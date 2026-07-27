Šipkařský fenomén přepsal dějiny: Littler rozebral Price a zlomil Taylorův rekord
Konec grandiózním zásahem do středu terče a padlý rekord z říše snů. Luke Littler opět potvrdil dominanci. Ve finále turnaje World Matchplay zničil Velšana Gerwyna Price 18:9 a stal se prvním mužem od roku 2015, který dokázal trofej obhájit. Triumf navíc okořenil novým historickým maximem. Pokud britský mladík udrží současnou formu, může letos zkompletovat historicky první dokonalou sezonu.
Luke Littler obhájil titul na Betfred World Matchplay. Stal se tak prvním hráčem od roku 2015, který dokázal na tomto turnaji zopakovat vítězství. Posledním, komu se to podařilo, byl Michael van Gerwen.
Od počátku turnaje devatenáctiletý Angličan dominoval, v osmifinále proti Nathanu Aspinallovi dokonce zavřel v prvním legu na devět šipek a ve čtvrtém legu se mu to málem povedlo znovu, když o kousek minul doublovou patnáctku. Potvrdilo se to i ve finále, kde se utkal s Gerwynem Pricem z Walesu. V polovině zápasu si Price sice vydobyl několik legů navíc, avšak na Lukea „The Nuke“ to nestačilo. Světová jednička zvítězila drtivým skóre 18:9. „Luke je jedinečný. Pro tento sport je fantastický. Kéž by nebyl tak dobrý, protože bych vyhrál ještě pár dalších trofejí,“ řekl poražený Gerwyn Price.
Kromě důležitého titulu však překonal i letitý rekord, ten doposud držel legendární Phil Taylor, který v roce 2010 triumfoval s turnajovým průměrem 106,31. Fenomén z Warringtonu ale výrazně zvedl laťku, když se jeho statistika vyšplhala na neuvěřitelných 111,04 bodu. Pro představu: běžný profesionál si drží tříšipkový průměr kolem stovky. Littler dokázal v zápase navíc hodit dvanáctkrát maximum (180), což k prolomení rekordu výrazně napomohlo.
A samotný závěr turnaje si nemohl představit lépe. Zavřít 81 se dá různými způsoby, on se ale rozhodl pro ten nejgrandióznější. První šipka šla do sedmnáctky, druhá do čtrnáctky a zbývala poslední. Bezchybným zásahem do čistého středu (Bullseye) na první pokus zakončil svoje perfektní působení na turnaji.
„Hrál jsem jedny z nejlepších šipek svého života. Mám pocit, že jsem tou nejlepší verzí sebe sama,“ zhodnotil svůj výkon mladý vítěz. Je teprve čtvrtým šipkařem v historii, který zvedl nad hlavu trofej Phila Taylora dvakrát po sobě. Prvenství však může získat i v jiné, daleko exkluzivnější kategorii.
Littler má před sebou jasný cíl: triumf v Blackpoolu ho o krůček přiblížil k dokonalé šipkařské sezoně. Zbývá už jen obhájit vítězství na Grand Prix, Grand Slamu, finále Players Championship a poprvé získat titul mistra Evropy.
Šipkařského krále si budou moct vychutnat i čeští fanoušci. Ve společnosti světové špičky dorazí 4.-6. září na Czech Darts Open do PVA EXPO Praha v Letňanech.