vede 7:2. V pavouku ovšem figuruje i James Wade. Ten loni podlehl až ve finále tehdy osmnáctiletému Littlerovi.
Turnaje se zúčastní 16 nejlepších hráčů ze světového žebříčku PDC, což je mezinárodní hodnocení hráčů podle výdělků za poslední dva roky, a stejný počet postupujících z hodnocení ProTour, podkategorie turnajů pod záštitou PDC. V banku i letos leží štědrá finanční odměna. Celková dotace činí 1 milion liber (cca 28,35 milionu Kč), vítěz si pak odnese šek na 225 tisíc liber (6,39 milionu Kč). Prestižní událost se tradičně koná v Blackpoolu od 18. do 26. července.
Pokud se Littlerovi povede dosáhnout na titul, stane se prvním hráčem za posledních 10 let, který si připíše dvě vítězství za sebou. Naposledy se to povedlo Van Gerwenovi v roce 2016. Celkově by se stal teprve čtvrtým v historii, čímž by se zařadil do elitní šipkařské společnosti v čele se šestnáctinásobným světovým šampionem Philem Taylorem.
World Matchplay odstartuje již 18. července a čeští fanoušci ho budou moci sledovat na stanici Nova Sport 2.
První kolo:
- (1) Luke Littler vs. Niko Springer
- (16) Nathan Aspinall vs. Joe Cullen
- (8) Josh Rock vs. Luke Woodhouse
- (9) Stephen Bunting vs. Niels Zonneveld
- (4) Michael van Gerwen vs. Andrew Gilding
- (13) Chris Dobey vs. Dirk van Duijvenbode
- (5) Jonny Clayton vs. Damon Heta
- (12) Gary Anderson vs. Ryan Joyce
- (2) Luke Humphries vs. Cameron Menzies
- (15) Ross Smith vs. Kevin Doets
- (7) Gerwyn Price vs. Martin Schindler
- (10) Danny Noppert vs. Rob Cross
- (3) Gian van Veen vs. Krzysztof Ratajski
- (14) Wessel Nijman vs. Dave Chisnall
- (6) James Wade vs. Jermaine Wattimena
- (11) Ryan Searle vs. William O'Connor