Sedláček otevřeně o drtivém tlaku, hejtrech i kruté dani: Neustále zavřený v letadle
Karel Sedláček se před startem gigantického Czech Darts Open rozhodně nedrží zpátky. Český šipkařský fenomén otevřeně promluvil o drtivém tlaku, internetových hejtrech i kruté dani, kterou si vybírá život profesionála neustále zavřeného v letadle. Před turnajem Czech Darts Open ho sice čeká náročná kvalifikace, elektrizující domácí atmosféru si ale nehodlá nechat ujít.
V pátek vypukne největší šipkařský svátek v Česku. Czech Darts Open letos opět zamíří do Letňan, kde se o víkendu předvede světová elita, v níž by neměl chybět ani Karel „Zlej Kája“ Sedláček, česká šipkařská jednička.
Jen pár dní před kláním má plány jasné: „Ve čtvrtek ráno odjezd do Prahy a odpoledne začíná kvalifikace,“ popsal Sedláček, který stále nemá místo v hlavním turnaji jisté. Hlavní rvačka pro domácí hráče se uskuteční ve čtvrtek. Sedláček se bude muset probojovat nabitou kvalifikací, kde se o pouhá 4 místa popere víc než 70 hráčů.
Pro Zlého Káju by to však neměl být problém. Na turnaj se kvalifikoval téměř vždy, když mohl. Domácí prostředí vnímá spíš jako odměnu než extrémní stres. „Je to nádherné, diváci jsou fantastičtí a chtějí tě tam vidět. Když tři a půl tisíce lidí řve ‚Zlej Kája‘, to je nezapomenutelné. Každému českému hráči bych to přál,“ usmívá se.
Akce má přinést na výstaviště to nejlepší, co nyní světové šipky nabízejí. Sedláček má však jasno v tom, s kým z hvězdných soupeřů si sedl a s kým naopak ne. „Nemusím se bavit s Kimem Huybrechtsem, protože ten se baví sám,“ smál se. „Mám jich tam víc oblíbených, ale určitě je to Luke Humphries, absolutní šipkový džentlmen a skvělý kluk.“
Kromě Humphriese, dvojnásobného šampiona a obhájce titulu Czech Darts Open, na startovní listině svítí ještě jedno, momentálně to nejzářivější jméno – Luke Littler. Ten účast potvrdil už před pár měsíci, doposud však ani vedení turnaje s jistotou neví, jestli se opravdu ukáže. Sedláček s ním už tu čest měl.
„Je to pro mě motivace předvést se v tom nejlepším světle a sebrat mu nějaké legy. Jak vidíme, je to pořád jen člověk, a ne vždy hraje průměry 115. Takže proč ne? Je pořád porazitelný,“ shrnul.
Přestěhovat se do Anglie nechtěl
Hrát na profi úrovni je náročné samo o sobě. Bojovat odtržen od hlavního dějiště, kterým je v drtivé většině Anglie, je téměř nemožné. Proto i u sedmačtyřicetiletého šipkaře padla otázka, zda se s rodinou nesbalit a neodejít. Geografickou nevýhodu ale bere s humorem: „Trošku jsme to v hlavě i měli, ale já už mám těch dětí tolik, že bychom se tam nevešli.“
Kvůli životu v Česku je rodák z Červeného Kostelce neustále v letadle a kariéře obětuje hodně času a peněz. „Je to náročné. Když hraju třeba major, kde mám jasné místo, ten zápas trvá patnáct minut, ale stojí vás to tři dny života. A pak vám ještě chytré hlavy napíšou, že jste vůl, takže to je zajímavé poslouchat,“ podotkl.
„Někdy se divím, že to všechno jde skloubit, protože toho mám docela dost. Patří k tomu obrovská podpora od nejbližších, bez ní by to nešlo. Donedávna jsme s manželkou neudělali bez sebe krok a teď se stane, že jsem čtrnáct dnů nebo tři týdny pryč. Děcka mě nevidí, i tohle je extrémně náročné. Na druhou stranu mě to ale pořád neskutečně baví a cítím, že jsem ještě nedosáhl na vrchol.“
A co myslí tím vrcholem? „Dostat se a udržet v top 16 žebříčku PDC a k tomu získat hezké umístění na major turnaji,“ odpověděl.
Nyní však všichni, včetně Zlého Káji, upínají zraky na čtvrteční kvalifikaci a následný velkolepý víkendový turnaj. Czech Darts Open startuje již v pátek 4. září a diváci, kteří se nedostali do téměř vyprodané EXPO Arény, mohou zápasy sledovat na stanicích Sport1 a Sport2.